X!

Eestis kaotas valimisõiguse 72 000 elanikku, enamik neist Harjumaal

Eesti
Kohalikud valimised Narvas aastal 2017.
Kohalikud valimised Narvas aastal 2017. Autor/allikas: Sergei Stepanov
Eesti

Siseministeeriumi andmetel ei ole pärast kevadist põhiseaduse muudatust enam õigust kohalikel valimistel hääletada 71 827 Eestis elaval inimesel. Harjumaal oli hääleõiguse kaotajaid kõige enam - 35 540 isikut, samas valijate koguarv vähenes kõige enam Ida-Virumaal.

Kui enne põhiseaduse muudatust oli Eestis kokku 1 073 323 hääleõiguslikku isikut, siis praegu on neid 1 001 496. See tähendab, et hääleõiguse kaotas 71 827 isikut, kellest enamik elab Harjumaal - 35 540 inimest.

Enamik Harjumaal hääleõiguse kaotanud inimestest elab Tallinnas - 29 443 inimest. Kui enne seadusemuudatust sai pealinnas kohalikku omavalitsust valida 352 658 inimest, siis nüüd on hääleõiguslike arv 323 215.

Enim kaotas hääleõiguslikke elanikke Lasnamäe linnaosa - seal on valijaid vähem 13 687 inimese võrra. Järgneb Põhja-Tallinna linnaosa, kus on sellest aastast 4348 hääleõiguslikku inimest vähem.

Hääleõiguse kaotajaid oli Ida-Virumaal pea sama palju kui pealinnas - 29 982. Eelmistel kohalikel valimistel sai hääletada selles piirkonnas 105 051 sealset elanikku, nüüd saab seda teha 75 069 inimest ehk ligi kolmandiku võrra vähem kui varem.

Ida-Virumaal kaotas hääleõiguslikke kõige enam Narva linn. Kui varem sai Narvas valida 42 743 inimest, siis sellel aastal saab seda teha 27 240 isikut ehk hääleõiguse kaotas 15 503 inimest.

"Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse kohaselt jaotatakse valijate arvu põhjal mandaadid valimisringkondade vahel. Kuivõrd neil valimistel on kõigis omavalitsustes peale Tallinna üks valimisringkond, puudutab kolmandate riikide kodanike valimisõiguse piiramine ainult Tallinna linnas valimisringkondade vahel mandaatide jagamist," ütles riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe põhiseaduse muudatuse mõju kohta.

"Lasnamäe linnaosa ringkonnas väheneb mandaatide arv kahe võrra ning Kesklinna ja Nõmme linnaosas suureneb ühe võrra. Tallinna linnavolikogu mandaatide ehk liikmete arvu jättis volikogu järgmiseks koosseisuks samaks - 79," lisas Koitmäe.

Riigikogu võttis kevadel vastu põhiseaduse muudatuse, millega tunnistas kohalikel valimistel kehtetuks Eestis elavate kolmandate riikide kodanike valimisõiguse. Neil valimistel saavad Eesti kodanike ja siin püsivalt elavate teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike kõrval osaleda veel ainult kodakondsuseta isikud.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:54

Prantsusmaa alustas MM-valiksarja võidukalt

09:52

Anne Türnpu: Tormis ehitas ühele lihtsale rahvalaulule terve maailma ümber

09:49

Venemaal on vangis üle 2500 Ukraina sõduri Uuendatud

09:32

Indrek Kaing: sõnavabadus, sõnavastutus ja sõnakohustus

09:18

Tallinna malefestivali avapäeva võidud läksid Leetu

09:12

Eestis kaotas valimisõiguse 72 000 elanikku, enamik neist Harjumaal

09:01

Galerii: kahe näitusega avati kaasaegse kunsti biennaal Tallinna Fotokuu

08:42

Sinner ja Alcaraz mängivad USA lahtiste finaalis ka edetabeli esikoha nimel

08:06

Motoringraja hooaeg saab Porsche Ringil topeltpunktidega lõpu

06:16

Eneli Kindsiko: Eesti üldhariduses on järjest selgemini näha hariduslõhe

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.09

USA toob HIMARS-ite asemele Eestisse tankid

05.09

Sõja 1290. päev. Ukraina ründas droonidega Venemaa naftarajatisi Uuendatud

05.09

Itaalia lõi MM-valikmängus teisel poolajal Eestile viis väravat Uuendatud

05.09

Raul Rebane: ja me vingume...

05.09

Uued ID-kaardid ei pruugi kauplustes kliendikaartidena toimida

04.09

FT: USA kärbib Venemaaga piirnevate Euroopa riikide julgeolekutoetusi

05.09

Lauri: Ivi Eenmaa jäi oma seisukohtadega pigem üksi

05.09

Bensiinihinnad rühivad Venemaal uutesse kõrgustesse

05.09

Suri kunstnik Enn Põldroos

05.09

Trump: näib, et India ja Venemaa on Hiinale kaotatud

ilmateade

loe: sport

09:54

Prantsusmaa alustas MM-valiksarja võidukalt

09:18

Tallinna malefestivali avapäeva võidud läksid Leetu

08:42

Sinner ja Alcaraz mängivad USA lahtiste finaalis ka edetabeli esikoha nimel

08:06

Motoringraja hooaeg saab Porsche Ringil topeltpunktidega lõpu

loe: kultuur

09:01

Galerii: kahe näitusega avati kaasaegse kunsti biennaal Tallinna Fotokuu

05.09

Sildna: Station Narva toob kokku erinevad kultuuri- ja kunstinähtused

05.09

Anders Härm: Enn Põldroos oli vitaalne ja tegutsemistahet täis lõpuni välja

05.09

Uue muusika reede: Justin Bieber, Getter Jaani, Tame Impala, Miguel

loe: eeter

09:52

Anne Türnpu: Tormis ehitas ühele lihtsale rahvalaulule terve maailma ümber

05.09

Telesügis rõõmustab uute sarjadega

05.09

Mootorispordi muuseumi juht: on olnud õnnelikke hetki ja keerulisi aegu

05.09

Breikar Melani Väits: breiktants on väga tõsine sportlik väljakutse

Raadiouudised

05.09

Uus kutsehariduse rahastusmudel ühtlustab õpetajate palgad

05.09

Hukatud sead jõuavad ka Atria käitlemistehasesse

05.09

Päevakaja (05.09.2025 18:00:00)

05.09

Raadiouudised (05.09.2025 15:00:00)

05.09

Sotsiaalministeerium tahaks keelata kontorite suitsuruumid

05.09

Tartu Holmi kvartali planeeringuvõistlusel jäid sõelale kolm osalejat

05.09

Narva tööstusparki rajatav tehas hakkab põlevkivituhast kaltsiumkarbonaati tootma

05.09

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

05.09

Raadiouudised (05.09.2025 12:00:00)

05.09

Ida-Virumaal püsib suur huvi õeks õppimise vastu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo