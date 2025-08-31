Septembri esimene nädal toob üle 20 kraadi sooja

Esmaspäeval kujundab Läänemeremaades ilma tugevnev kõrgrõhuvöönd. Kuna maapinna lähedal on niiskust palju, on ilm siiski pilvine ning kohati tibutab vähest vihma või uduvihma. Öösel tekib paiguti ka udu. Ka teisipäeval oleme Baltimaadest Valge mereni ulatuva kõrgrõhuvööndi mõjus. Tuule püsib nōrk, pilvkate on muutlik ning ilm olulise sajuta.

Eelolev öö tuleb pilves selgimistega. Kohati sabistab vihma ja on udu. Puhub läänekaare tuul 1-7, öö hakul põhjarannikul iiliti 10 m/s. Vastu hommikut pöördub tuul järk-järgult põhjakaarde. Õhusooja on öösel 10 kuni 16 kraadi.

Hommikul on taevas valdavalt pilves. Kohati sajab vähest vihma ja on veel udu. Puhub loode- ja põhjatuul, saarte pool muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Termomeetri näit jääb 12 kuni 16 kraadi vahele.

Päev tuleb pilves selgimistega ning kohatiste kergete vihmasadudega. TUUL puhub põhjakaarest, pärastlõunal muutliku suunaga 1-7 m/s. Sooja on oodata 16 kuni 20 kraadi.

Õhtu on pilves selgimistega ja sajuta, põhjarannikul selgema taevaga ilm. Puhub nõrk ida- ja kirdetuul ning sooja on 14 kuni 17 kraadi.

Teisipäeval on pilvisus vahelduv ning päev möödub peamiselt sajuta.

Kolmapäeva pärastlõunal hakkab pilvisus Lääne-Eestis tihenema ning seal on siis ka mitmel pool hoovihma oodata.

Neljapäeval aga vastupidi - lääne poolt hakkab taevas selginema ning kohatisi hoovihmasid tuleb veel vaid Ida-Eestis.

Reedel on pilvisus vähene ja vahelduv ning paiguti võib hoovihma rabistada.

Sooja on teisipäeval keskmiselt 20, kolmapäeval 21, neljapäeval 22 ning reedel 23 kraadi.