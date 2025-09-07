X!

Vseviov: EL-i ministrid peavad selgitama, mida nad Hiinas saavutada üritasid

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov lahkas "Ukraina stuudios" sel nädalal Hiinas paraadile tulnud Venemaa, Hiina ja Põhja-Korea diktaatorite kohtumist. Ühtlasi osalesid paraadil ka kaks juhti Euroopa Liidust, kes Vseviovi sõnul peavad oma visiiti selgitama.

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov tõdes "Ukraina stuudios", et jälgis Hiinas toimunud kohtumist ja paraadi üpriski rahuliku tundega.

"Sellised suured üritused on alati kõrvuti sisuliste eesmärkide saavutamise ja signaalide saatmisega. Professionaalsest vaatenurgast ma seda analüüsisin ja vaatasin palju riike oli kohal ja mida need riigid, kes kohale tulid, oma sealviibimisega meile öelda üritavad," sõnas Vseviov.

Välisministeeriumi kantsleri hinnangul prooviti saata maailmale signaale kolmes kategoorias.

"Kõigepealt Hiina enda signaalid. Loomulikult oli selle ürituse peamine eesmärk näidata Hiinat globaalse suurjõuna. Hiina liider pidas seal ka päris märkimisväärse kõne ja see paraad ise oli kõnekas. Teiseks see, mida üritas teha Venemaa president Vladimir Putin - näidata, et ta ei ole isoleeritud ja et ta on maailmaareenil endiselt aksepteeritud. Ma arvan, et see kukkus välja sellise pingutatud ja peaaegu isegi naeruväärsena, sest vaatame, kes olid ülejäänud riigid, kes sinna kohale tulid. Ei olnud seal 190 maailmariiki, vaid oli väga kitsas ring neid, kes tingimata pidid tulema ja siis Putin seal Põhja-Korea diktaatori kõrval marssimas," selgitas Vseviov.

"Kolmas, mis teeb mulle kõige rohkem tuska, et seal erinevate liidrite sabas marssisid ka kahe Euroopa Liidu riigi esindajad ehk Slovakkia peaminister Robert Fico ja Ungari välisminister Péter Szijjártó. Eks igaüks on vaba reisima sinna, kuhu ta tahab ja saatma neid signaale, mida ta tahab. Ma kinnitan, et me selle signaali saime kätte ja see kuidagi hea välja ei näinud," lausus Vseviov, lisades, et mõlema riigi ministritel tuleb anda Euroopale selgitusi, mida nad Hinasse tegema läks ning mis eesmärkidega.

"Mulle tundub, et mingisugust plusspoolele jäävat diplomaatilist võitu kumbki meie EL-i partneritest ei saavutanud. Pigem vastupidi. Nüüd on veelgi selgem, et selle asemel, et ajada meie ühist asja, ajavad nad kohati ka mingisugust muud asja," sõnas kantsler.

Vseviovi hinnangul pahandas Ungari ja Slovakkia osavõtt ka Ameerika Ühendriike ja sealset presidenti Donald Trumpi.

"Just siis, kui see üritus toimus, võttis sotsiaalmeedias sõna Trump, rünnates teravalt neid riike, kes sinna olid kokku tulnud, kirjutades alla, et tema hinnangul on tegemist vandenõu sepitsemisega Ameerika Ühendriikide vastu. Päris naljakas oli vaadata sellele järgnenud Venemaa presidendi nõuniku Ušakovi kogelevat ja vabandavat seletust justkui pahandust teinud koolipoisina, kes proovis seletada, et millegi säärasega tegemist ei olnud. Ungarlastel ja slovakkidel tuleb tõenäoliselt ka Washingtonis seletada, mida nemad selles seltskonnas tegid," lausus Vseviov.

Vseviovi sõnul oli säärane kohtumine Hiinas kindlasti märkimisväärne, kuid kuna midagi ei saavutatud, siis ei tasu ka murelikke järeldusi teha.

"Ma arvan, et selle kohtumise substants ei ole nii suur, et veel sellest üksi põhjapanevaid ja murelikke järeldusi teha. Eks rahvusvahelisel areenil kehtib see printsiip, et edu saavutamiseks tuleb sõpru liita ja vastaseid lõhestada, mitte vastupidi. See, kui me näeme Ukraina sõja kontekstis sellist kohtumist, siis ega see midagi head ei tähenda," tõdes kantsler.

"Muidugi seal avaldatud dokumentidest jääb mulje, et Ukrainas sõda ei käigi, vaid võib ettekujutada, mida kuluaaris üritas Venemaa nendel teemadel öelda, et ka teisi riike veenda. Midagi sealt ei saavutatud ning Ukraina sõda oldi sunnitud ignoreerima täielikult ehk ma arvan, et kõik need riigid, kes seal kohal olid, tingimata meile veel diplomaatilises võtmes kaotatud ei ole. Eks tööd tuleb teha. Tuleb hoida teisi enda ligidal ja jätkata selgitamist, et meie jaoks on tegemist eksistentsiaalse küsimusega ja Euroopa oma hoiakuid nende teiste riikide suhtes kujundab lähtudes eelkõige sellest, millise hoiaku võtavad nemad Venemaa agressioonisõja suhtes. Siin ei ole loomulikult abiks see, kui kaks meie partnerit sinna kohale ilmuva ja sogavad vett, hägustavad pilti, jättes mulje, et tegelikult ei ole Euroopa isegi kindel selles, mida ta saada tahab ja mida ta selle jaoks on valmis tegema. Me peame loomulikult selle Ungari ja Slovakkia küsimusega jätkuvalt siin kodus tegelema," rõhutas Vseviov.

"Mis iganes plussi Ungari ja Slovakkia ministrid lootsid sealt saada, siis ma arvan, et see neile ei materialiseerunud. Meie asi on nüüd leida selgus, milline see miinus on. Kui oli eesmärk pelgalt lõigata poliitilist kasu, kasutades seda koduses asjaajamises, siis me peame selgelt näitama, et sellel on hind ja lõpuks lootma, et nende riikide rahvad annavad oma hinnangu," lausus Vseviov.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Ukraina stuudio", intervjueeris Epp Ehand

