X!

Automüüja: eestlased ostavad üha odavamaid ja vanemaid autosid

Majandus
Kasutatud autode müügiplats
Kasutatud autode müügiplats Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Majandus

Kasutatud autode turg näitas küll kevadel mõningast elavnemist, kuid suvekuude müüginumbrid olid võrreldes 2024. aastaga poole väiksemad. Lisaks näitab kõigis Balti riikides tegutseva kasutatud autode müüja Longo Groupi statistika, et tarbijad eelistavad üha odavamaid ja vanemaid sõidukeid.

"Suve statistika näitab, et 50 protsenti Longo poolt müüdud autodest maksavad alla 10 000 euro. Kõige kallimad autod, mida oleme tänavu müünud, maksavad veidi üle 20 000 euro ja need moodustavad vaid 10 protsenti kogu müügist. Keskmine hind on langenud 12 000 eurole," ütles Longo Groupi Eesti tegevjuht Rainer Uukkivi.

Uukkivi sõnul oli veel paar aastat tagasi nende poolt Eestis müüdud autode keskmine hind 14 000 eurot, olles sellelt näitajalt Läti ja Leeduga samal tasemel.

Uukkivi võrdluse kohaselt müüakse Leedus tänavu ligi 70 protsenti ja Lätis umbes 60 protsenti autodest hinnaga üle 10 000 euro. Praegu on Lätis ja Leedus Longo müüdavate kasutatud autode keskmine hinnatase tõusnud 15 000 euro tasemele.

"See, et ostetakse odavamaid autosid, tähendab seda, et ostetakse senisest vanemaid autosid, mis on suurema läbisõiduga. Teisisõnu, Eesti autopark vananeb automaksu tõttu kiirenevas tempos," rõhutas Uukkivi.

Müüginumbrid peegeldavad tarbijate ettevaatlikkust ja vähenenud kindlustunnet, ütles Uukkivi. "Seda mõjutab elukalliduse kasv, käibemaksutõus, aktsiisid ja muidugi mootorsõidukimaks, mis pani kogu sektorile täieliku põntsu," lisas ta.

"Suvekuudel müüsime Eestis kokku 138 autot – juunis 33, juulis 52 ja augustis 53. Võrreldes eelmise aastaga on seda 50 protsenti vähem," tõdes Uukkivi.

Võrdluseks tõi Uukkivi välja, et sama perioodi jooksul oli müük teistes Balti riikides märkimisväärselt suurem. "Lätis müüsime suvekuudel umbes kaks korda rohkem autosid kui Eestis, Leedus aga ligikaudu neli korda rohkem. Seejuures on Läti ja Leedu turg mullusega samal tasemel ja näitab isegi väikest tõusutrendi," lisas ta.

"Meie oleme suur ja rahvusvaheline ettevõte, aga väiksed kohalikud automüüjad on väga keerulises olukorras. Mõned pole müünud juba mitu kuud mitte ühtegi autot," märkis Uukkivi.

Ka tuleviku osas ei ole Uukkivi kuigi optimistlik. "Kevad ja sügis on tavaliselt ostuajad autoturul, aga tänavu sügis tuleb kahvatu. Ma ei näe mingit suurt müügihüpet," prognoosis ta.

Lisaks hakkavad ka mootorsõidukimaksu registreerimistasu mõjud jõudma kasutatud autode turule. Müüki on jõudnud juba autod, mille registreerimistasu on tasutud, ja see tähendab, et samaväärsed sõidukid on pakkumises erineva hinnaga. See muudab Uukkivi sõnul kasutatud autode müügiprotsessi keerulisemaks.

2018. aastal asutatud ja kolmes Balti riigis ja ning Poolas tegutseva Longo Groupi müügikeskkonda külastab ettevõtte teatel järjepidevalt üle 100 000 unikaalse külastaja nädalas. Lisaks on neil neljas riigis müügiplatsid.

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:20

Raadiouudised (29.08.2025 09:00:00)

09:15

Lauri Läänemets: Reformierakond on minetanud võime riigirahandust juhtida

09:15

Automüüja: eestlased ostavad üha odavamaid ja vanemaid autosid

09:11

"Eesti mäng" ootab uue hooaja salvestustele publikut

09:03

Ökonomist: majandustsükli pöördumisest on vara rääkida

09:02

Munaraku arengut suunavad vesiikulid annavad vihjeid naise viljakuse kohta

08:49

Sinner pääses USA lahtistel kindlalt edasi

08:43

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:36

Alijev kritiseeris enneolematult teravalt Venemaad

08:17

Juulis jaekaubandusettevõtete müügimahu kasv aeglustus

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

28.08

Sõja 1282. päev: Vene õhurünnakus sai kahjustada ka EL-i esinduse hoone Kiievis Uuendatud

28.08

Frank Kutter OÜ lõpetab sigade Aafrika katku puhangu tõttu tegevuse

28.08

Indrek Neivelt: numbrimaagia 800 miljoni euroga

28.08

Teismelise migrandi hukkumine vallandas Šveitsi linnas rahutused

28.08

Uute katkupuhangute tõttu läheb hukkamisele ligi 30 000 siga Uuendatud

28.08

Ukrainas hukkus Eesti vabatahtlik sõdur

28.08

Läti iluuisutaja süüdistab eestlasest treenerit väärkohtlemises

27.08

Kaubikus elava viieliikmelise pere ema: kogume raha päris oma kodu jaoks

28.08

Margus Linnamäe kontsern MM Grupp on hädas Leedu konkurentsiametiga

08:02

USA kiitis heaks 3350 raketi müügi Ukrainale Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:49

Sinner pääses USA lahtistel kindlalt edasi

08:14

Hollas ja Remmelg jäid maailma esipaarile napilt alla

07:50

RALLIBLOGI | Tänak alustab pärastlõunal ajaloolist Paraguay rallit

28.08

Antetokounmpo vedas Kreeka võidule, Doncic sama Sloveeniaga ei suutnud

loe: kultuur

28.08

VAT Teater alustab hooaega Priit Pärna stsenaariumil põhineva lavastusega

28.08

Galerii: Draakoni galeriis uus näitus kõneleb haavatavusest ja vastupanust

28.08

Kumu Dokumentaali sügishooaja avafilmi fookuses on juust

28.08

Kellerteater toob oktoobris lavale Paul Piigi kirjutatud trilleri

loe: eeter

09:11

"Eesti mäng" ootab uue hooaja salvestustele publikut

28.08

Raadio 2 tähistab reedel taas bändisärgipäeva

28.08

Mikael Meema: koomikud on tihti ühed kõige tõsisemad inimesed

28.08

Arstid diagnoosivad Eestis üha enam puukborrelioosi

Raadiouudised

28.08

Päevakaja (28.08.2025 18:00:00)

28.08

Kohus seiskas Jüri Vilmsi säilmete väljakaevamise

28.08

Saksa välisminister: EL-i Kiievi esinduse ründamine ei saa jääda tagajärgedeta

28.08

Raadiouudised (28.08.2025 15:00:00)

28.08

Veneetsia festivali filmid peegeldavad ohtlikku aega

28.08

Reedel sajab aeg-ajalt vihma

28.08

Raadiouudised (28.08.2025 12:00:00)

28.08

Kraavide kinniajamine Alam-Pedja metsades tekitab kohalike seas küsimusi

28.08

Sotsiaalministeeriumil valmisid sündimuse suurendamise ettepanekud

28.08

FBI uurib Minneapolise tulistamist kui vihakuritegu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo