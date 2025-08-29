X!

USA tõstis teise kvartali majanduskasvu hinnangut

Majandus
Tehisaru jaoks oluliste kiipide tootja Nvidia tegevjuht Jensen Huang. Tehisaru sektori kasv oli üks USA oodatust suurema majanduskasvu põhjustajaid.
Tehisaru jaoks oluliste kiipide tootja Nvidia tegevjuht Jensen Huang. Tehisaru sektori kasv oli üks USA oodatust suurema majanduskasvu põhjustajaid. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / PATRICK T. FALLON
Majandus

USA kaubandusministeeriumi neljapäeval avaldatud hinnangu kohaselt kasvas riigi majandus teises kvartalis kiiremini kui varem arvati, tõusule aitasid kaasa tarbijakulutuste kasv ja kulutused tehisaru (AI) sektoris.

Ministeeriumi uuendatud hinnangu kohaselt kasvas USA sisemajanduse koguprodukt (SKP) teises kvartalis hooajaliselt ja inflatsiooniga korrigeerituna aastases võrdluses 3,3 protsenti. Kaubandusministeeriumi varasema hinnangu kohasel oli teise kvartali majanduskasv oli kolm protsenti.  

Majanduskasv peegeldas osaliselt impordi langust pärast seda, kui ettevõtted suurendasid kaubaoste aasta alguses, et ennetada uusi tollimakse. Kaubandus võib põhjustada kvartalikasvu kõikumisi SKP arvutamise viisi tõttu, kommenteeris väljaanne The Wall Street Journal (WSJ).

Ministeerium teatas, et viimane hinnang muutus investeeringute ja tarbijakulutuste suuruse korrigeerimise tõttu. Investeeringuid intellektuaalomandisse, kergveokitesse ning äri- ja tervishoiustruktuuridesse korrigeeriti kõik ülespoole. Korrektsioone, mis on küll kõigi oluliste majandusandmete juures tavapärane, on viimastel kuudel tähelepanelikumalt jälgitud, kuna majandusteadlased, poliitikakujundajad ja investorid otsivad vihjeid majanduse suuna kohta, märkis WSJ. The Wall Street Journali küsitletud majandusteadlased olid oodanud väiksemat, 3,1 protsendini ulatuvat ülespoole korrigeerimist.

Sisemajanduse koguprodukt mõõdab kõigi majanduses toodetud kaupade ja teenuste väärtust. USA SKP kahanes esimeses kvartalis 0,5 protsenti, kuna ettevõtted varusid importkaupu enne uute tollitariifide kehtima hakkamist.

Viimase hinnangu kohaselt kasvas USA majandus esimesel poolaastal aastases võrdluses 1,4 protsenti. See on ikkagi märkimisväärne aeglustumine võrreldes viimaste aastate kasvutempoga. 2024. aastal kasvas SKP keskmiselt 2,5 protsenti.

Me näeme, et majandus jätkab hoo üles võtmist, seda hoolimata aktsiaturu volatiilsusest ja tarbijate madalast kindlustundest, ütles Stifeli vanemökonomist Lauren Henderson.

Eraomanikele suunatud lõppmüük – näitaja, mis kajastab USA ettevõtete ja tarbijate kulutusi kaupadele ja teenustele ning millest on välja jäetud rahvusvaheline kaubandus, valitsus ja varud – kasvas teises kvartalis 1,9 protsenti. See näitaja korrigeeriti ülespoole varasemast 1,2-protsendiselt hinnangult ja jäi esimese kvartaliga võrreldes enam-vähem samaks.

Kaubandusministeeriumi teatel oli intellektuaalomandi investeeringute ülespoole korrigeerimise põhjuseks tarkvara, teadus- ja arendustegevus. Arvud näitavad üha konkreetsemaid märke tehisintellektiga seotud tehnoloogiainvesteeringute buumist, märkis Capital Economicsi Põhja-Ameerika juhtökonomist Paul Ashworth.

Ta lisas, et tarkvarainvesteeringute kvartalipõhine kasv oli aastases võrdluses kiireim vähemalt alates 2007. aastast. Õitsele puhkenud tehisintellekti tööstus on viimastel aastatel olnud majanduskasvu peamine panustaja, kuna ettevõtted investeerivad suuresti sellistesse toodetesse nagu kiibid ja andmekeskused.

Kaubandusministeerium teatas, et tarbijate kulutused farmaatsiatoodetele, tervishoiuteenustele, majutusele ja toitlustusteenustele olid kõik varasematest hinnangutest suuremad.

"Hea uudis on see, et tarbimine oli suurem kui varem arvati," kirjutas Navy Federal Credit Unioni peaökonomist Heather Long märkuses. "Ameeriklased jätkavad kulutamist vaatamata tollidele ja ebakindlusele, ehkki aeglasemas tempos kui varasematel aastatel."

Kuigi töökohtade kasv on viimastel kuudel vaid pisut aeglustunud, mis tekitab muret Föderaalreservile, tähendab endiselt madal töötuse määr seda, et USA tarbijatel on raha kulutada.

Tööministeeriumi uued andmed näitasid, et eelmisel nädalal esitas töötutoetuse taotluse 229 000 inimest, mis on vähem kui eelmise nädala korrigeeritud 234 000 inimest ja veidi vähem kui 230 000 uut töötutoetuse taotlust, mida majandusteadlased olid oodanud.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: WSJ

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:19

OTSE kell 11.30: haridusminister kooliaasta algusest

07:15

OTSE kell 12: ülevaade arengutest Ukraina sõja rinnetel

07:06

Euroopa Komisjon plaanib kaotada tollimaksud USA autodele ja tööstuskaubale

06:59

Rohelised lähevad valimistele nii suurtes linnades kui väiksemates valdades

06:56

USA tõstis teise kvartali majanduskasvu hinnangut

06:31

USA kiitis heaks 3300 raketi müügi Ukrainale Uuendatud

04:40

Automaksu kaotamise idee annab madalseisus automüügile uue hoobi

04:36

Mõned tänavakodutud keelduvad sotsiaalteenuste kasutamisest

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.08

Sõja 1282. päev: Vene õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

28.08

Frank Kutter OÜ lõpetab sigade Aafrika katku puhangu tõttu tegevuse

28.08

Teismelise migrandi hukkumine vallandas Šveitsi linnas rahutused

28.08

Indrek Neivelt: numbrimaagia 800 miljoni euroga

27.08

Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

28.08

Uute katkupuhangute tõttu läheb hukkamisele ligi 30 000 siga Uuendatud

28.08

Ukrainas hukkus Eesti vabatahtlik sõdur

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

28.08

Margus Linnamäe kontsern MM Grupp on hädas Leedu konkurentsiametiga

28.08

Teadlane: ministeeriumi ettepanekud sündimuse suurendamiseks on mõistlikud

ilmateade

loe: sport

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

28.08

Weber kohendas kaks korda odaviske maailma hooaja tippmarki

28.08

Olümpiahõbe Prantsusmaa alustas EM-turniiri veenvalt

28.08

FC Bunker Partner kaotas mängu ja edasipääsuvõimaluse

loe: kultuur

28.08

VAT Teater alustab hooaega Priit Pärna stsenaariumil põhineva lavastusega

28.08

Galerii: Draakoni galeriis uus näitus kõneleb haavatavusest ja vastupanust

28.08

Kumu Dokumentaali sügishooaja avafilmi fookuses on juust

28.08

Kellerteater toob oktoobris lavale Paul Piigi kirjutatud trilleri

loe: eeter

28.08

Raadio 2 tähistab reedel taas bändisärgipäeva

28.08

Mikael Meema: koomikud on tihti ühed kõige tõsisemad inimesed

28.08

Arstid diagnoosivad Eestis üha enam puukborrelioosi

28.08

Tallinna Toomkiriku katus särab peagi uues vaskkuues

Raadiouudised

28.08

Päevakaja (28.08.2025 18:00:00)

28.08

Kohus seiskas Jüri Vilmsi säilmete väljakaevamise

28.08

Saksa välisminister: EL-i Kiievi esinduse ründamine ei saa jääda tagajärgedeta

28.08

Raadiouudised (28.08.2025 15:00:00)

28.08

Veneetsia festivali filmid peegeldavad ohtlikku aega

28.08

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

28.08

Raadiouudised (28.08.2025 12:00:00)

28.08

Kraavide kinniajamine Alam-Pedja metsades tekitab kohalike seas küsimusi

28.08

Sotsiaalministeeriumil valmisid sündimuse suurendamise ettepanekud

28.08

FBI uurib Minneapolise tulistamist kui vihakuritegu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo