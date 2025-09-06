X!

Trump koostab musta nimekirja ameeriklasi vanglas hoidvatest riikidest

Välismaa
USA president Donald Trump.
USA president Donald Trump. Autor/allikas: SCANPIX/Reuters
Välismaa

USA president Donald Trump astus reedel samme, et koostada must nimekiri riikidest, kus Washingtoni sõnul ameeriklasi ebaõiglaselt vangis hoitakse, ja kavatseb sätestada neile karmid karistused.

Trumpi täitevmääruses öeldakse, et Ühendriigid hakkavad vastavaid riike määratlema kui ebaõiglase kinnipidamise toetajaid sarnaselt meetmega, mis tembeldab mõningad riigid terrorismi riiklikeks toetajateks.

Trumpi administratsioon ei ole nimetanud veel ühtki musta nimekirja kantavat riiki, kuid ühe kõrge ametniku sõnul võetakse vaatluse alla Hiina, Iraan ja Afganistan, kuna need riigid tegelevad pidevalt pantvangidiplomaatiaga.

Välisministeeriumi määratletud riikide suhtes kohaldatakse sanktsioonid ja USA ekspordikontroll ning vangistamisega seotud ametiisikutel keelatakse riiki sisenemine.

Ühe harva kasutatava meetmena võib välisministeerium keelata ka USA kodanikel musta nimekirja kantud riikide külastamise, ütlesid ametnikud.

Praegu keelab USA oma kodanikel rangelt reisimise ainult Põhja-Koreasse. Samm astuti pärast seda, kui Ameerika tudeng Otto Warmbier peeti 2016. aastal Põhja-Koreas kinni ja vabastati järgmisel aastal vegetatiivses seisundis ning suri varsti pärast seda.

Uus must nimekiri võib olla suunatud ka rühmituste vastu, mis kontrollivad territooriumi, kuid mida ei tunnustata riigina.

USA administratsioonid on läbi aastate pidanud välismaal viibivate ameeriklaste vabastamist väga tähtsaks ja on pidanud vangide vahetamise läbirääkimisi, et vabastada kõrgetasemelised kinnipeetavad, sealhulgas Venemaal.

Trump on oma saavutusi ameeriklaste vabastamisel esile tõstnud ning ametnike sõnul on tema ametiajal välisriikides vabastatud 72 vangi.

Ühe USA ametniku sõnul muudab uus määrus tegutsemise lihtsamaks ja enam ei ole vaja läbi teha vaevanõudvat protsessi. 

USA võib riigi mustast nimekirjas kustutada, kui leitakse, et see riik on hakanud nõudeid täitma.

Välisministeerium aitab regulaarselt välismaal kinni peetud ameeriklasi ja hindab, kas nad vangistati ebaõiglastel põhjustel, näiteks poliitilise kauplemisvahendina kasutamiseks.

Endise presidendi Joe Bideni ajal vabastas Hiina kõik ebaõiglaselt kinnipeetuks kuulutatud ameeriklased, osaliselt vastutasuks selle eest, et USA leevendas ameeriklastele suunatud reisihoiatust Hiina kohta.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: AFP-BNS

Samal teemal

popmuusika radadel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

15:26

Venemaal on vangis üle 2500 Ukraina sõduri Uuendatud

15:24

WRC otsib uut promootorit: meil on muudatust kriitiliselt vaja

15:21

Algas Estlink 3 ühenduste planeerimine

15:08

Richard-Erik Järvi: kinosügis on täis suuri nimesid ja põnevaid žanre

15:02

SVT: Venemaa GPS-häiringud tabasid nelja kuuga 123 000 lendu

14:51

Suurepärases hoos Glinka pääses esmakordselt Challengeri turniiril finaali

14:38

Eesti 200 esinumber Tallinnas Kesklinnas on Terras, Lasnamäel Jašin

14:31

Rattalt kukkunud Enrique peab operatsioonilaual käima

14:24

Trump koostab musta nimekirja ameeriklasi vanglas hoidvatest riikidest

14:00

Türgi oli otsustavatel hetkedel südikast Rootsist parem

laulu- ja tantsupidu

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

05.09

USA toob HIMARS-ite asemele Eestisse tankid

05.09

Sõja 1290. päev. Ukraina ründas droonidega Venemaa naftarajatisi Uuendatud

05.09

Raul Rebane: ja me vingume...

05.09

Itaalia lõi MM-valikmängus teisel poolajal Eestile viis väravat Uuendatud

05.09

Uued ID-kaardid ei pruugi kauplustes kliendikaartidena toimida

09:12

Eestis kaotas valimisõiguse 72 000 elanikku, enamik neist Harjumaal

05.09

Pühapäeva õhtul saab näha täielikku kuuvarjutust

05.09

AKI määras Apotheka kliendiandmete haldajale kolme miljoni eurose trahvi Uuendatud

05.09

Trump: näib, et India ja Venemaa on Hiinale kaotatud

05.09

Lauri: Ivi Eenmaa jäi oma seisukohtadega pigem üksi

ilmateade

loe: sport

15:24

WRC otsib uut promootorit: meil on muudatust kriitiliselt vaja

14:51

Suurepärases hoos Glinka pääses esmakordselt Challengeri turniiril finaali

14:31

Rattalt kukkunud Enrique peab operatsioonilaual käima

14:00

Türgi oli otsustavatel hetkedel südikast Rootsist parem

loe: kultuur

15:08

Richard-Erik Järvi: kinosügis on täis suuri nimesid ja põnevaid žanre

13:13

Galerii: Jass Kaselaan avas isiknäituse "Karjane. Haud. Tiibadega inimene"

12:01

Pildid: A-Galerii akendel avati kolm uut näitust

10:33

Jaan Elken: Enn Põldroos oli visionäär

loe: eeter

12:43

Jaan Tootsen: pättide ja pühakute osakaal on aastatuhandete vältel sarnane

10:47

"Popikroonikad" on tagasi Raadio 2 eetris

09:52

Anne Türnpu: Tormis ehitas ühele lihtsale rahvalaulule terve maailma ümber

05.09

Telesügis rõõmustab uute sarjadega

Raadiouudised

05.09

Uus kutsehariduse rahastusmudel ühtlustab õpetajate palgad

05.09

Hukatud sead jõuavad ka Atria käitlemistehasesse

05.09

Päevakaja (05.09.2025 18:00:00)

05.09

Raadiouudised (05.09.2025 15:00:00)

05.09

Sotsiaalministeerium tahaks keelata kontorite suitsuruumid

05.09

Tartu Holmi kvartali planeeringuvõistlusel jäid sõelale kolm osalejat

05.09

Narva tööstusparki rajatav tehas hakkab põlevkivituhast kaltsiumkarbonaati tootma

05.09

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

05.09

Raadiouudised (05.09.2025 12:00:00)

05.09

Ida-Virumaal püsib suur huvi õeks õppimise vastu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo