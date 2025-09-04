X!

Kaupluseketid lubavad: toiduainete käibemaksu langetamine jõuaks lettidele

Majandus
Toidupood.
Toidupood. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Eestis tegutsevate suuremate kauplusekettide esindajad ütlesid ERR-ile, et kui valitsus peaks otsustama ühel hetkel toiduainete käibemaksu langetada, siis see kajastuks ka toiduainete hindades nende kaupluste riiulitel. Valitsuse esindajad on seni öelnud, et langetust ei saa teha, sest hinnalangus ei pruugi jõuda tarbijani, sest kaupmehed võivad panna selle osa enda tasku.

Coopi tegevjuht Rainer Rohtla ütles teisipäeval ETV saates "Impulss", et kuna 24 protsenti toiduhinnast moodustab käibemaks, ei saa öelda, et käibemaksu langetamine kuidagi toidu hinda alla ei too.

"Omalt poolt ma lisaks  juurde ja võiks vaadata kõikidele Eesti inimestele südamega silma ja öelda, et kui valitsus otsustab käibemaksu toidul langetada, siis see hind langeb ka kaupluses selle võrra, mida nad käibemaksu langetavad," lausus Rohtla.

"Seda on kõik suuremad kaubandusketid välja öelnud kohtumisel eelmise regionaalministriga, kus ei olnud kohal Grossi toidukaupu ja Maximat. Ülejäänud Eesti suurimad kõik olid," lisas ta.

"Ja võttes arvesse seda konkurentsi, mis täna on, me kakleme iga päev ühe sendi pärast, kas kilepiim on 59 või 60 senti poes, millele juba makstakse 20 senti peale iga kilepaki pealt, mis inimene poest välja viib, siis arvata sellises olukorras, et langetame 10 protsenti käibemaksu ja hinnad ei muutu, see on ebareaalne. Kui üks kett toob hindasid allapoole, siis kõik jooksevad järgi, sest muidu see kett on Eesti inimesi täis ja teised on tühjad," rääkis Rohtla.

Ka Prisma kommunikatsioonijuht Kertu Kärk kinnitas, et käibemaksu langetus jõuaks hindadesse.

"Me oleme mitu korda seda välja öelnud, et sellisel juhul me käituksime läbipaistvalt ja kogu see hinnalangetus, mis siis käibemaksu arvelt tuleks, avalduks ka hindades," ütles Prisma kommunikatsioonijuht Kertu Kärk.

"Meie oleme väga selle poolt, et toiduainete käibemaksu langetada, sest me näeme, et klientidel on väga keerulised ajad ja pidevad maksutõusud ei suurenda seda kindlustunnet. Me tahaksime eeskuju võtta Põhjamaadest. Näiteks Soomes on toidule käibemaks märksa soodsam ja teistes riikides ka. Me ei näe põhjust, miks meie peame olema just nende kõrgete käibemaksuga riikide esirinnas," kommenteeris Kärk.

Maxima kommunikatsioonijuht Janika Jaago ütles, et Maxima kavatseb lähtuda seadustest ja riiklikest ettekirjutustest. "Kui käibemaks muutub, siis vastavalt sellele me ka reageerime," ütles Jaago.

"See, et me nüüd oleme meeletult ahned ja raha kokku korjame, see ei vasta tegelikult tõele. On kummaline, et sellised jutud ja spekulatsioonid liiguvad," lausus Jaago.

Jaago rõhutas, et hinnatõusud ei alga kaupmehe enda suvast. "See ikkagi ju sünnib sellest, kui tuleb tarnija, kes tuleb kaupmehe juurde ostuhinna tõusu taotlusega. Siis ühel hetkel on ka kaupmehel käed seotud. Teataval määral on võimalik läbi rääkida, jõuda võib-olla kokkuleppele, et ei tõuse hinnad sellises ulatuses, tõusevad aeglasemalt. Aga see alge on ju ikkagi mujal, kaupmees on lihtsalt viimane lüli selles ahelas," rääkis Jaago.

Rimi kommunikatsioonijuht Teet Koljal rõhutas, et Rimi tegevjuht on seda korduvalt öelnud. "Kui riik otsustab langetada toiduainete käibemaksu või osa toiduainete käibemaksu, siis nende toodete hinnalangus samavõrra jõuab meie riiulitele. Me oleme seda korduvalt välja öelnud," ütles Koljal.

Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson ütles, et käibemaksu langetamise eiramine kaupmeeste poolt oleks liiga riskantne.

"Seda, et keegi läheb selle arvelt kasumit parandama, maksab kindlasti valusalt kätte. See hirm on põhjendamatu," ütles Anderson.

"Kaupmees, kes ei muuda hindasid ja võtab selle käibemaksu vahe enda kasumisse, siis ma arvan, et seda tabab turul üsna karm saatus," lisas ta.

Ta rõhutas, et 98 protsendi toiduartiklite pealt on võimalik käibemaksu muudatuse mõju üks ühele välja mõõta.

Samas osutas Anderson asjaolule, et kuna hinnatõus nelja aasta jooksul on olnud umbes 55 protsenti, siis inimesed ei pruugi kümneprotsendilise hinnalanguse mõju poodides hästi tunda. "Kliendil ei teki sellist taju, et nüüd on toit seal, kus ta oli 2021. aastal," sõnas Anderson.

Nädal aega tagasi andis rahvaalgatuse toidukaupadele kehtiva käibemaksumäära vähendamiseks eestvedaja Jana Guzanova riigikogu esimehele Lauri Hussarile üle algatuse koos seda toetanud ligi 100 000 inimese allkirjaga.

Rahvaalgatus kogus rekordilise toetuse: 30. juunil üles pandud petitsioon saavutas 11. augustiks 98 580 allkirja. Selle sisu on ettepanek kehtestada Eestis kõikidele toidukaupadele soodustatud käibemaksumäär kümme protsenti, järgides enamiku Euroopa Liidu riikide praktikat.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:25

Ilm läheb reedel veelgi soojemaks

12:20

Raadiouudised (04.09.2025 12:00:00)

12:12

Kohus taandas Danskega seotud kriminaalasjast rahvakohtuniku Uuendatud

12:06

USA lubas jätkata rünnakuid narkokartellide vastu

11:55

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

11:30

Lapsevanemate automaksusoodustust eraldi taotlema ei pea

11:27

Riigikogu kvoorumi puudumisel automaksu arutamiseni ei jõudnud Uuendatud

11:25

India ettevõte ostis Paide trükiplaaditehase

11:23

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

11:15

Mustamäe kõrgeimaks hooneks kerkib 24-korruseline Manhattan

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

03.09

Pakosta kritiseeris Stenbocki maja WC remonti kui ülipeent ja asjatut Uuendatud

03.09

Ligi: automaksu kaotamist pole otsustatud, see on kaalumisel

03.09

Kagu-Eesti metsas olla nähtud puumat, zooloogid on skeptilised

03.09

Putin ja Xi rääkisid võimalusest saada siirdamistega surematuks

03.09

Statistikaameti peakontoris käib kohal 40 protsenti töötajatest

03.09

Pevkur: 87 miljonit läks ettemaksuna USA valitsusele Himarsite eest

02.09

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

03.09

Eesti ei toeta plaani lubada ettevõtetel üksnes elektriautosid osta

05:06

Sagenenud vargused sunnivad poekette uusi turvalahendusi otsima

ilmateade

loe: sport

11:55

Rapla korvpalliklubi sai nimisponsori ja uue logo

11:23

Eesti tennisemeeskond võõrustab Mehhikot parimas koosseisus

10:59

Mistra alustab euroteekonda Austrias: eksimisruumi ei ole

10:27

Osaka naasis USA lahtistel poolfinaali, Anisimova võttis Swiatekilt revanši

loe: kultuur

10:19

Tõnu Karjatse: Veneetsia filmifestival võib olla tänavu suunanäitajaks Oscaritel

10:03

Ekspeditsiooni "Inimese anatoomias" võtab Jörgen Liigi rolli üle Mart Kangro

03.09

Galerii: Punctum galeriis uuritakse naisideaali kui kultuurilist konstruktsiooni

03.09

Tartus avaneb Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

loe: eeter

11:12

Teist korda abieluranda sõudnud paar: parandasime oma vead

11:03

Tiit Maran: side loomaga on põhjus, miks inimesed kodustavad ka kiskjaid

09:56

"TeadusEST" uus saatejuht Kristjan Pihl: iga kord suutsin ennast üllatada

08:53

Mihkel Raud: mu saade eeldab muusikutelt ka avameelsust ja usaldust

Raadiouudised

10:05

Liikmesriigid asuvad kinnitama Euroopa Liidu ja Mercosuri lepingut

09:50

Süsiniku piirimeetme tegevusluba on taotlenud selle vajajatest vaid kümnendik

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 23 kraadini

09:20

Raadiouudised (04.09.2025 09:00:00)

03.09

Tänavu oli huvi Pärnu haigla õeõppe vastu erakordselt suur

03.09

Päevakaja (03.09.2025 18:00:00)

03.09

Farmaatsiaharidust ootavad ees muudatused

03.09

Võrus avati spetsiaalselt tootmisettevõtetele loodud inkubatsioonikeskus

03.09

NATO peasekretär kiitis Eesti panust kollektiivkaitsessee ja toetust Ukrainale

03.09

Raadiouudised (03.09.2025 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo