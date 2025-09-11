X!

Valgevene režiim vabastas 52 poliitvangi

Välismaa
Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko
Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko Autor/allikas: SCANPIX/EPA/BELARUS PRESIDENT PRESS SERVICE / HANDOUT
Välismaa

Leedu president Gitanas Nausėda teatas neljapäeval, et Valgevene lasi vabaks 52 poliitvangi.

Vabastatute hulgas on Leedu, Läti, Poola, Briti, Saksa, Prantsuse ja Valgevene kodanikke, nii opositsioonitegelasi, ajakirjanikke kui protestidel osalenuid, rääkis Nausėda.

Nende vabastamiseks peetud läbirääkimistega oli otseselt seotud USA president Donald Trump, lisas Nausėda.

"Juhtunu on Ameerika ja meie kõigi diplomaatia tohutu õnnestumine," rõhutas Nausėda.

Kokku vabastati kuus Leedu kodanikku. Vabanenud Leedu kodanik Elena Ramanauskienė oli eelmise aasta juunis Valgevenes väidetava spioneerimise eest kuueks aastaks vangi mõistetud.

Valgevene opositsiooni portaal afn.by ja telekanal ONT teatasid, et Leedu lõunaosas Druskininkais sanatooriumis Belorus töötanud Ramanauskienėt süüdistati asutuse külastajate, sealhulgas kõrgete Valgevene ametnike kohta info edastamises.

Nausėda sõnul tegi ta tohutuid pingutusi Ramanauskienė vabastamiseks.

"Me peame hoolitsema kõigi Leedu kodanike eest, kus nad ka ei oleks," ütles president.

Nausėda tänas välisminister Kęstutis Budryst, kõiki diplomaate ja eriteenistuste esindajaid, kes operatsioonile kaasa aitasid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:55

USA inflatsioon kiirenes augustis 2,9 protsendini

17:34

Saalihokinaised koguvad heategevusmänguga raha MM-iks

17:25

Eesti Teatri Agentuur annab välja ingliskeelse Eesti näidendite kogumiku ja kataloogi

17:22

Charlie Kirki atentaat: USA võimud leidsid mõrvarelva

17:21

Eesti Kontserdi hooaja avavad Kristjan Järvi ja Nordic Pulse

17:01

Eesti vabavõitleja sai Rajul konkurendi vigastuse tõttu uue vastase

16:46

Eksperdid: siseministeeriumi kava võib tuua kaasa meelsuskontrolli

16:40

Valgevene režiim vabastas 52 poliitvangi

16:39

LHKK: liikumisharjumusi saab kujundada samamoodi kui hommikust hambapesu

16:26

Ukraina partisanid teatasid rünnakust Tuula linna sõjatehasele Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

07:22

Tulistaja tappis Utah ülikoolis toimunud üritusel Charlie Kirki Uuendatud

10.09

Poola tulistas alla riiki lennanud Vene droonid ja algatas NATO-s konsultatsioonid Uuendatud

16:26

Ukraina partisanid teatasid rünnakust Tuula linna sõjatehasele Uuendatud

04:49

Terroristliku propaganda jälgimine võib muutuda Eestis karistatavaks

08:07

WSJ: Ellison võib võtta Muskilt maailma rikkaima mehe tiitli

13:00

Läti sulgeb õhuruumi idapiiril

10.09

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

10.09

"Pealtnägija" lahkas Suure-Lähtru imikumõrva juhtumit

10.09

Merilo: on vähetõenäoline, et Vene droonid tungisid Poola õhuruumi kogemata

10.09

Helina Laidla: ühel hetkel mõistsin, et ei suuda tütart elule tagasi tuua

ilmateade

loe: sport

17:34

Saalihokinaised koguvad heategevusmänguga raha MM-iks

17:01

Eesti vabavõitleja sai Rajul konkurendi vigastuse tõttu uue vastase

16:39

LHKK: liikumisharjumusi saab kujundada samamoodi kui hommikust hambapesu

16:18

Etioopia medalinõudleja MM sattus dopinguküsimuse tõttu ohtu

loe: kultuur

17:25

Eesti Teatri Agentuur annab välja ingliskeelse Eesti näidendite kogumiku ja kataloogi

17:21

Eesti Kontserdi hooaja avavad Kristjan Järvi ja Nordic Pulse

12:56

Südalinna teatri uus hooaeg toob lavastusi Sveta Grigorjevalt, Kertu Moppelilt jt

12:38

Eestis valminud lühifilm "Kiievi tort" võitis Kiievi filmifestivalil parima Ukraina filmi auhinna

loe: eeter

15:46

Täismahus: Pohlak selgitab enda vaateid Venemaa-küsimuses

13:29

Punak: ilustatud dokumendipilt võib piiril kaasa tuua põhjalikuma kontrolli

12:16

Elupäästjad: kuulsime mehe appikarjeid viimasel hetkel

10:50

Kämpingus elavad 100 000 mesilast aitavad inimestel stressi maandada

Raadiouudised

15:45

Ukraina sõjaliseks toetamiseks läheb ka järgmisel aastal vähemalt 130 miljonit eurot

15:30

Raadiouudised (11.09.2025 15:00:00)

12:45

Töötukassa alustas maakonnajuhtide koondamist

12:35

Lätis jõudis kohtusse Olainfarmi müügikatse juhtum

12:30

Reedel sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (11.09.2025 12:00:00)

10:00

NATO kaalub Poola õhutõrje tugevdamist

10:00

Tartumaa jahimehed tahavad kährikute küttimiseks vabamaid käsi

09:55

Terroristliku propaganda jälgimine võib muutuda karistatavaks

09:50

Õhutemperatuur tõuseb kuni 24 kraadini

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo