Neljapäeval tuleb ilm soe, järgmised päevad on jahedamad

Neljapäeval jääb Venemaal asuv kõrgrõhkkond paigale ja jääb servaga Balti riike katma. See hoiab ilma sajuta, õhuke kõrge pilvekiht küll taevasse ilmub, aga sellest paistab päike läbi. Lõuna poolt saabuv õhk on ikka soe ja temperatuur tõuseb kolm-neli pügalat üle 20 piiri. Aga ilmamuutus on tulekul.

Öö vastu neljapäeva on mandril selge, saartel vahelduva pilvisusega ja sajuta. Puhub kagu- ja idatuul 4 kuni 9, saartel puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11 kuni 18 kraadi.

Hommikul on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Puhub tugev kagutuul, puhanguid 12, saartel 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 16, rannikul kuni 19 kraadi.

Päev tuleb päikesega, mida muudab tuhmimaks vaid õhuke kõrge pilvekiht ja see sadu ei anna. Hilisõhtul jõuab saartele tihedam pilvemass ja vihmasadu. Kagutuul tugevneb puhanguti 14, saartel kuni 18, õhtul 21 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 22 kuni 24 kraadini, kagutuulele avatud rannikul jääb veidi alla 20.

Reedel liigub vihmasadu Eesti läänetiivast ida poole ja jõuab õhtul Peipsi äärde.

Nädalavahetus on hoovihmadega. Kuivemaid tunde on enam laupäeva pärastlõunal ja pühapäeval Ida-Eestis. Öösiti jääb õhusoe 10 kraadi piirist kõrgemale, päeval kerkib 20 kraadi lähedale, sajus langeb 15 kraadi ümbrusse.