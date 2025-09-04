X!

Riigikogu kvoorumi puudumisel automaksu arutamiseni ei jõudnud

Eesti
{{1756959060000 | amCalendar}}
Autod romulas.
Autod romulas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Riigikogu kogunes neljapäeval kell 10 erakorralisele istungjärgule arutama mootorsõidukimaksu seaduse põhiseadusega kooskõlla viimist. Opositsiooni kokku kutsutud istungil koalitsioonisaadikud aga osaleda ei plaaninud ning seega erakorraliseks istungiks vajaliku kvoorumi puudumisel istung toimuda ei saanud.

Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus erakorralise istungi neljapäevaks kokku 27 opositsiooniliikme ettepanekul. Erakorralise istungjärgi saab kokku kutsuda 21 riigikogu liikme soovil.

Koalitsioonierakonnad neljapäevasel istungil osaleda ei plaaninud. Istungi toimumiseks on vaja 51 parlamendisaadiku osalemist ehk koalitsiooni puudumisel istung toimuda ei saa.

Istungil korraldatud kohaolekukontrolli kohaselt oli istungil kohal 29 parlamendisaadikut, puudus 72.

Eelnõu eesmärgiks on luua alus mootorsõidukimaksu maksustamisperioodi lühendamiseks.

Õigus lühendamiseks tekib kahel juhul: kui sõiduk liiklusregistrist kustutatakse, lühendatakse jooksva aasta maksustamisperioodi kuni selle ajani. Samuti peatatakse maksukohustus sõiduki ajutisel kustutamisel ajaks, mil see on varguse tõttu politsei- ja piirivalveameti poolt tagaotsitavaks kuulutatud.

Sellega viiakse mootorsõidukimaks kooskõlla põhiseadusega ja tagatakse proportsionaalne omandipõhiõiguse piirang.

Õiguskantsler pöördus ettepanekuga automaksuseadus põhiseadusega kooskõlla viimiseks juba veebruaris, juhtides tähelepanu, et inimestelt nõutakse maksu tasumist hävinud vara eest.

Opositsioonierakond Isamaa tegi kolmapäeval riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku arutada automaksu kaotamist üleüldiselt, mida koalitsioon ei toetanud. Hääletusel jäi erapooletuks ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:19

Tõnu Karjatse: Veneetsia filmifestival võib olla tänavu suunanäitajaks Oscaritel

10:19

Farage'i partei on ülekaalukalt Suurbritannia populaarseim erakond

10:10

Peipsi järve tavapärasest kõrgem veetase mõjub kaladele positiivselt

10:05

Liikmesriigid asuvad kinnitama Euroopa Liidu ja Mercosuri lepingut

10:05

Riigikogu kvoorumi puudumisel automaksu arutamiseni ei jõudnud Uuendatud

10:03

Ekspeditsiooni "Inimese anatoomias" võtab Jörgen Liigi rolli üle Mart Kangro

09:56

"TeadusEST" uus saatejuht Kristjan Pihl: iga kord suutsin ennast üllatada

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

09:50

Süsiniku piirimeetme tegevusluba on taotlenud selle vajajatest vaid kümnendik

09:46

Google'i päästis monopolisüüdistusest ChatGPT edu

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

03.09

Pakosta kritiseeris Stenbocki maja WC remonti kui ülipeent ja asjatut Uuendatud

03.09

Ligi: automaksu kaotamist pole otsustatud, see on kaalumisel

03.09

Kagu-Eesti metsas olla nähtud puumat, zooloogid on skeptilised

02.09

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

03.09

Putin ja Xi rääkisid võimalusest saada siirdamistega surematuks

03.09

Statistikaameti peakontoris käib kohal 40 protsenti töötajatest

03.09

Pevkur: 87 miljonit läks ettemaksuna USA valitsusele Himarsite eest

03.09

Eesti ei toeta plaani lubada ettevõtetel üksnes elektriautosid osta

03.09

Kompartei näitas Hiina ajaloo suurimal sõjaväeparaadil uut relvastust

ilmateade

loe: sport

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

09:16

USA meedia: Clippers üritas Leonardi lepinguga palgareegleid üle mängida

08:38

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

08:05

EST1 Racing ja Reimann võtavad mõõtu 12-tunnisel Porsche väljakutsel

loe: kultuur

10:19

Tõnu Karjatse: Veneetsia filmifestival võib olla tänavu suunanäitajaks Oscaritel

10:03

Ekspeditsiooni "Inimese anatoomias" võtab Jörgen Liigi rolli üle Mart Kangro

03.09

Galerii: Punctum galeriis uuritakse naisideaali kui kultuurilist konstruktsiooni

03.09

Tartus avaneb Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

loe: eeter

09:56

"TeadusEST" uus saatejuht Kristjan Pihl: iga kord suutsin ennast üllatada

08:53

Mihkel Raud: mu saade eeldab muusikutelt ka avameelsust ja usaldust

03.09

Rain Laane: tervisekassa kallis tänuüritus toimus valel ajal vales kohas

03.09

"Pealtnägija": Eesti kõige solvatum inimene

Raadiouudised

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 23 kraadini

09:20

Raadiouudised (04.09.2025 09:00:00)

03.09

Tänavu oli huvi Pärnu haigla õeõppe vastu erakordselt suur

03.09

Päevakaja (03.09.2025 18:00:00)

03.09

Farmaatsiaharidust ootavad ees muudatused

03.09

Võrus avati spetsiaalselt tootmisettevõtetele loodud inkubatsioonikeskus

03.09

NATO peasekretär kiitis Eesti panust kollektiivkaitsessee ja toetust Ukrainale

03.09

Raadiouudised (03.09.2025 15:00:00)

03.09

Tallinna linnapeakandidaadid on linna liiklusruumi lahendustes eri meelt

03.09

Raadiouudised (03.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo