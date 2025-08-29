Automüüja: eestlased ostavad üha odavamaid ja vanemaid autosid

Kasutatud autode turg näitas küll kevadel mõningast elavnemist, kuid suvekuude müüginumbrid olid võrreldes 2024. aastaga poole väiksemad. Lisaks näitab kõigis Balti riikides tegutseva kasutatud autode müüja Longo Groupi statistika, et tarbijad eelistavad üha odavamaid ja vanemaid sõidukeid.

"Suve statistika näitab, et 50 protsenti Longo poolt müüdud autodest maksavad alla 10 000 euro. Kõige kallimad autod, mida oleme tänavu müünud, maksavad veidi üle 20 000 euro ja need moodustavad vaid 10 protsenti kogu müügist. Keskmine hind on langenud 12 000 eurole," ütles Longo Groupi Eesti tegevjuht Rainer Uukkivi.

Uukkivi sõnul oli veel paar aastat tagasi nende poolt Eestis müüdud autode keskmine hind 14 000 eurot, olles sellelt näitajalt Läti ja Leeduga samal tasemel.

Uukkivi võrdluse kohaselt müüakse Leedus tänavu ligi 70 protsenti ja Lätis umbes 60 protsenti autodest hinnaga üle 10 000 euro. Praegu on Lätis ja Leedus Longo müüdavate kasutatud autode keskmine hinnatase tõusnud 15 000 euro tasemele.

"See, et ostetakse odavamaid autosid, tähendab seda, et ostetakse senisest vanemaid autosid, mis on suurema läbisõiduga. Teisisõnu, Eesti autopark vananeb automaksu tõttu kiirenevas tempos," rõhutas Uukkivi.

Müüginumbrid peegeldavad tarbijate ettevaatlikkust ja vähenenud kindlustunnet, ütles Uukkivi. "Seda mõjutab elukalliduse kasv, käibemaksutõus, aktsiisid ja muidugi mootorsõidukimaks, mis pani kogu sektorile täieliku põntsu," lisas ta.

"Suvekuudel müüsime Eestis kokku 138 autot – juunis 33, juulis 52 ja augustis 53. Võrreldes eelmise aastaga on seda 50 protsenti vähem," tõdes Uukkivi.

Võrdluseks tõi Uukkivi välja, et sama perioodi jooksul oli müük teistes Balti riikides märkimisväärselt suurem. "Lätis müüsime suvekuudel umbes kaks korda rohkem autosid kui Eestis, Leedus aga ligikaudu neli korda rohkem. Seejuures on Läti ja Leedu turg mullusega samal tasemel ja näitab isegi väikest tõusutrendi," lisas ta.

"Meie oleme suur ja rahvusvaheline ettevõte, aga väiksed kohalikud automüüjad on väga keerulises olukorras. Mõned pole müünud juba mitu kuud mitte ühtegi autot," märkis Uukkivi.

Ka tuleviku osas ei ole Uukkivi kuigi optimistlik. "Kevad ja sügis on tavaliselt ostuajad autoturul, aga tänavu sügis tuleb kahvatu. Ma ei näe mingit suurt müügihüpet," prognoosis ta.

Lisaks hakkavad ka mootorsõidukimaksu registreerimistasu mõjud jõudma kasutatud autode turule. Müüki on jõudnud juba autod, mille registreerimistasu on tasutud, ja see tähendab, et samaväärsed sõidukid on pakkumises erineva hinnaga. See muudab Uukkivi sõnul kasutatud autode müügiprotsessi keerulisemaks.

2018. aastal asutatud ja kolmes Balti riigis ja ning Poolas tegutseva Longo Groupi müügikeskkonda külastab ettevõtte teatel järjepidevalt üle 100 000 unikaalse külastaja nädalas. Lisaks on neil neljas riigis müügiplatsid.