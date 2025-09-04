X!

Kaia Vask: ametnikust ei tohi saada poliitiline kohatäitja

Arvamus
Kaia Vask
Kaia Vask Autor/allikas: Erakogu
Arvamus

Avaliku teenistuse reformi proovikiviks pole paragrahvid, vaid ametnike sõltumatuse ja riigi usaldusväärsuse säilimine, kirjutab Kaia Vask.

Avaliku teenistuse seaduse uus eelnõu lubab valitsuse sõnul suuremat paindlikkust ja konkurentsivõimet, kuid küsimus ei seisne vaid töökorralduse nüanssides. Kui ametnike ametisuhted muutuvad tähtajaliseks, on ohus midagi palju enamat: riigi usaldusväärsus ja ametnike sõltumatus.

Avaliku võimu kandja roll ei ole võrreldav erasektori töötaja omaga. Seal võib suurem paindlikkus olla majanduslikult põhjendatud, aga avalikus teenistuses tähendab see ametniku sõltumatuse lõhkumist. Kui ametnik peab pidevalt arvestama ametiaja lõppemisega, siis kaob julgus teha otsuseid, mis võivad võimule olla ebamugavad, kuid ühiskonna huvides hädavajalikud.

Illimar Pärnamägi märkis ERR-i portaalis ilmunud kommentaaris õigesti, et sõltumatu ametnikkond pole lihtsalt osa tööjõust, vaid põhiseadusliku korra tugisammas. Kui see tugisammas nõrgeneb, kõigub kogu riigi stabiilsus.

Reform teenistujaid kaasamata on demokraatia karikatuur 

Eriti häiriv on asjaolu, et ametiühinguid ja ametnikke ei kaasatud eelnõu koostamisse. Seadusemuudatused, mis muudavad oluliselt ametnikke töötingimusi, sünnivad nendega läbi rääkimata.

See ei ole dialoog ega partnerlus, vaid ühepoolne diktaat. Kui riik räägib paindlikkusest, ent samal ajal välistab ametiühingud ametnike ja töötajate esindajatena arutelust, on tegemist silmakirjalikkusega. Töörahu ja usaldust ei saa üles ehitada, kui neid, keda reform puudutab, ei peeta vääriliseks laua taha kutsuda.

See on juba põhimõtteline küsimus: kas me elame riigis, kus töötajate hääl loeb, või riigis, kus otsused sünnivad tagatubades?

Põhjamaad on valinud paindliku tee koos ametnike sõltumatusega 

Eesti ei pea jalgratast leiutama. Põhjamaade kogemus näitab, et avaliku teenistuse reformi saab teha nii, et paindlikkus ja ametnike sõltumatus käivad käsikäes. Seal on kadumas klassikaline eristus ametnike ja töölepinguliste töötajate vahel, aga see pole toonud kaasa kaost ega streigilaineid. 

Vastupidi, tugevad ametiühingud, selged kollektiivlepingud ja tasakaalustatud streigiõigus on loonud püsiva töörahu. Tugev ametiühinguliikumine ei tähenda mitte pidevaid streike, vaid stabiilseid kokkuleppeid, mis annavad nii teenistujatele kui ka riigile püsiva kindlustunde.

Paindlik juhtimine ei pea tähendama seega ametnike õigusliku kaitse lõhkumist. Põhjamaade mudel tõestab, et see on võimalik.

Reformi proovikiviks saab riigi usaldusväärsuse säilimine

Avaliku teenistuse reformi tegelik proovikivi ei peitu paragrahvides ega ametiaja pikkuses. See peitub usalduses. Kas ametnikud saavad jääda sõltumatuks ja seista kodanike huvide eest? Kas riik suudab ehitada partnerlust oma teenistujatega või jätkab nende üle otsustamist ilma neid kuulamata?

Kui ametnikest saavad poliitilised kohatäitjad, ei kaota mitte ainult nemad, kaotame meie kõik. Kodanikud kaotavad kindluse, et riigi institutsioonid on erapooletud ja usaldusväärsed. See on hind, mida Eesti ei saa endale lubada.

Avaliku teenistuse reformi tõeline mõõdupuu pole loosungid paindlikkusest ja konkurentsivõimest, vaid ametnike sõltumatus ja töörahu. Eesti ees on valik, kas ehitada üles põhjamaine mudel, kus teenistujate õigused ja riigi huvid on tasakaalus, või minna edasi rajal, kus ametiühingud on tasalülitatud ja ametnikest saavad poliitilised kohatäitjad.

Esimene tee tugevdab riigi usaldusväärsust, teine aga õõnestab seda. Küsimus on lihtne: kas me tahame riiki, mis seisab kodanike kõrval, või riiki, kus ametnikud täidavad poliitiliste tellimuste järgi ajutisi rolle? Vastus sellele küsimusele määrab, millisesse Eestisse me tulevikus elame.

Toimetaja: Kaupo Meiel

Samal teemal

meediakriitika

LOETUMAD ARVAMUSLOOD

03.09

Vladimir Arhipov: Rail Baltic – elevandi asemel sünnib õnnetu hiireke

03.09

Markus Vetemaa: kuidas päästa meie kalavaru?

03.09

Vladimir Svet: kolm otsust, mis on vaja Rail Balticu jaoks kiirelt teha

03.09

Veiko Karu: automaksu üle otsustamisel tuleb olla õiglane

09:01

Karl Lumiste: automaksu vastuolust põhiseadusega

KULTUURIPORTAALI ARVAMUSLOOD

01.09

Keeleminutid. Eestikeelne TI-hüpe

01.09

Berk Vaher: rohkem sisuloojaid!

30.08

Kaarel Tarand: surres oleme kõik lobistid

VIIMASED UUDISED

14:18

Riik seab Eleringi sihiks konkurentsivõimelise energia hinna

14:18

Venemaa saadab välja Eesti diplomaadi

14:13

Eesti kiirendushooaja finaaletapil võidutsesid Orusaar ja Einberg

14:05

Alar Karis: väikesed rahvad, suured panused ja rahu tulevik

14:04

Eestit esindavad Womexil Oopus ja trio Kass-Talsi-Minn

13:49

Harri Tiido: kuidas Donald Trump võimu rahaks muudab

13:47

Lapsevanemate automaksusoodustust eraldi taotlema ei pea Uuendatud

13:45

Rootsi valitsus kavatseb langetada toidukaupade käibemaksu poole võrra

13:37

NBA avalikustas tuleva hooaja tähtede mängu ülesehituse

13:32

Graatsilise robotkoera Ülo abil õpivad tudengid koode kirjutama

13:25

Kaupluseketid lubavad: toiduainete käibemaksu langetamine jõuaks lettidele Uuendatud

13:20

Christian Veske: kohalikud valimised ja võrdsem ühiskond

13:05

Miljonigrant aitab mõista vanemate koolivaliku kogemuste poliitilist mõju

13:03

Eesti tennisistidel oli ITF-i turniiridel võidukas päev

12:55

Meedia: Saksamaa näeb Ungari käitumises endale julgeolekuohtu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo