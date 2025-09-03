Google ei pea Chrome'i maha müüma

USA võimud tahtsid lammutada Google'i otsingu- ja reklaamimonopoli ning justiitsministeerium leidis, et tehnoloogiahiid peab Chrome'i maha müüma. USA kohtunik aga otsustas teisipäeval, et Google ei pea oma veebilehitsejat maha müüma.

Kohtuotsus tähistab Google'i jaoks olulist võitu, investorid kiitsid otsuse heaks ja firma aktsia lendas üles.

Föderaalkohtunik siiski otsustas, et Google peab jagama oma andmeid rivaalidega, mis peaks siis suurendama turul konkurentsi.

Ka Google teatas, et peab otsust võiduks. Ettevõtte teatel võis otsuse tegemisel oma mõju avaldada ka tehisintellekti esiletõus.

"Tänane otsus tunnistab, kui palju on tööstusharu tehisintellekti tulekuga muutunud, see annab inimestele palju rohkem võimalusi informatsiooni leidmiseks," teatas Google.