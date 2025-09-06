Trump koostab musta nimekirja ameeriklasi vanglas hoidvatest riikidest

USA president Donald Trump astus reedel samme, et koostada must nimekiri riikidest, kus Washingtoni sõnul ameeriklasi ebaõiglaselt vangis hoitakse, ja kavatseb sätestada neile karmid karistused.

Trumpi täitevmääruses öeldakse, et Ühendriigid hakkavad vastavaid riike määratlema kui ebaõiglase kinnipidamise toetajaid sarnaselt meetmega, mis tembeldab mõningad riigid terrorismi riiklikeks toetajateks.

Trumpi administratsioon ei ole nimetanud veel ühtki musta nimekirja kantavat riiki, kuid ühe kõrge ametniku sõnul võetakse vaatluse alla Hiina, Iraan ja Afganistan, kuna need riigid tegelevad pidevalt pantvangidiplomaatiaga.

Välisministeeriumi määratletud riikide suhtes kohaldatakse sanktsioonid ja USA ekspordikontroll ning vangistamisega seotud ametiisikutel keelatakse riiki sisenemine.

Ühe harva kasutatava meetmena võib välisministeerium keelata ka USA kodanikel musta nimekirja kantud riikide külastamise, ütlesid ametnikud.

Praegu keelab USA oma kodanikel rangelt reisimise ainult Põhja-Koreasse. Samm astuti pärast seda, kui Ameerika tudeng Otto Warmbier peeti 2016. aastal Põhja-Koreas kinni ja vabastati järgmisel aastal vegetatiivses seisundis ning suri varsti pärast seda.

Uus must nimekiri võib olla suunatud ka rühmituste vastu, mis kontrollivad territooriumi, kuid mida ei tunnustata riigina.

USA administratsioonid on läbi aastate pidanud välismaal viibivate ameeriklaste vabastamist väga tähtsaks ja on pidanud vangide vahetamise läbirääkimisi, et vabastada kõrgetasemelised kinnipeetavad, sealhulgas Venemaal.

Trump on oma saavutusi ameeriklaste vabastamisel esile tõstnud ning ametnike sõnul on tema ametiajal välisriikides vabastatud 72 vangi.

Ühe USA ametniku sõnul muudab uus määrus tegutsemise lihtsamaks ja enam ei ole vaja läbi teha vaevanõudvat protsessi.

USA võib riigi mustast nimekirjas kustutada, kui leitakse, et see riik on hakanud nõudeid täitma.

Välisministeerium aitab regulaarselt välismaal kinni peetud ameeriklasi ja hindab, kas nad vangistati ebaõiglastel põhjustel, näiteks poliitilise kauplemisvahendina kasutamiseks.

Endise presidendi Joe Bideni ajal vabastas Hiina kõik ebaõiglaselt kinnipeetuks kuulutatud ameeriklased, osaliselt vastutasuks selle eest, et USA leevendas ameeriklastele suunatud reisihoiatust Hiina kohta.