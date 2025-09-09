X!

USA korrigeeris mullust tööhõive kasvu allapoole

Välismaa
USA ärikeskus New York
USA ärikeskus New York Autor/allikas: SCANPIX/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Välismaa

USA tööstatistika büroo (BLS) viimased andmed näitavad, et alates eelmise aasta algusest kuni käesoleva aasta märtsini loodi varasemate prognoosidega võrreldes üle 900 000 töökoha vähem. See näitab, et USA tööturg jahenes mullu oodatust rohkem.

Viimased BLS-i andmed näitavad, et riigis loodi prognoositust 911 000 töökohta vähem. BLS-i teatel oli langus eriti terav vaba aja veetmise ja majutuse sektoris. Töökohti loodi vähem ka jae- ja tootmissektoris, vahendas The Wall Street Journal.

Teisipäevane aruanne on osa iga-aastasest protsessist, mille käigus BLS ajakohastab andmeid. Ametlik korrigeerimine toimub veebruaris ning majandusteadlased eeldavad, et see ei pruugi olla nii pessimistlik. 

Viimane aruanne võib aga süvendada muret, et USA tööturg jaheneb üha kiiremas tempos. Investorid eeldavad nüüd ka üha rohkem, et föderaalreserv leevendab järgmisel nädalal rahapoliitikat. 

BLS on juba jäänud ka Trumpi administratsiooni surve alla. Augusti alguses vallandas Trump BLS-i juhi, kuna tema toonane raport näitas, et töökohtade kasv oli aeglustunud. 

BLS on samas ka varem korrigeerinud tööhõive kasvu allapoole. Eelmise aasta augustis teatas BLS, et märtsist 2023 kuni märtsini 2024 lisas USA majandus 818 000 töökohta vähem, kui esialgu hinnati. 

See ületas tavapärast iga-aastast korrigeerimise ulatust. Toona käis USA-s veel ka aktiivne valimiskampaania ning Trump süüdistas oma eelkäijat tööturu andmetega manipuleerimises. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

Samal teemal

arvo pärt 90

ela omadele kaasa

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:07

Eesti jalgpallikoondis jättis Andorra vastu võimalused realiseerimata Uuendatud

21:05

Narvas kandideerivad kohalikel valimistel kolm valimisliitu ja neli erakonda

20:41

Teniste: loodetavasti mängisin ennast Eesti jalgpallifännide südamesse

20:40

Vene õhurünnak tappis Donetski oblastis vähemalt 24 inimest Uuendatud

20:26

Murdochi meediaimpeeriumi pärilussõda saab lõpu

20:25

Vassiljev: tahtsin natuke veel mängida

20:01

VIDEO | Vassiljev ja Teniste lahkusid väljakult valju aplausi saatel

19:49

Iisrael ründas Kataris asuvat Hamasi juhtkonda Uuendatud

19:37

Viipekeelsed uudised

19:25

Aktuaalne kaamera kell 18:30

tutvu ajakavaga

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

20:40

Vene õhurünnak tappis Donetski oblastis vähemalt 24 inimest Uuendatud

12:19

Kaitseväe juhataja: Venemaa ei ole võitmatu kuue meetri pikkune hiiglane

17:12

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel Uuendatud

18:35

USA tootjalt hangitud täpsusrelvad läksid kõik garantiiremonti Uuendatud

08.09

Prantsusmaa valitsus lagunes Uuendatud

08.09

Meedia: Saksa politsei kahtlustab Eesti firma heaks töötavat laeva luuramises

08:24

Kongress avaldas Trumpi väidetava kirja Epsteinile

08.09

Vegtindi omanik: kapten oli joobes

10:26

Aasta aega kaine olnud Sandra Sillamaa: lapsed oleksid võinud emast ilma jääda

08.09

Sõja 1293. päev: Sõrskõi kinnitusel vabastasid Ukraina väed augustis 58 ruutkilomeetrit Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:07

Eesti jalgpallikoondis jättis Andorra vastu võimalused realiseerimata Uuendatud

20:41

Teniste: loodetavasti mängisin ennast Eesti jalgpallifännide südamesse

20:25

Vassiljev: tahtsin natuke veel mängida

20:01

VIDEO | Vassiljev ja Teniste lahkusid väljakult valju aplausi saatel

loe: kultuur

18:56

Lastekirjanduse keskuses avatud näitus kutsub seente salajast elu avastama

18:38

Galerii: Tallinna lennujaamas esitleti lendamisest inspireeritud novellikogumikku

18:08

ERSO ja Ellerhein toovad paidelaste ette ülevaate Arvo Pärdi loomingust

16:05

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele ansamblit Mariin K.

loe: eeter

16:05

Raadio 2 esitleb Eurosonicul maailma muusikatööstusele ansamblit Mariin K.

15:24

Eesti kultuurinõunik USA-s: Arvo Pärdi kontserte toimub üle terve Ameerika

11:29

Video: kuidas lõppes "Ringvaate" roheliste tomatite kunstküpsetamine?

11:10

Ekspert: tehisintellekt võib anda lastele sobimatuid soovitusi

Raadiouudised

18:55

Päevakaja (09.09.2025 18:00:00)

18:45

Pärimusmuusik Susanna Viktoria Mõtsmees lõimib muusikasse esivanemate loomingut

18:45

Enefit Greeni endine juht Aavo Kärmas sai kahtlustuse siseteabe väärkasutamisel

18:45

Omavalitsused korraldavad ümber osavaldade tööd

18:40

Narvas on KOV valimistel 20 aasta tihedaim konkurents

15:45

Kaitseminister kutsus riigikogu üles toetama pikaajaliselt kaitsekulude hoidmist viiel protsendil

15:40

Läti plaanib muuta karmimaks kolmandate riikide kodanike Lätis viibimise nõudeid

15:35

Euroopa Liit ja USA kaaluvad uusi sanktsioone Venemaale

15:30

Raadiouudised (09.09.2025 15:00:00)

12:35

Raadiouudised (09.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo