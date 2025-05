Prokuratuur ei avalda kahe kõrge profiiliga juhtumi kohta endiselt infot

Julgeolekuekspert ja endine riigiametnik Meelis Oidsalu kirjutas esmaspäeval sotsiaalmeedias 2021. aastal tema vastu algatatud kriminaalmenetlusest. Ta töötas siis asekantslerina kaitseministeeriumis.

"Kuigi riigikantselei esitas 2021. aasta sügisel mu kohta kuriteoteate ja riigiprokuratuur kriminaalasja algatas, pole ma saanud kriminaalasja algatamise kohta riigilt seni ühtegi teatist, samuti pole mind kordagi küsitletud ega muul moel prokuratuuri poolt otseselt informeeritud, et menetlus üldse käivitati. Samuti pole esitatud kahtlustust," kirjutas Oidsalu.

Ka erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles teisipäeval ERR-ile antud intervjuus, et ei ole siiamaani saanud prokuratuurilt infot väidetava Isamaa suhtes algatatud kriminaalmenetluse suhtes, millest kirjutas esmalt Delfi. Delfi andmetel käib erakond Isamaa suhtes kriminaalmenetlus, kus keskkriminaalpolitsei uurib partei võimalikku ebaseaduslikku rahastamist.

"Kindlasti meie jaoks on oluline selgus ja vastuseid me sisulisi saanud ei ole.

Kindlasti see olukord on häiriv," ütles Reinsalu.

Prokuratuur ei ole siiamaani kinnitanud, et kriminaalmenetlus käib just Isamaa suhtes.

Prokuratuuri pressiesindaja Kauri Sinkevicius ütles teisipäeval ERR-ile viidatud menetluste kohta ei ole prokuratuuril varem avaldatule midagi lisada.

"Need on kohtueelses menetluses ja kahtlustust kellelegi esitatud ei ole," ütles ta.

"Enneaegne teabe avaldamine võib ohustada kohtueelse menetluse objektiivsust ja kahjustada süütuse presumptsiooni. Seetõttu kaaluvad nii prokuratuur kui ka uurimisasutused iga kord menetlusfaasi silmas pidades, millist infot on konkreetsel ajahetkel võimalik uurimist või menetlusosaliste õigusi ülemäära kahjustamata avaldada," kommenteeris Sinkevicius.

"Seega ei pea me õigeks võimaliku teo või selle toimepanija kohta infot avaldada, kui meil puudub veendumus, et on alus kahtlustuse esitamiseks," ütles ta veel.