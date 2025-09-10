X!

Tartu Ülikool kavatseb vähendada ingliskeelset arstiõpet

Kõige rohkem on tänavu viisa saanud välistudengeid õppimas Tartu Ülikoolis.
Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR
Tartu Ülikool soovib riigilt täiendavat rahastust, et suurendada arstitudengite iga-aastast vastuvõttu. Selleks, et eestikeelses õppes õppekohti juurde tekitada, kavatseb ülikool ingliskeelseid õppekohti koomale tõmmata.

Tartu Ülikool plaanib vähendada ingliskeelse arstiõppe vastuvõttu, et suurendada eestikeelset vastuvõttu. Seni on ingliskeelsesse arstiõppesse vastu võetud 24 tudengit. Edaspidi võib see olla seitsme koha võrra vähem. Ülikool looks järgmisest õppeaastast aga eestikeelsesse arstiõppesse juurde 20 õppekohta, mis aitaks leevendada kasvavat arstide puudust.

"Me taotleme arstiteaduse erialal õppekohtade suurendamist ja põhjus on selles, et me teame, et 2033. aastal on meil vaja täiendavalt 1250 uut arsti. Kui me vaatame, et momendil on meil õppekohtade arv 186, siis selleks, et katta see vajadus, peame täiendavalt iga aasta koolitama 14 arsti rohkem," lausus TÜ Meditsiiniteaduste valdkonna dekaan Külli Kingo.

Tartu Ülikool on viimasel kahel aastal oma vahenditest juba õppekohti juurde loonud. Kui 2023. aastal astus arstiks õppima 180 noort, siis sel aastal 187. Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse liikme Joel Starkopfi sõnul on vastuvõtu lisa 20 kohta abiks.

"Praegu me näiteks teame, et kümne aasta pärast on meil kümme protsenti vähem arste. See ei ole ennustus, vaid fakt. Tulenevalt meie vanuselisest koosseisust, mida me teame Eesti arstide kohta, siis 200 esmakursuslast vastu võtmiseks – teaduskond on seda põhjalikult arvutanud ja olen nendega nõus – võiks olla see enam-vähem optimaalne miinimum tänases päevas, mis me võiksime teha," sõnas Starkopf.

Kuna välistudengite vähenemisega langeb ka õppemaksust saadav tulu, siis on ülikool hinnanud, et 20 lisa õppekoha loomine maksaks umbes 500 000 kuni 700 000 eurot. Haridus- ja teadusministeerium kirjutas kirjalikus kommentaaris, et lisarahastuse leidmine arstiõppe vastuvõtu suurendamiseks on prioriteetne ning seda arutatakse ülikoolidega halduslepingute läbirääkimistel.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

