USA tõstis teise kvartali majanduskasvu hinnangut

USA kaubandusministeeriumi neljapäeval avaldatud hinnangu kohaselt kasvas riigi majandus teises kvartalis kiiremini kui varem arvati, tõusule aitasid kaasa tarbijakulutuste kasv ja kulutused tehisaru (AI) sektoris.

Ministeeriumi uuendatud hinnangu kohaselt kasvas USA sisemajanduse koguprodukt (SKP) teises kvartalis hooajaliselt ja inflatsiooniga korrigeerituna aastases võrdluses 3,3 protsenti. Kaubandusministeeriumi varasema hinnangu kohasel oli teise kvartali majanduskasv oli kolm protsenti.

Majanduskasv peegeldas osaliselt impordi langust pärast seda, kui ettevõtted suurendasid kaubaoste aasta alguses, et ennetada uusi tollimakse. Kaubandus võib põhjustada kvartalikasvu kõikumisi SKP arvutamise viisi tõttu, kommenteeris väljaanne The Wall Street Journal (WSJ).

Ministeerium teatas, et viimane hinnang muutus investeeringute ja tarbijakulutuste suuruse korrigeerimise tõttu. Investeeringuid intellektuaalomandisse, kergveokitesse ning äri- ja tervishoiustruktuuridesse korrigeeriti kõik ülespoole. Korrektsioone, mis on küll kõigi oluliste majandusandmete juures tavapärane, on viimastel kuudel tähelepanelikumalt jälgitud, kuna majandusteadlased, poliitikakujundajad ja investorid otsivad vihjeid majanduse suuna kohta, märkis WSJ. The Wall Street Journali küsitletud majandusteadlased olid oodanud väiksemat, 3,1 protsendini ulatuvat ülespoole korrigeerimist.

Sisemajanduse koguprodukt mõõdab kõigi majanduses toodetud kaupade ja teenuste väärtust. USA SKP kahanes esimeses kvartalis 0,5 protsenti, kuna ettevõtted varusid importkaupu enne uute tollitariifide kehtima hakkamist.

Viimase hinnangu kohaselt kasvas USA majandus esimesel poolaastal aastases võrdluses 1,4 protsenti. See on ikkagi märkimisväärne aeglustumine võrreldes viimaste aastate kasvutempoga. 2024. aastal kasvas SKP keskmiselt 2,5 protsenti.

Me näeme, et majandus jätkab hoo üles võtmist, seda hoolimata aktsiaturu volatiilsusest ja tarbijate madalast kindlustundest, ütles Stifeli vanemökonomist Lauren Henderson.

Eraomanikele suunatud lõppmüük – näitaja, mis kajastab USA ettevõtete ja tarbijate kulutusi kaupadele ja teenustele ning millest on välja jäetud rahvusvaheline kaubandus, valitsus ja varud – kasvas teises kvartalis 1,9 protsenti. See näitaja korrigeeriti ülespoole varasemast 1,2-protsendiselt hinnangult ja jäi esimese kvartaliga võrreldes enam-vähem samaks.

Kaubandusministeeriumi teatel oli intellektuaalomandi investeeringute ülespoole korrigeerimise põhjuseks tarkvara, teadus- ja arendustegevus. Arvud näitavad üha konkreetsemaid märke tehisintellektiga seotud tehnoloogiainvesteeringute buumist, märkis Capital Economicsi Põhja-Ameerika juhtökonomist Paul Ashworth.

Ta lisas, et tarkvarainvesteeringute kvartalipõhine kasv oli aastases võrdluses kiireim vähemalt alates 2007. aastast. Õitsele puhkenud tehisintellekti tööstus on viimastel aastatel olnud majanduskasvu peamine panustaja, kuna ettevõtted investeerivad suuresti sellistesse toodetesse nagu kiibid ja andmekeskused.

Kaubandusministeerium teatas, et tarbijate kulutused farmaatsiatoodetele, tervishoiuteenustele, majutusele ja toitlustusteenustele olid kõik varasematest hinnangutest suuremad.

"Hea uudis on see, et tarbimine oli suurem kui varem arvati," kirjutas Navy Federal Credit Unioni peaökonomist Heather Long märkuses. "Ameeriklased jätkavad kulutamist vaatamata tollidele ja ebakindlusele, ehkki aeglasemas tempos kui varasematel aastatel."

Kuigi töökohtade kasv on viimastel kuudel vaid pisut aeglustunud, mis tekitab muret Föderaalreservile, tähendab endiselt madal töötuse määr seda, et USA tarbijatel on raha kulutada.

Tööministeeriumi uued andmed näitasid, et eelmisel nädalal esitas töötutoetuse taotluse 229 000 inimest, mis on vähem kui eelmise nädala korrigeeritud 234 000 inimest ja veidi vähem kui 230 000 uut töötutoetuse taotlust, mida majandusteadlased olid oodanud.