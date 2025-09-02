Reformierakond Ossinovski umbusaldamisel ei osale

Teisipäeval kogunenud Reformierakonna Tallinna juhatus leidis üksmeelselt, et linnavolikogu fraktsioon ei peaks osalema Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski umbusaldushääletusel, teatas Reformierakonna Tallinna juhatuse liige ja erakonna linnapeakandidaat Maris Lauri.

"Reformierakonna arvates on linnapeale üpris palju ette heita, kuid Keskerakonna ja EKRE umbusaldus on esitatud sooviga tekitada enne valimisi segadust. Meie ei soovi sellises mängurluses osaleda," ütles Lauri ERR-ile.

"Fraktsiooni liikmed langetavad oma otsuse neljapäeval, kuid varasemalt on fraktsioon lähtunud juhatuse seisukohtadest," lisas ta.

Neljapäeval on Tallinna linnavolikogu päevakorras EKRE ja Keskerakonna esitatud avaldus Jevgeni Ossinovski umbusaldamiseks.