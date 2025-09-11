X!

WSJ: Ellison võib võtta Muskilt maailma rikkaima mehe tiitli

Välismaa
Larry Ellison ja Elon Musk
Larry Ellison ja Elon Musk Autor/allikas: SCANPIX/TORU YAMANAKA and Allison ROBBERT/AFP
Välismaa

Tehnoloogiafirma Oracle'i aktsia hinnatõus on sel aastal kasvatanud ettevõtte kaasasutaja Larry Ellisoni varandust 200 miljardi dollari võrra. Ellisoni varad on nüüd võrreldavad Elon Muski omadega, kes kannab maailma rikkama inimese tiitlit, kirjutab Wall Street Journal.

Selle aasta alguses oli Muski netoväärtus umbes 420 miljardit dollarit, samas kui Ellisoni varad küündisid umbes 230 miljardi dollarini. Aasta jooksul on aga Oracle'i aktsiad kahekordistunud, samas kui Tesla aktsiad on langenud umbes 14 protsenti – langus on vähendanud Muski varasid umbes 40 miljardi dollari võrra.

Wall Street Journal võrdles mõlema mehe varasid.

54-aastase Muski rikkus pärineb suurel määral tema osalusest mitmes ettevõttes, mille ta on loonud või mida ta praegu juhib, sealhulgas Tesla, SpaceX ja xAI.

Muskil on Teslas 20-protsendine osalus, mille väärtus on praegu umbes 250 miljardit dollarit. Tesla juhatus on teinud aga ettepaneku uueks lepinguks, mis võiks anda talle veelgi rohkem ettevõtte aktsiaid – koguväärtuses kuni triljon dollarit, kui ambitsioonikad eesmärgid saavutatakse.

Muskil on ka umbes 40-protsendine osalus SpaceX-is, mille väärtus on ligikaudu 80 miljardit dollarit.

81-aastane Ellison asutas Oracle'i 1977. aastal andmetarkvara tootjana. Ellison on kunagi konkureerinud ka Microsofti kaasasutaja Bill Gatesiga maailma rikkama inimese tiitli pärast.

Erinevalt Gatesist, kes on suure osa oma varast fondi annetanud, omab Ellison endiselt üle 40 protsendi Oracle'i aktsiatest. Tema osaluse väärtus oli kolmapäeval peaaegu 400 miljardit dollarit. Ettevõtte turuväärtus võttis kolmapäevas suuna üles, kui ettevõte avaldas prognoosi, mille järgi kasvab tehisintellekti ja pilveandmetöötluse teenuste kliendibaas.

Väljaanne võrdles ka Muski ja Ellisoni kinnisvaraportfelle.

Musk, kes on tuntud oma askeetliku elustiili poolest, ööbib sageli sõprade juures Californias ja Texases, veedab osa ajast modernses villas Tesla tehase lähistel Austinis ning rendib väikest maja SpaceX-ilt Starbase'is. Pärast lubadust 2020. aastal "mitte omada ühtegi maja" müüs ta Los Angelese piirkonnas umbes pool tosinat kinnisvaraobjekti – kokku ligikaudu 130 miljoni dollari eest.

Ellison on seevastu tuntud kui üks kõige innukamaid luksuskinnisvara kogujaid. Tema valduses on muu hulgas Newportis asuv mõis, mis kuulus varem Astori perekonnale, ajalooline aiakinnistu Kyotos ning Californias asuv Rancho Mirage, mis sisaldab hiiglaslikku eragolfiväljakut. Ta omab ka peaaegu kogu Lanai saart Hawaiil.

Ka annetuste ja investeeringute osas on Muski ja Ellisoni lähenemised erinevad.

Musk on annetanud üle 250 miljoni dollari poliitilistele eesmärkidele, sealhulgas Donald Trumpi 2024. aasta presidendikampaania toetuseks. Oma ettevõtete juhtimise kõrvalt tegutses Musk käesoleva aasta alguses presidendi erinõunikuna, kuid nende koostöö lõppes avaliku tüliga.

Samuti on Musk investeerinud märkimisväärse osa oma varandusest Marsi koloniseerimisse ning SpaceX-i kosmoselendudesse.

Ellison investeerib miljardeid oma tehnoloogiainstituudi rajamisse Oxfordi lähedale Inglismaale. Tegemist on kasumit taotleva ettevõtmisega, mille eesmärk on lahendada probleeme, alates toidujulgeolekust ja tervishoiust kuni tehisintellekti ja robootikani.

Ellison on endiselt Oracle'i juhatuse esimees (tegevjuht kuni 2014. aastani) ning töötab ettevõtte tehnoloogiajuhina.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Wall Street Journal

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:31

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:30

Ukraina partisanid teatasid rünnakust Tuula linna sõjatehasele Uuendatud

08:26

Kaupmees: juurdehindlused on suurimad kauasäilivatel kaupadel

08:14

Neeme Järvi: te ei kujuta ette milline naljavend Arvo Pärt on

08:08

Otse kell 12: valitsuse pressikonverentsil Michal, Kallas, Joller, Tsahkna

08:07

WSJ: Ellison võib võtta Muskilt maailma rikkaima mehe tiitli

08:05

Käsipalli naiste meistriliigas pandi pall mängu

08:04

Galerii ja videod: helilooja Arvo Pärt tähistab 90. sünnipäeva

07:22

Tulistaja tappis Utah ülikoolis toimunud üritusel Charlie Kirki Uuendatud

07:15

Mullamineraalid on muutnud inimeste DNA-d

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

10.09

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid Uuendatud

10.09

Merilo: on vähetõenäoline, et Vene droonid tungisid Poola õhuruumi kogemata

10.09

Vene saatkond esitas noodi sõdurite matmispaikade "rüvetamise" pärast

07:22

Tulistaja tappis Utah ülikoolis toimunud üritusel Charlie Kirki Uuendatud

10.09

Äripäeva hinnangul on Eesti rikkaimad inimesed Käärmann ja Hinrikus Uuendatud

09.09

Kaitseväe juhataja: Venemaa ei ole võitmatu kuue meetri pikkune hiiglane

10.09

Sõja 1295. päev: Venemaa korraldas Ukrainale suure õhurünnaku Uuendatud

10.09

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

10.09

Politsei kahtlustab siseinfo lekitamises Eesti Energia juhtivametnikku Uuendatud

10.09

Kaljulaid: kõik erakonnad peaksid Tallinnas EKRE-le pöialt hoidma

ilmateade

loe: sport

08:05

Käsipalli naiste meistriliigas pandi pall mängu

10.09

Doncici vägevast etteastest Saksamaa vastu ei piisanud

10.09

Alevil on olümpiaks plaan paigas: ma ei mõtle 10 km peale nii palju kui 50 km peale

10.09

ETV spordisaade, 10. september

loe: kultuur

08:14

Neeme Järvi: te ei kujuta ette milline naljavend Arvo Pärt on

08:04

Galerii ja videod: helilooja Arvo Pärt tähistab 90. sünnipäeva

10.09

VAT teatris esietendub Priit Pärna stsenaariumil põhinev "Tõusvad viiuldajad"

10.09

Ida-Virumaal käivad ülilühifilmide põnevusseriaali võtted

loe: eeter

10.09

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

10.09

Jupiter esitleb harivat arvutimängu "Müstiline rong"

10.09

"Klassikatähed" toob publiku ette kuus andekat noort muusikut

10.09

Disainer Sandra Luks: eesti moe juurde leiavad tee paljud maailmastaarid

Raadiouudised

10.09

Päevakaja (10.09.2025 18:00:00)

10.09

Tänavu suvel peatus soomlasi Tallinnas oodatust vähem

10.09

Uusi SAKi koldeid nädalaga lisandunud ei ole

10.09

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid

10.09

Koroonaviiruse levik on sarnane varasemate aastatega

10.09

Raadiouudised (10.09.2025 15:00:00)

10.09

Prantsusmaa uueks peaministriks saab senine kaitseminister Sébastien Lecornu

10.09

Raadiouudised (10.09.2025 12:00:00)

10.09

Tootjad leiavad, et biometaani laiemat kasutuselevõttu võiks endiselt toetada

10.09

Sillamäe eesti põhikool seisab suure huvi tõttu silmitsi ruumipuudusega

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo