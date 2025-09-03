Isamaa edu teiste erakondade ees on endiselt suur, sotsid kaotasid toetust
Ühiskonnauuringute Instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase uuringu kohaselt on endiselt populaarseim Isamaa, kelle edumaa teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 9,3 protsendipunkti. Viimaste nädalatega on toetust kaotanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE).
Isamaad toetab viimase küsitluse kohaselt 28,1 protsenti, Keskerakonda 18,8 protsenti ja Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 17,8 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.
Isamaa edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 9,3 protsendipunkti, kolmandal kohal olev EKRE jääb Keskerakonnast ühe protsendipunkti kaugusele.
Esikolmikule järgnevad SDE 12,2-protsendilise toetusega, Reformierakond 11,6-protsendilise toetusega, Parempoolsed 6,2-protsendilise toetusega ning Eesti 200 2,8-protsendilise toetusega.
SDE toetus on seejuures viimase kolme nädalaga langenud kahe protsendipunkti võrra.
Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,4 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 76,9 protsenti vastajatest.
Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 4. augustist 31. augustini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.
