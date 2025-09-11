WSJ: Ellison võib võtta Muskilt maailma rikkaima mehe tiitli

Tehnoloogiafirma Oracle'i aktsia hinnatõus on sel aastal kasvatanud ettevõtte kaasasutaja Larry Ellisoni varandust 200 miljardi dollari võrra. Ellisoni varad on nüüd võrreldavad Elon Muski omadega, kes kannab maailma rikkama inimese tiitlit, kirjutab Wall Street Journal.

Selle aasta alguses oli Muski netoväärtus umbes 420 miljardit dollarit, samas kui Ellisoni varad küündisid umbes 230 miljardi dollarini. Aasta jooksul on aga Oracle'i aktsiad kahekordistunud, samas kui Tesla aktsiad on langenud umbes 14 protsenti – langus on vähendanud Muski varasid umbes 40 miljardi dollari võrra.

Wall Street Journal võrdles mõlema mehe varasid.

54-aastase Muski rikkus pärineb suurel määral tema osalusest mitmes ettevõttes, mille ta on loonud või mida ta praegu juhib, sealhulgas Tesla, SpaceX ja xAI.

Muskil on Teslas 20-protsendine osalus, mille väärtus on praegu umbes 250 miljardit dollarit. Tesla juhatus on teinud aga ettepaneku uueks lepinguks, mis võiks anda talle veelgi rohkem ettevõtte aktsiaid – koguväärtuses kuni triljon dollarit, kui ambitsioonikad eesmärgid saavutatakse.

Muskil on ka umbes 40-protsendine osalus SpaceX-is, mille väärtus on ligikaudu 80 miljardit dollarit.

81-aastane Ellison asutas Oracle'i 1977. aastal andmetarkvara tootjana. Ellison on kunagi konkureerinud ka Microsofti kaasasutaja Bill Gatesiga maailma rikkama inimese tiitli pärast.

Erinevalt Gatesist, kes on suure osa oma varast fondi annetanud, omab Ellison endiselt üle 40 protsendi Oracle'i aktsiatest. Tema osaluse väärtus oli kolmapäeval peaaegu 400 miljardit dollarit. Ettevõtte turuväärtus võttis kolmapäevas suuna üles, kui ettevõte avaldas prognoosi, mille järgi kasvab tehisintellekti ja pilveandmetöötluse teenuste kliendibaas.

Väljaanne võrdles ka Muski ja Ellisoni kinnisvaraportfelle.

Musk, kes on tuntud oma askeetliku elustiili poolest, ööbib sageli sõprade juures Californias ja Texases, veedab osa ajast modernses villas Tesla tehase lähistel Austinis ning rendib väikest maja SpaceX-ilt Starbase'is. Pärast lubadust 2020. aastal "mitte omada ühtegi maja" müüs ta Los Angelese piirkonnas umbes pool tosinat kinnisvaraobjekti – kokku ligikaudu 130 miljoni dollari eest.

Ellison on seevastu tuntud kui üks kõige innukamaid luksuskinnisvara kogujaid. Tema valduses on muu hulgas Newportis asuv mõis, mis kuulus varem Astori perekonnale, ajalooline aiakinnistu Kyotos ning Californias asuv Rancho Mirage, mis sisaldab hiiglaslikku eragolfiväljakut. Ta omab ka peaaegu kogu Lanai saart Hawaiil.

Ka annetuste ja investeeringute osas on Muski ja Ellisoni lähenemised erinevad.

Musk on annetanud üle 250 miljoni dollari poliitilistele eesmärkidele, sealhulgas Donald Trumpi 2024. aasta presidendikampaania toetuseks. Oma ettevõtete juhtimise kõrvalt tegutses Musk käesoleva aasta alguses presidendi erinõunikuna, kuid nende koostöö lõppes avaliku tüliga.

Samuti on Musk investeerinud märkimisväärse osa oma varandusest Marsi koloniseerimisse ning SpaceX-i kosmoselendudesse.

Ellison investeerib miljardeid oma tehnoloogiainstituudi rajamisse Oxfordi lähedale Inglismaale. Tegemist on kasumit taotleva ettevõtmisega, mille eesmärk on lahendada probleeme, alates toidujulgeolekust ja tervishoiust kuni tehisintellekti ja robootikani.

Ellison on endiselt Oracle'i juhatuse esimees (tegevjuht kuni 2014. aastani) ning töötab ettevõtte tehnoloogiajuhina.