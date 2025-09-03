Norstat: Keskerakonna toetus on Tallinnas veelgi kasvanud

Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud ja Norstat Eesti läbiviidud uuringu kohaselt on Keskerakonna toetus Tallinnas möödunud nädalaga võrreldes veelgi tõusnud, seda ligikaudu kahe protsendipunkti võrra 44 protsendini.

Sotsiaaldemokraatide toetus pealinnas on võtnud suuna allapoole, langedes esimest korda alates juulist toetuselt kolmandale kohale. Kui nädala eest toetas erakonda Tallinnas 15,4 protsenti, siis esmaspäevase seisuga langes toetus 12,8 protsendile.

Sellega jõudis pealinnas populaarsuselt teisele kohale Isamaa, mille toetus jäi 14,9 protsendile. See on aga samuti 0,5 protsendipunkti võrra vähem kui nädal varem.

Reformierakonda toetab pealinnas 10,9 protsenti eelistusega valijaist (nädal varem 10,6), Parempoolseid 7,7 protsenti (varem 6) ning EKRE-t 5,9 protsenti (varem 6,8).

Eesti 200 toetus oli viimase küsitluse järgi pealinnas 1,7 protsenti (nädal varem 1,9).

Alates juunist Tartus suurimat toetust hoidnud Isamaa püsis ka möödunud nädalal linnas populaarseim, seda 23,4 protsendiga. Reformierakond on aga 22,8-protsendilise toetusega Isamaale taas järele jõudmas.

EKRE-t toetas Tartus 15,8 protsenti (nädal varem 16,2 protsenti), SDE-d 14,2 (varem 15), Keskerakonda 12,4 (varem 11,4) ja Parempoolseid 4,9 (3,4).

Kui riigikogu valimiste vaates on populaarseim erakond üle-eestiliselt märkimisväärselt populaarseim erakond Isamaa, siis kohalike valimiste perspektiivis on üle riigi suurim toetus 24,6 protsendiga Keskerakonnal, millele Isamaa järgneb 19,6 protsendiga.

Valimisliite toetas Norstati uuringu kohaselt viimasel nädalal 13,6 protsenti valijatest, EKRE-t 13,5 protsenti ning Reformierakonda 10,7 protsenti. Sotsiaaldemokraatide toetus oli kohalikel valimistel üle riigi 9,4 protsenti ning Parempoolsetel 5,1 protsenti.

Erakondade ja valimisliitude toetust mõjutab veel ka see, et kandidaatide registreerimine valimistele lõppeb 9. septembril.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad tänavu 19. oktoobril.

Eelmistel KOV valimistel 2021 sai Keskerakond üle Eesti toetust 24,4 protsenti, valimisliite toetas üle riigi 24,3 protsenti valijaist. Reformierakonda toetas üle Eesti 17,3 protsenti ning EKRE 13,2 protsenti, Isamaad 8,4 protsenti, Eesti 200 kuus protsenti ja SDE-d viis protsenti valijaist.

Pealinnas toetas eelmistel kohalikel valimistel Keskerakonda valijatest 45,4 protsenti, Reformierakonda 17,8 protsenti, EKRE-t 9,6 protsenti, Eesti 200 9,5 protsenti, sotsiaaldemokraate 7,5 protsenti ning Isamaad 7,1 protsenti.