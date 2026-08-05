Norstat: erakondade toetusmaastikul püsib olukord rahulik
Erakondade toetusprotsendid on viimastel nädalatel püsinud samal tasemel. Liidrikohta hoidva Isamaa edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 3,9 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev EKRE jääb Keskerakonnast 7,8 protsendipunkti kaugusele, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.
Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26 protenti, Keskerakonda 22,1 protenti ning Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 14,3 protenti valimisõiguslikest kodanikest.
Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14 protsendi, Reformierakond 12,3 protsendi, Parempoolsed 6,1 protsendi ja Eesti 200 1,5 protsendiga.
Koalitsioonierakondi toetab kokku 13,8 protenti ning riigikogu opositsioonierakondi 76,4 protenti vastajatest.
Praeguste tulemustega saaks Isamaa riigikogus 29, Keskerakond 25, EKRE 15, SDE 15, Reformierakond 12 ja Parempoolsed viis kohta. Eesti 200 jääks selgelt valimiskünnise alla.
Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 6. juulist kuni 2. augustini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.
Toimetaja: Aleksander Krjukov