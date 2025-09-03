X!

Norstat: Keskerakonna toetus on Tallinnas veelgi kasvanud

Eesti
Jevgeni Ossinovski ja Mihhail Kõlvart viimase umbusaldusavalduse arutelul 2024. aasta märtsis.
Jevgeni Ossinovski ja Mihhail Kõlvart viimase umbusaldusavalduse arutelul 2024. aasta märtsis. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud ja Norstat Eesti läbiviidud uuringu kohaselt on Keskerakonna toetus Tallinnas möödunud nädalaga võrreldes veelgi tõusnud, seda ligikaudu kahe protsendipunkti võrra 44 protsendini.

Sotsiaaldemokraatide toetus pealinnas on võtnud suuna allapoole, langedes esimest korda alates juulist toetuselt kolmandale kohale. Kui nädala eest toetas erakonda Tallinnas 15,4 protsenti, siis esmaspäevase seisuga langes toetus 12,8 protsendile.

Sellega jõudis pealinnas populaarsuselt teisele kohale Isamaa, mille toetus jäi 14,9 protsendile. See on aga samuti 0,5 protsendipunkti võrra vähem kui nädal varem.

Reformierakonda toetab pealinnas 10,9 protsenti eelistusega valijaist (nädal varem 10,6), Parempoolseid 7,7 protsenti (varem 6) ning EKRE-t 5,9 protsenti (varem 6,8).

Eesti 200 toetus oli viimase küsitluse järgi pealinnas 1,7 protsenti (nädal varem 1,9).

Alates juunist Tartus suurimat toetust hoidnud Isamaa püsis ka möödunud nädalal linnas populaarseim, seda 23,4 protsendiga. Reformierakond on aga 22,8-protsendilise toetusega Isamaale taas järele jõudmas.

EKRE-t toetas Tartus 15,8 protsenti (nädal varem 16,2 protsenti), SDE-d 14,2 (varem 15), Keskerakonda 12,4 (varem 11,4) ja Parempoolseid 4,9 (3,4).

Kui riigikogu valimiste vaates on populaarseim erakond üle-eestiliselt märkimisväärselt populaarseim erakond Isamaa, siis kohalike valimiste perspektiivis on üle riigi suurim toetus 24,6 protsendiga Keskerakonnal, millele Isamaa järgneb 19,6 protsendiga.

Valimisliite toetas Norstati uuringu kohaselt viimasel nädalal 13,6 protsenti valijatest, EKRE-t 13,5 protsenti ning Reformierakonda 10,7 protsenti. Sotsiaaldemokraatide toetus oli kohalikel valimistel üle riigi 9,4 protsenti ning Parempoolsetel 5,1 protsenti.

Erakondade ja valimisliitude toetust mõjutab veel ka see, et kandidaatide registreerimine valimistele lõppeb 9. septembril.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad tänavu 19. oktoobril.

Eelmistel KOV valimistel 2021 sai Keskerakond üle Eesti toetust 24,4 protsenti, valimisliite toetas üle riigi 24,3 protsenti valijaist. Reformierakonda toetas üle Eesti 17,3 protsenti ning EKRE 13,2 protsenti, Isamaad 8,4 protsenti, Eesti 200 kuus protsenti ja SDE-d viis protsenti valijaist.

Pealinnas toetas eelmistel kohalikel valimistel Keskerakonda valijatest 45,4 protsenti, Reformierakonda 17,8 protsenti, EKRE-t 9,6 protsenti, Eesti 200 9,5 protsenti, sotsiaaldemokraate 7,5 protsenti ning Isamaad 7,1 protsenti.

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

UUS HOOAEG!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:36

Vladimir Arhipov: Rail Baltic – elevandi asemel sünnib õnnetu hiireke

09:34

Tallinna linnapeakandidaadid on pealinna liiklusruumi osas eri arvamustel

09:32

Vladimir Svet: kolm otsust, mis on vaja Rail Balticu jaoks kiirelt teha

09:31

Kuusk: vigade eest vastutab kogu kaitsevaldkond kollektiivselt

09:30

Raadiouudised (03.09.2025 09:00:00)

09:18

Juur ja Kivirähk: "Rahva Oma Kaitse" ei ole töö, vaid osa elust

09:11

Koduloomad kasvavad, metsaloomad känguvad

09:09

Hiina ja Venemaa sõlmisid kokkuleppe gaasijuhtme ehitamiseks

09:08

Veiko Karu: automaksu üle otsustamisel tuleb olla õiglane

09:06

Vabade ametikohtade arv kasvas üle 10 000 Uuendatud

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

02.09

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

01.09

Neste loobub kütuse sooduskaartidest ja alandas tanklates hindu

02.09

Linnahall ja Maarjamäe memoriaal – Rail Balticu alla killustikuks või korda

02.09

Trump väljendas sügavat pettumust Putinis

02.09

Sõja 1287. päev: Venemaa korraldas Ukrainas taas öise õhurünnaku Uuendatud

02.09

Aruküla kool jagab põhikooliõpilasi klassidesse hinnete alusel

02.09

Automaksu jõustamine on maksma läinud 1,3 miljonit eurot

02.09

Katri Raik oli sunnitud oma Narva valimisliidule uue nime panema Uuendatud

02.09

Galerii: päästjate, politseinike ja õpetajate meeleavaldus valitsushoone ees

02.09

Valmiermuiža pruulikoda läheb Soome kapitali kätte

ilmateade

loe: sport

09:05

Maailma esireket pääses USA lahtistel mänguta poolfinaali

08:34

Alcaraz ja Djokovic selgitavad USA lahtistel ühe finalisti

08:02

Tiitlikaitsja Hispaania pidi tunnistama Itaalia nappi paremust

07:27

TÄNA OTSEBLOGI | Eesti kohtub edasipääsu otsustavas mängus Portugaliga

loe: kultuur

02.09

Argo Valsi lühialbumi "Lavendel" esitlusega avatakse Sügisjazz

02.09

Hedi-Liis Toome: Draama 2025 programmis annavad tooni naised

02.09

Pärdi päevade avakontserdil kõlavad helilooja kolm suurteost

02.09

Kirjandustänava festival toob luulekaraoke, merekirjanduse ja raamatuaasta õhtukontserdi

loe: eeter

09:18

Juur ja Kivirähk: "Rahva Oma Kaitse" ei ole töö, vaid osa elust

02.09

Saatejuht Veronika Uibo: mul tuleb ühendada teletöö, õpetajaamet ja muusika

02.09

Männamäe ja Tross uuest dokfilmist: Piip ja Tuut jäid kõrvalisteks tegelasteks

02.09

Auli Andersalu-Targo: olla üksinda kellegi päästja on üliraske

Raadiouudised

02.09

Päevakaja (02.09.2025 18:00:00)

02.09

Hiina ja Venemaa arutasid õiglasema maailmakorra loomist

02.09

Seadusemuudatus tähendab osale õpilastele vabu tunde

02.09

Raadiouudised (02.09.2025 15:00:00)

02.09

Seadus ei keela oma topsiga vabaõhukontserdile tulla

02.09

Prantsusmaa süüdistab Itaaliat jõukate maksumaksjate endale meelitamises

02.09

Raadiouudised (02.09.2025 12:00:00)

02.09

Ootamatult suur huvi perearstiõppe vastu pani küsima lisakohti

02.09

Majanduslik vägivald on levinud probleem

02.09

Raadiouudised (02.09.2025 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo