Norstat: erakondade toetusmaastikul püsib olukord rahulik

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 6. juulist kuni 2. augustini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti Vabariigi kodanikku.

Praeguste tulemustega saaks Isamaa riigikogus 29, Keskerakond 25, EKRE 15, SDE 15, Reformierakond 12 ja Parempoolsed viis kohta. Eesti 200 jääks selgelt valimiskünnise alla.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 13,8 protenti ning riigikogu opositsioonierakondi 76,4 protenti vastajatest.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond 14 protsendi, Reformierakond 12,3 protsendi, Parempoolsed 6,1 protsendi ja Eesti 200 1,5 protsendiga.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26 protenti, Keskerakonda 22,1 protenti ning Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 14,3 protenti valimisõiguslikest kodanikest.

Erakondade toetusprotsendid on viimastel nädalatel püsinud samal tasemel. Liidrikohta hoidva Isamaa edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 3,9 protsendipunkti. Kolmandal kohal olev EKRE jääb Keskerakonnast 7,8 protsendipunkti kaugusele, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

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