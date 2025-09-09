USA korrigeeris mullust tööhõive kasvu allapoole

USA tööstatistika büroo (BLS) viimased andmed näitavad, et alates eelmise aasta algusest kuni käesoleva aasta märtsini loodi varasemate prognoosidega võrreldes üle 900 000 töökoha vähem. See näitab, et USA tööturg jahenes mullu oodatust rohkem.

Viimased BLS-i andmed näitavad, et riigis loodi prognoositust 911 000 töökohta vähem. BLS-i teatel oli langus eriti terav vaba aja veetmise ja majutuse sektoris. Töökohti loodi vähem ka jae- ja tootmissektoris, vahendas The Wall Street Journal.

Teisipäevane aruanne on osa iga-aastasest protsessist, mille käigus BLS ajakohastab andmeid. Ametlik korrigeerimine toimub veebruaris ning majandusteadlased eeldavad, et see ei pruugi olla nii pessimistlik.

Viimane aruanne võib aga süvendada muret, et USA tööturg jaheneb üha kiiremas tempos. Investorid eeldavad nüüd ka üha rohkem, et föderaalreserv leevendab järgmisel nädalal rahapoliitikat.

BLS on juba jäänud ka Trumpi administratsiooni surve alla. Augusti alguses vallandas Trump BLS-i juhi, kuna tema toonane raport näitas, et töökohtade kasv oli aeglustunud.

BLS on samas ka varem korrigeerinud tööhõive kasvu allapoole. Eelmise aasta augustis teatas BLS, et märtsist 2023 kuni märtsini 2024 lisas USA majandus 818 000 töökohta vähem, kui esialgu hinnati.

See ületas tavapärast iga-aastast korrigeerimise ulatust. Toona käis USA-s veel ka aktiivne valimiskampaania ning Trump süüdistas oma eelkäijat tööturu andmetega manipuleerimises.