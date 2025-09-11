Valgevene režiim vabastas 52 poliitvangi

Vabastatute hulgas on Leedu, Läti, Poola, Briti, Saksa, Prantsuse ja Valgevene kodanikke, nii opositsioonitegelasi, ajakirjanikke kui protestidel osalenuid, rääkis Nausėda.

Nende vabastamiseks peetud läbirääkimistega oli otseselt seotud USA president Donald Trump, lisas Nausėda.

"Juhtunu on Ameerika ja meie kõigi diplomaatia tohutu õnnestumine," rõhutas Nausėda.

Kokku vabastati kuus Leedu kodanikku. Vabanenud Leedu kodanik Elena Ramanauskienė oli eelmise aasta juunis Valgevenes väidetava spioneerimise eest kuueks aastaks vangi mõistetud.

Valgevene opositsiooni portaal afn.by ja telekanal ONT teatasid, et Leedu lõunaosas Druskininkais sanatooriumis Belorus töötanud Ramanauskienėt süüdistati asutuse külastajate, sealhulgas kõrgete Valgevene ametnike kohta info edastamises.

Nausėda sõnul tegi ta tohutuid pingutusi Ramanauskienė vabastamiseks.

"Me peame hoolitsema kõigi Leedu kodanike eest, kus nad ka ei oleks," ütles president.

Nausėda tänas välisminister Kęstutis Budryst, kõiki diplomaate ja eriteenistuste esindajaid, kes operatsioonile kaasa aitasid.