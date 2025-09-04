Riigikogu kvoorumi puudumisel automaksu arutamiseni ei jõudnud

Riigikogu kogunes neljapäeval kell 10 erakorralisele istungjärgule arutama mootorsõidukimaksu seaduse põhiseadusega kooskõlla viimist. Opositsiooni kokku kutsutud istungil koalitsioonisaadikud aga osaleda ei plaaninud ning seega erakorraliseks istungiks vajaliku kvoorumi puudumisel istung toimuda ei saanud.

Riigikogu esimees Lauri Hussar kutsus erakorralise istungi neljapäevaks kokku 27 opositsiooniliikme ettepanekul. Erakorralise istungjärgi saab kokku kutsuda 21 riigikogu liikme soovil.

Koalitsioonierakonnad neljapäevasel istungil osaleda ei plaaninud. Istungi toimumiseks on vaja 51 parlamendisaadiku osalemist ehk koalitsiooni puudumisel istung toimuda ei saa.

Istungil korraldatud kohaolekukontrolli kohaselt oli istungil kohal 29 parlamendisaadikut, puudus 72.

Eelnõu eesmärgiks on luua alus mootorsõidukimaksu maksustamisperioodi lühendamiseks.

Õigus lühendamiseks tekib kahel juhul: kui sõiduk liiklusregistrist kustutatakse, lühendatakse jooksva aasta maksustamisperioodi kuni selle ajani. Samuti peatatakse maksukohustus sõiduki ajutisel kustutamisel ajaks, mil see on varguse tõttu politsei- ja piirivalveameti poolt tagaotsitavaks kuulutatud.

Sellega viiakse mootorsõidukimaks kooskõlla põhiseadusega ja tagatakse proportsionaalne omandipõhiõiguse piirang.

Õiguskantsler pöördus ettepanekuga automaksuseadus põhiseadusega kooskõlla viimiseks juba veebruaris, juhtides tähelepanu, et inimestelt nõutakse maksu tasumist hävinud vara eest.

Opositsioonierakond Isamaa tegi kolmapäeval riigikogu rahanduskomisjonile ettepaneku arutada automaksu kaotamist üleüldiselt, mida koalitsioon ei toetanud. Hääletusel jäi erapooletuks ka Sotsiaaldemokraatlik Erakond.