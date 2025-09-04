Ossinovski umbusaldamine kukkus läbi

Neljapäeval tuli Tallinna linnavolikogus arutluse alla Keskerakonna ja EKRE ettepanek umbusaldada linnapea Jevgeni Ossinovskit. Umbusaldusavaldus kukkus läbi.

Istungil viibis 53 saadikut, puudus 26. Umbusaldamise poolt hääletas 37 saadikut, vastu kolm, erapooletuid oli üks ja hääletusel ei osalenud 12 volikogu liiget.

Keskerakond ja EKRE algatasid umbusalduse avaldamise Ossinovskile, heites talle ette linnavalitsuse kehva juhtimiskultuuri ja korralagedust hangetes.

Teisipäeval kogunenud Reformierakonna Tallinna juhatus leidis üksmeelselt, et linnavolikogu fraktsioon ei peaks osalema Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski umbusaldushääletusel, teatas Reformierakonna Tallinna juhatuse liige ja erakonna linnapeakandidaat Maris Lauri.

"Reformierakonna arvates on linnapeale üpris palju ette heita, kuid Keskerakonna ja EKRE umbusaldus on esitatud sooviga tekitada enne valimisi segadust. Meie ei soovi sellises mängurluses osaleda," ütles Lauri ERR-ile.

"Fraktsiooni liikmed langetavad oma otsuse neljapäeval, kuid varasemalt on fraktsioon lähtunud juhatuse seisukohtadest," lisas ta.