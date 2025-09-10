X!

Prantsusmaal puhkesid valitsusvastased meeleavaldused

Prantsusmaal puhkesid valitsusvastased meeleavaldused
Prantsusmaal puhkesid valitsusvastased meeleavaldused
Prantsusmaal süveneb poliitiline kriis ning kolmapäeval puhkesid riigis valitsusvastased meeleavaldused. Võimude teatel on kinni peetud ligi 200 inimest.

Esmaspäeval lagunes Francois Bayrou valitsus ning president Emmanuel Macron nimetas teisipäeval uueks peaministriks senise kaitseministri Sebastien Lecornu. 

Lecornu seisab nüüd silmitsi suure väljakutsega, kuna vasakpoolne kollektiiv nimega "Blokeeri kõik" kutsus kolmapäeval inimesi üles aktsioonipäevale. 

Protestid puhkesid mitmetes suurtes linnades, sealhulgas ka Pariisis. Protestijate hinnangul on probleemiks nii Macroni juhtimisstiil kui ka valitsuse kokkuhoiupoliitika.

Meeleavaldajate ja politsei vahel puhkesid kokkupõrked, süüdati prügikaste ja tänavatele püstitati barrikaade. 

Prantsusmaa märulipolitsei kasutas protestijate vastu pisargaasi. Võimud teatasid kolmapäeva lõunal, et nad on kinni pidanud ligi 200 inimest. 

"Blokeeri kõik" üleskutseid on võrreldud ka kollavestide (gilets jaunes) protestidega, mis puhkesid 2018. aastal kütusehindade tõusu ja elukalliduse vastu

Siseminister Bruno Retailleau mõistis kolmapäeval "Blokeeri kõik"  tegevuse hukka. 

"See ei ole mingil moel kodanikuliikumine. Selle on kaaperdanud äärmusvasakpoolsed ja mõned on otsustanud läbi viia vägivaldseid tegevusi," ütles Retailleau. 

Üks aktivistide grupp blokeeris teisipäeva õhtul Pariisi ringtee, kuid politsei ajas nad hiljem sealt minema. Mitmel pool mujal blokeeriti koolid ja bussijaamad, vahendas The Times

Vahejuhtumeid esines Normandias, Grenoble'is, Toulouse'is, Marseille'is ning ka mitmetes teistes linnades. Lõuna-Prantsusmaal asuvas Montpellier's püstitati  kohaliku ülikooli ette barrikaad.

Võimud on tänavatele toonud kümneid tuhandeid korrakaitsjaid. Kolmapäeva hommikul seisid paarkümmend teismelist Pariisi 20. linnaosas asuva kooli ees. 

"Me blokeerime oma lütseumi, sest tahame sellest päevast osa võtta. Kõik on valitsusest tüdinud. See uus peaminister ei muuda midagi," ütles 17-aastane kohalik noormees. 

Vasakpoolse erakonna Alistamatu Prantsusmaa (La France Insoumise, LFI) saadik Manuel Bompard ütles, et toetab protestijaid. 

"Ma toetan neid proteste. Ma ei koordineeri ega juhi neid, aga ma toetan neid. Vastasel juhul peame ikka ja alati kannatama sama poliitika ja sama tüüpi valitsuse all," ütles Bompard.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

