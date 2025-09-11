X!

Läti sulgeb õhuruumi idapiiril

Eesti-Läti-Venemaa kolmikpiiripunkt.
Eesti-Läti-Venemaa kolmikpiiripunkt. Autor/allikas: ERR
Läti sulgeb alates neljapäevast õhuruumi piiril Venemaa ja Valgevenega, kirjutab LSM.

Läti sulgeb oma õhuruumi idapiiri kohal alates neljapäeval kella 18-st kuni 18. septembrini, vajadusel jääb õhuruum suletuks ka kauemaks, teatas kaitseminister Andris Sprūds neljapäeval pressikonverentsil.

Sprūds rõhutas, et kolmapäeval toimunud sündmused, kui Valgevene kaudu tungis Poolasse hulk Venemaa droone, on räige NATO õhuruumi rikkumine ning Lätil tuleb sellele vastavalt reageerida.

Minister kinnitas, et praegu Lätile otsest ohtu ei ole, kuid ennetusmeetmed on vajalikud.

Läti relvajõud olid juba varem kõrges valmisolekus riigis käimasolevate sõjaliste õppuste tõttu.

Taeva sulgemine idapiiril võimaldab täielikult kontrollida piiratud õhuruumi tsooni ning hõlbustab volitamata lendavate objektide avastamist. Samuti hõlbustab see NATO Baltimaade õhuturbemissiooni lennuvahendite ja Läti õhukaitsesüsteemide kasutamist, selgitas Sprūds.

See samm võimaldab ka suurendada akustiliste jälgimissüsteemide katsetamist, droonide testimist ning täiendavate mobiilsete lahingüksuste väljaõpet ja paigutamist.

Drooniohu vähendamiseks on Läti kaitseväe õhutõrjeüksused idapiiril valmisolekus, et lasta vajadusel alla agressorriikide droone. Viimase aasta jooksul on riik teinud muudatusi õigusaktides, mis võimaldavad kiiresti sulgeda õhuruumi konkreetsetes piirkondades.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

