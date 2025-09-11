X!

EBU kutsub USA valitsust üles säilitama välisajakirjanike viisatingimusi

Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) edastas Ameerika Ühendriikide administratsioonile avalduse, kutsudes valitsust üles võtma tagasi otsust muuta välisajakirjanike viisatingimusi. Avaldusele kirjutasid alla 116 Euroopa meediaorganisatsiooni ja -väljaannet, sealhulgas Eesti Rahvusringhääling.

Praegune USA viisasüsteem lubab välisajakirjanikel viibida Ühendriikides kuni viis aastat, kuid valitsuse uue ettepanekuga soovitakse piirata viisade kehtivusaega kuni 240 päevani.

"Veetes aastaid, mitte kuid, kohapeal (USA-s - toim), omandavad ajakirjanikud tugevad teadmised, usaldusväärsed võrgustikud ja konteksti mõistimise, mida on vaja Ameerika uudiste selgitamiseks ülemaailmsele publikule. See teenib USA huvisid: tagada, et Ameerika poliitika, kultuur ja juhtimine edastatakse rahvusvahelisele publikule selgelt ja täpselt nende endi keeles," sõnas EBU avalduses, millele on alla kirjutanud 116 Euroopa meediaorganisatsiooni ja -väljaannet.

Pöördumises toodi ka välja, et viisade kehtivusaja muutmine häiriks toimivat süsteemi, tekitaks ebastabiilsust korrespondentidele ja nende perekondadele ning vähendaks USA-st tuleva kajastuse hulka ja kvaliteeti.

"Me mõistame riikliku julgeoleku ja viisade terviklikkuse olulisust, kuid kavandatav muudatus ei edenda neid prioriteete. Olemasolev viisaprogramm juba nõuab ranget vastutust, läbipaistvust ja vastavust, sidudes iga viisa konkreetse ajakirjaniku ja tema tööandjaga. Selle piiramine ei tugevda julgeolekut – see lihtsalt nõrgestab maailma arusaama Ameerika elust, sealhulgas selliste sündmuste ajal nagu olümpiamängud ja riiklikud valimised," selgitati pöördumises.

"USA on alati seisnud avatuse, sõnavabaduse ja tugeva sõltumatu ajakirjanduse eest. Välismeedia juurdepääsu piiramine võib seda pärandit kahjustada, sest
see jäljendab riike, kus ajakirjandusvabadus on peaaegu välja surnud. See kahjustaks, mitte ei parandaks Ameerika globaalset positsiooni. Seetõttu kutsume administratsiooni üles säilitama olemasolevat viisaraamistikku, mis
toetab Ameerika Ühendriike tugevuse, usaldusväärsuse ja juhtpositsiooni näitamist kogu maailmas. Samuti oleme valmis edasiseks dialoogiks USA ametivõimudega, kuidas neid ühiseid eesmärke kõige paremini saavutada," öeldi avalduses.

28. augustil tegi president Donald Trumpi administratsioon ettepaneku kehtestada välisüliõpilastele ja -ajakirjanikele rangemad reeglid Ameerika Ühendriikides viibimiseks. Ettepanekuga proovitakse karmistada seaduslikku immigratsiooni riigis.

Trumpi valitsuse kavandatud muudatuste kohaselt ei tohiks välismaalased Ameerika Ühendriikides üliõpilasviisaga viibida kauem kui neli aastat. Välismaa ajakirjanike viibimisaeg oleks piiratud 240 päevaga, kuigi vajadusel saaksid nad taotleda veel 240 päeva võrra pikendust. Meediainimestele suunatud uutes reeglites oleks ainus erand Hiina ajakirjanikel, kes saaksid vaid 90 päeva Ameerikas viibida.

