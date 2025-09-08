Elektrimüüjad prognoosivad talveks mullusega sarnast elektrihinda

Elektri hind on viimastel nädalatel seoses Estlink 1 pikaleveninud remondi ja tuuletute ilmadega tõusma hakanud. Samas on igasügisene hinnatõus tavapärane. Eelolevaks talveks ootavad elektrimüüjad üsna sarnaseid hindu kui mullu samal perioodil.

Elektrimüüjad kinnitavad kui ühest suust, et suvel olid elektri hind mõistlikult madalal, kuid hakkas juba augustis kerkima.

"Septembris saab see (hinna)hüpe olema suurem. Ühest küljest on vähenenud päikeseelektri toodang, teisest küljest on Soome tuumaelektrijaamade hooldused, Soome-Rootsi ülekandejaamade hooldused. Eks ilm mängib ka rolli. Septembris see, kui peaks tulema tuulisemaid ilmu, aitab natuke hinda alla tuua, aga üldiselt lähinädalatel on oodata keskmiselt kõrgemaid hindasid," lausus Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu.

"Hinnad liiguvad vastavalt nõudlusele-pakkumisele. Suvel on rohkem pakkumist roheenergia poole pealt ja hinnad vähemalt see suvi olid juulikuus juba väga mõnusad. Aga talvel, kui tuleb taastuvenergiast pakkumist vähem ja nõudlust rohkem, siis on üsna tavapärane, et hinnad on tõusuteel. Hinnatundlikumad kliendid võiksid vaadata seda, et nende kulud oleksid kontrolli all ja mõelda oma elektrihindade fikseerimise peale," ütles Enefiti energiatoodete juht Alo Vallikivi.

Kui ilm läheb külmemaks, tõuseb tarbimine ja hinda hakkab rohkem mõjutama gaasielektrijaamade hinnatase.

"Gaasielektrijaamade muutuvkulu on kuskil 200 eurot megavatt-tunnist ringis, nii et üha rohkem hakkame nägema neid päevi ja tunde, kus hinnad lähevad nendesse kõrgustesse," lausus Nõu.

Hindu tõstab Estlink 1 plaanitust pikemale veninud remont, mis peaks praeguste andmete põhjal kestma 24. septembrini.

"Soome tuumajaamad on praegu plaanilises hoolduses ja see on hinda tõstnud. Lähiajal on oodata hoolduste lõppu, mis tähendab hinna teatavat langust nii Soomes kui ka Baltimaades. Ja Estlink 1 remondi pikenemine on kindlasti tähendanud, et hind on tõusnud, on tavapärasest üks-kaks senti kilovatt-tunni kohta kallim," lausus Vallikivi.

"Pigem on oht täna see, et kui üks kaabel on juba väljas ja kui läheb teine kaabel ka välja, siis see oleks tänases stsenaariumis väga halb ja siis võivad elektrihinnad minna juba palju-palju kallimaks," nentis Nõu.

Võrreldes eelmise talvega jäävad elektrihinnad pigem samaks.

"Meie praegune nägemus talveks ei ole oluliselt erinev eelmisest aastast samast ajast. Gaasihinnad on sarnased, võib-olla isegi natuke madalamad. CO2 hinnad on suhteliselt sarnased. Juurde on tulnud mõnevõrra taastuvenergiat ehk kui tuul puhub, siis hinnad võiksid olla sellevõrra soodsamad. Ja loodetavasti peavad ka Estlink 1 ja Estlink 2, mis kindlasti aitavad hinnatasemeid tervikuna natuke madalamal hoida kui eelmisel aastal," lausus Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson.