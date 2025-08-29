Underi ja Tuglase kirjanduskeskust asub juhtima Kristi Viiding

Kristi Viidingu ametiaeg direktori kohusetäitjana kestab 2027. aasta lõpuni. Avalik konkurss UTKK direktori kohale on plaanis korraldada pärast uut evalveerimist.

Möödunud aastal toimunud korraline rahvusvaheline evalveerimine lõppes UTKK jaoks negatiivselt. Kuigi nii teaduslikus kui ka ühiskondlikus mõjukuses pälvis kirjanduskeskus hindamiskomisjonilt positiivse hinnangu, jäi nõutud lävend ületamata jätkusuutlikkuses.

Negatiivne evalveerimistulemus tähendab, et UTKK ei saa taotleda haridus- ja teadusministeeriumilt (HTM) tegevustoetust ega Eesti teadusgrante, kuid saab rahastust taotleda rahvusvahelistest allikatest. Järgmine evalveerimine toimub eelduspäraselt 2027. aastal.

Septembri keskpaigaks esitab kirjanduskeskus HTM-ile oma tegevuskava järgmiseks kaheks aastaks, misjärel ministeerium otsustab kuni uue evalveerimiseni eraldatava võimaliku sihttoetuse suuruse.

"Ei ole kahtlust, et UTKK teaduslik tase on kõrge ja sinna on kogunenud väga tugevad uurijad. Teaduste akadeemia seisukoht on, et keskus peaks uue evalveerimiseni jätkama iseseisva asutusena. Eelduslikult kahe aasta pärast toimuvaks välishindamiseks valmistumine ja hindamiskomisjoni raportis toodud kitsaskohtade likvideerimine tähendab muuhulgas mitmete oluliste muudatuste elluviimist – keskuse strateegilise tulevikuplaani ja uue põhikirja koostamist ning uue teadusnõukogu moodustamist," ütles teaduste akadeemia president Mart Saarma.

Ta tõi esile, et seitse aastat rahvusvahelise uuslatinistide assotsiatsiooni IANLS peasekretärina on andnud Kristi Viidingule vajalike muudatuste tegemiseks ja keskuse juhtimiseks hea ettevalmistuse.

Kristi Viiding sõnas, et seniste eeltööde käigus on UTKK ümber mõtestamas Eesti kirjandusteaduse praegusi lünki ja keskuse pädevusi nende täitmiseks.

"Kaasajastamist vajab asutuse sisemine struktuur ning lähtudes uutest sisulistest eesmärkidest asendub praegune teadusnõukogu pisut väiksemaga, kuid lisandub rahvusvaheline nõuandev kogu. Edasiliikumine põhineb evalveerimisraportis esile toodud tugevustel, eeskätt asjatundlikul ja interdistsiplinaarsel teadlaskogukonnal; aga ka kaasaval juhtimisel ning suuremal rahvusvahelistumisel," ütles ta.

UTKK on Eesti Teaduste Akadeemia asutus, mis moodustati 1993. aastal akadeemia keele ja kirjanduse instituudi kirjandusosakonna ja sama instituudi koosseisu kuulunud Friedebert Tuglase majamuuseumi baasil. Tegu on rahvusvahelise haardega kirjanduse ja kultuuri uurimise asutusega, mille põhiülesanne on Eesti ala ja eestikeelse kirjakultuuri uurimine avaras ajalises perspektiivis alates 13. sajandi ladina- ja saksakeelsetest tekstidest kuni 21. sajandi alguse teosteni.

UTKK esimene juht oli Piret Kruuspere, kelle järel valiti 1996. aastal direktoriks Toomas Liiv ja 2000. aastal Jaan Undusk.