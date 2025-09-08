Prantsusmaa valitsus lagunes

Peaminister Francois Bayrou kuulutas 8. septembriks välja usaldushääletuse, et saada toetust oma ulatuslike eelarvekärbete plaanile.

Bayrou valitsuse kukutamise poolt hääletas 364 saadikut, vastu oli kõigest 194 saadikut, vahendas Politico.

Bayrou peab nüüd esitama president Emmanuel Macronile oma valitsuse tagasiastumise avalduse. Matignon (peaministribüroo) teatas veidi hiljem, et Bayrou esitab tagasiastumisavalduse teisipäeva hommikul, vahendas Reuters.

Macron peab seejärel leidma uue peaministri või kuulutama välja uued valimised.

Kolm peamist opositsioonierakonda olid juba varem teatanud, et nad ei toeta valitsust usaldushääletusel. Opositsiooniliidrid andsid viimaste päevade jooksul ka korduvalt märku, et nad jäävad oma plaanile kindlaks ning hääletavad Bayrou kukutamise poolt.

"Ma tahan teile öelda, kui õnnelik ma olen, et valitsus täna langeb. Paljude prantslaste jaoks on see kergendus," ütles esmaspäeval vasakpoolse erakonna Alistamatu Prantsusmaa (La France Insoumise, LFI) saadik Manuel Bompard

Bayrou valitsus moodustati alles eelmise aasta detsembris pärast tema eelkäija Michel Barnier' veelgi lühemaealise valitsuse enneaegset kokkuvarisemist.

Prantsusmaa on juba hädas kasvava võlakoormaga, samal ajal süvenevad riigis veel ka sotsiaalsed pinged.

Usaldushääletus toimus kõigest kaks päeva enne Prantsusmaal kavandatud proteste valitsuse kokkuhoiupoliitika vastu, millest on laialdaselt räägitud sotsiaalmeedias ning mida toetavad LFI ja mõned ametiühingud.

Prantsusmaa suurimad ametiühingud kutsusid aga hiljuti üles korraldama üleriigilist streiki, mis peaks algama 18. septembril.