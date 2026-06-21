Euroopa kuumalaine tõi Prantsusmaal kaasa alkoholikeelu

Prantsusmaal oodati pühapäevaks punase kuumahoiatuse kehtestamist 35 departemangus 96-st. Edela-Prantsusmaalt kuni Pariisi piirkonna ja Burgundiani prognoositi sooja 39–40 kraadi, kusjuures mõnes kohas võis temperatuur tõusta isegi 41 kraadini.

Pärast kriisinõupidamist keelas peaminister Sebastien Lecornu ennetava meetmena pühapäevase alkoholitarbimise iga-aastastel muusikafestivalidel (Fête de la Musique) ja muudel avalikel üritustel, mis neis 35 piirkonnas toimusid. Pariisi võimud andsid seevastu korralduse hoida pargid ööpäevaringselt avatuna.

Kuumahoiatused kuulutati välja ka suuremas osas Saksamaast, kus temperatuurid lähenesid 38 kraadile. Ilmateenistus DWD hoiatas, et kuumuse ja niiskuse koostoime võib kaasa tuua tugevaid äikesetorme.

Teisel pool Alpe muutsid 36–37-kraadini küündivad temperatuurid igapäevaelu ja turismi mitmetes Itaalia linnades.

Külastajad seisid lõõskava päikese käes järjekorras Colosseumi juures, kuigi Rooma suvine kuumus muutis vaatamisväärsustega tutvumise vastupidavustestiks. Mõned otsisid leevendust jahedamatest maa-alustest ruumidest Claudiuse templi pooleldi varjatud varemete all.

Põhja-Itaalias asuvas Bolognas – mis on poolsaare üks kuumemaid linnu – pritsisid inimesed endale vett näkku 16. sajandist pärineva Neptuni purskkaevu juures ja otsisid varju sammaskäikude alt.

Hispaanias otsustas jalgpalliliit aga sulgeda Madridi Plaza de Colóni väljakule hiiglekraanidega püstitatud fännitsooni, mis tähendab, et fännid peavad Hispaania ja Saudi Araabia MM-mängu vaatama kusagil mujal.

Teadlaste sõnul muudavad kliimamuutused kuumalained Euroopas sagedasemaks ja intensiivsemaks, suurendades suvekuudel tervisega seotud hädaolukordade ja majandustegevuse häirete riski.