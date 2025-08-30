X!

Eesti 200 valis Tartu linnapeakandidaadiks Kristina Kallase

Eesti
Kristina Kallas
Kristina Kallas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti 200 Tartu osakonna üldkogu kinnitas laupäeval erakonna linnapeakandidaadiks sügisestel kohalikel valimistel haridus- ja teadusministri ning erakonna esimehe Kristina Kallase.

Kõnes erakonnakaaslastele ütles Kallas, et Tartu seisab valimiste eel silmitsi küsimusega, kuidas viia linn uuesti arenguteele. "Samal ajal kui Tallinn ja Pärnu arenevad, vaieldakse Tartus muru pikkuse üle," tõdes ta.

Kallase sõnul tuleb Tartul teha kiiresti selged otsused, millega luua eeldused majanduskasvuks ja töökohtade tekkeks ning selleks tuleb linna luua selged tööstusalad ja rajada rahvusvaheline suurürituste hall.

"Kui tahame, et Tartust saaks tõeline Lõuna-Eesti majanduse ja kultuuri mootor, vajame kohta, kus saab aastaringselt korraldada maailmatasemel kontserte, konverentse ja spordivõistlusi," ütles Kallas, lisades, et Tartu peab olema atraktiivne nii suurtele investoritele kui ka noortele.

Samuti lubab Kallas avada uuel aastal Tartus uusi gümnaasiumikohti ning peab vajalikuks turvalise ja inimkeskse linnaruumi arendamist.

Kallase sõnul on ta valmis Tartu linnapeana tööle asuma ja loobuma ministriportfellist, kui valimistulemus seda võimaldama peaks.

Eesti 200 Tartu nimekirjas kandideerivad koos Kristina Kallasega ka riigikogu liige ja endine tippsportlane Tanel Tein, erakonna tegevjuht ja endine Õdede Liidu juht Anneli Kannus, TÜ mõtteloo professor Pärtel Piirimäe, naiste õiguste eest seisja Pille Tsopp-Pagan, TÜ Johann Skytte Poliitika instituudi Kristiina Tõnnisson, tehnoloogiajuht Hannes Klaas, molekulaarbioloog Ilona Faustova ning ettevõtja Jaak Laineste.

Kokku kandideerib Eesti 200 Tartu nimekirjas üle 40 inimese.

Toimetaja: Barbara Oja

