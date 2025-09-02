Galerii: päästjate, politseinike ja õpetajate meeleavaldus valitsushoone ees

Haridustöötajad, päästjad ja politseinikud kogunesid teisipäeva hommikul Tallinnas Stenbocki maja ette, et juhtida tähelepanu avaliku sektori töötajate õiglase palga vajadusele.

Valitsuse algavatest eelarveläbirääkimistest ajendatud meeleavaldus toetab siseministri ning haridus- ja teadusministri seisukohti, mille kohaselt peaks riigieelarve prioriteet olema nii hariduse kui ka sisekaitse valdkondades töötavate inimeste töötasud.

"Alanud õppeaasta puhul saame öelda, et täna teenib magistrikraadiga õpetaja riigi keskmisest juba ca 15 protsenti vähem. See kahjuks annab praegu väga selge signaali, et õpetajate tööd ei väärtustata," nentis Eesti Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri.

Statistikaameti värskelt avaldatud andmete järgi on viimase aasta jooksul keskmine brutopalk tõusnud kuue protsendi võrra ning jõudnud 2126 euroni. Õpetaja palga alammäär 1820 eurot on see-eest püsinud muutumatuna alates 2024. aastal toimunud streigi lõpust alates.

"Olenemata kehvast olukorrast seisame me jätkuvalt selle eest, et lubadus tõsta õpetajate palgad 120 protsendini riigi keskmisest töötasust ka hiljemalt 2027. aastaks realiseeruks," ütles Voltri ning lisas, et sugugi vähem oluline ei ole nende inimeste palk, kes meie riigi siseturvalisuse eest seisavad.

Meeleavaldus ei mõjuta operatiivteenistuste reageerimist ega koolitundide toimumist.