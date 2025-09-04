Otse kell 16: Tallinna opositsioon umbusaldab linnapea Ossinovskit

Keskerakond ja EKRE algatasid umbusalduse avaldamise Ossinovskile, heites talle ette linnavalitsuse kehva juhtimiskultuuri ja korralagedust hangetes.

Koalitsioonist lahkunud Reformierakond otsustas teisipäeval, et linnapea umbusaldamisel ei osale, leides, et umbusaldus on esitatud sooviga enne valimisi segadust tekitada.

Volikogu päevakord:

1. Ülevaade õiguskorrast Tallinnas;

2. Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2022 määruse nr 24 "Avalikult kasutatava ehitise ehitamise ja selle rahastamise kord" muutmine;

3. Tallinna Linnavolikogu sotsiaalvaldkonna määruste muutmine;

4. Tallinna Linnavolikogu määruse muutmine (kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine);

5. Võõrustava sadama lepingu projekti heakskiitmine (regatt The Tall Ships Races 2028);

6. Järvevana tee 11 kinnistu detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Kesklinnas;

7. Ketta tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinna linnaosas;

8. Hunditubaka tee 3, 3a, 5, 7 ja 7a kruntide detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Pirita linnaosas;

9. Tööstuse tn 64a ja 66b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas;

10. Vene tn 12 äriruumide üürile andmine (Aragats Kalatšjan);

11. Toompuiestee 10 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine;

12. Umbusalduse avaldamine Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovskile;

13. Linnapea asendaja määramine.