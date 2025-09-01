X!

Putin kordas Shanghais taas, et Ukraina sõjas on süüdi lääs

Välismaa
Foto: SCANPIX/IMAGO/APAimages
Välismaa

Venemaa president Vladimir Putin väitis Hiinas toimuval Shanghai koostööorganisatsiooni tippkohtumisel, et Ukraina sõja puhkemises olid süüdi lääneriigid ise. Hiina president Xi Jinping aga süüdistas USA-d kiusamises.

Shanghai koostööorganisatsiooni kuulub 10 riiki, kuid eelkõige toob see kokku kolm suurt: Hiina, India ja Venemaa. Nii Hiina kui ka Venemaa süüdistasid läänt. Hiina USA-d kiusamises.

"Me peaksime kaitsma õiglust ja õigust. Me peame propageerima teise maailmasõja õiget ajaloolist vaatenurka ja seisma vastu külma sõja mentaliteedile, takistama vastasseisu ja kiusamispraktikaid," ütles Hiina president Xi Jinping.

Venemaa presidendi Vladimir Putini sõnul oli Ukraina sõja puhkemisel süüdi lääs ise.

"Tuletan teile meelde, et see kriis ei tekkinud Venemaa rünnaku tagajärjel Ukrainale. See tekkis Ukrainas toimunud riigipöörde tagajärjel, mida provotseeris ja toetas Lääs. Sellele järgnesid relvastatud katsed suruda maha Ukraina piirkondade ja Ukraina rahva vastupanu, kes seda riigipööret ei aktsepteerinud," sõnas Venemaa president Vladimir Putin.

Hiina ja India on suurimad Venemaa toornafta ostjad.

India peaminister Narendra Modi kinnitas kohtumisel Putiniga, et India on Venemaa truu sõber.

"Isegi kõige keerulisemates oludes on India ja Venemaa alati õlg õla kõrval edasi liikunud. Meie tihe koostöö on oluline mitte ainult meie kahe riigi rahvaste,
vaid ka ülemaailmse rahu, stabiilsuse ja heaolu tagamiseks," sõnas India peaminister Narenda Modi.

Putin väitis ka, et saavutas hiljutisel kohtumisel USA presidendi Donald Trumpiga Alaskal teineteisemõistmise.

"Loodan, et hiljutisel Venemaa-USA tippkohtumisel Alaskal saavutatud vastastikune mõistmine liigub samas suunas edasi. Loodan, et see sillutab teed rahule Ukrainas," sõnas Putin.

Trump on esitanud Venemaale erinevaid tähtaegu sõja lõpetamiseks Ukrainas ning neid siis taas edasi lükanud.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

