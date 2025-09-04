X!

Otse kell 16: Tallinna opositsioon umbusaldab linnapea Ossinovskit

Eesti
Tallinna volikogu erakorraline istung 21. juulil
Tallinna volikogu erakorraline istung 21. juulil Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Neljapäeval toimuval Tallinna linnavolikogu istungil on päevakorras 13 punkti, nende seas eelviimasena arutab volikogu umbusaldusavaldust linnapea Jevgeni Ossinovskile. Kell 16 algavat vollikogu istungit näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Keskerakond ja EKRE algatasid umbusalduse avaldamise Ossinovskile, heites talle ette linnavalitsuse kehva juhtimiskultuuri ja korralagedust hangetes.

Koalitsioonist lahkunud Reformierakond otsustas teisipäeval, et linnapea umbusaldamisel ei osale, leides, et umbusaldus on esitatud sooviga enne valimisi segadust tekitada.

Volikogu päevakord:

1. Ülevaade õiguskorrast Tallinnas;

2. Tallinna Linnavolikogu 15. detsembri 2022 määruse nr 24 "Avalikult kasutatava ehitise ehitamise ja selle rahastamise kord" muutmine;

3. Tallinna Linnavolikogu sotsiaalvaldkonna määruste muutmine;

4. Tallinna Linnavolikogu määruse muutmine (kooli pidaja pädevusse antud ülesannete delegeerimine);

5. Võõrustava sadama lepingu projekti heakskiitmine (regatt The Tall Ships Races 2028);

6. Järvevana tee 11 kinnistu detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Kesklinnas;

7. Ketta tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Põhja-Tallinna linnaosas;

8. Hunditubaka tee 3, 3a, 5, 7 ja 7a kruntide detailplaneeringu algatamine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Pirita linnaosas;

9. Tööstuse tn 64a ja 66b kinnistute ning lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas;

10. Vene tn 12 äriruumide üürile andmine (Aragats Kalatšjan);

11. Toompuiestee 10 kinnisasjale otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine;

12. Umbusalduse avaldamine Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovskile;

13. Linnapea asendaja määramine.

Toimetaja: Barbara Oja

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

10:19

Tõnu Karjatse: Veneetsia filmifestival võib olla tänavu suunanäitajaks Oscaritel

10:19

Farage'i partei on ülekaalukalt Suurbritannia populaarseim erakond

10:10

Peipsi järve tavapärasest kõrgem veetase mõjub kaladele positiivselt

10:05

Liikmesriigid asuvad kinnitama Euroopa Liidu ja Mercosuri lepingut

10:05

Riigikogu kvoorumi puudumisel automaksu arutamiseni ei jõudnud Uuendatud

10:03

Ekspeditsiooni "Inimese anatoomias" võtab Jörgen Liigi rolli üle Mart Kangro

09:56

"TeadusEST" uus saatejuht Kristjan Pihl: iga kord suutsin ennast üllatada

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

09:50

Süsiniku piirimeetme tegevusluba on taotlenud selle vajajatest vaid kümnendik

09:46

Google'i päästis monopolisüüdistusest ChatGPT edu

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

03.09

Eesti kaotas otsustava mängu ja ei pääsenud EM-il alagrupist edasi Uuendatud

03.09

Pakosta kritiseeris Stenbocki maja WC remonti kui ülipeent ja asjatut Uuendatud

03.09

Ligi: automaksu kaotamist pole otsustatud, see on kaalumisel

03.09

Kagu-Eesti metsas olla nähtud puumat, zooloogid on skeptilised

02.09

Tanklaketid: praegu müüme kütust alla omahinna

03.09

Putin ja Xi rääkisid võimalusest saada siirdamistega surematuks

03.09

Statistikaameti peakontoris käib kohal 40 protsenti töötajatest

03.09

Pevkur: 87 miljonit läks ettemaksuna USA valitsusele Himarsite eest

03.09

Eesti ei toeta plaani lubada ettevõtetel üksnes elektriautosid osta

03.09

Kompartei näitas Hiina ajaloo suurimal sõjaväeparaadil uut relvastust

ilmateade

loe: sport

09:52

Kaasmaalase alistanud Sinner marssis poolfinaali

09:16

USA meedia: Clippers üritas Leonardi lepinguga palgareegleid üle mängida

08:38

Mihkels ERR-ile: olen kuulnud, et nüüd protesteeritakse Vuelta vastu

08:05

EST1 Racing ja Reimann võtavad mõõtu 12-tunnisel Porsche väljakutsel

loe: kultuur

10:19

Tõnu Karjatse: Veneetsia filmifestival võib olla tänavu suunanäitajaks Oscaritel

10:03

Ekspeditsiooni "Inimese anatoomias" võtab Jörgen Liigi rolli üle Mart Kangro

03.09

Galerii: Punctum galeriis uuritakse naisideaali kui kultuurilist konstruktsiooni

03.09

Tartus avaneb Silja Truusi suhkruskulptuuride näitus "Suhkrujõgi"

loe: eeter

09:56

"TeadusEST" uus saatejuht Kristjan Pihl: iga kord suutsin ennast üllatada

08:53

Mihkel Raud: mu saade eeldab muusikutelt ka avameelsust ja usaldust

03.09

Rain Laane: tervisekassa kallis tänuüritus toimus valel ajal vales kohas

03.09

"Pealtnägija": Eesti kõige solvatum inimene

Raadiouudised

09:45

Õhutemperatuur kerkib kuni 23 kraadini

09:20

Raadiouudised (04.09.2025 09:00:00)

03.09

Tänavu oli huvi Pärnu haigla õeõppe vastu erakordselt suur

03.09

Päevakaja (03.09.2025 18:00:00)

03.09

Farmaatsiaharidust ootavad ees muudatused

03.09

Võrus avati spetsiaalselt tootmisettevõtetele loodud inkubatsioonikeskus

03.09

NATO peasekretär kiitis Eesti panust kollektiivkaitsessee ja toetust Ukrainale

03.09

Raadiouudised (03.09.2025 15:00:00)

03.09

Tallinna linnapeakandidaadid on linna liiklusruumi lahendustes eri meelt

03.09

Raadiouudised (03.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo