Isamaa edu teiste erakondade ees on endiselt suur, sotsid kaotasid toetust

Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase uuringu kohaselt on endiselt populaarseim Isamaa, kelle edumaa teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 9,3 protsendipunkti. Viimaste nädalatega on toetust kaotanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE).