USA inflatsioon kiirenes augustis 2,9 protsendini

Baasinflatsioon, millest on välja jäetud volatiilsed toidu- ja energiahinnad, oli augustis 3,1 protsenti. Hinnad liikusid majandusteadlaste prognoosidega kooskõlas, vahendas The Wall Street Journal.

Juuliga võrreldes kasvasid tarbijahinnad 0,4 protsenti. Majandusteadlased prognoosisid varem 0,3-protsendilist tõusu. Baasinflatsioon oli 0,3 protsenti, mis vastas varasematele prognoosidele.

Viimased andmed näitavad, et Trumpi tollipoliitika pole veel põhjustanud märkimisväärset hinnatõusu.

USA laiapõhjaline börsiindeks S&P 500 sulgus kolmapäeval teist päeva järjest rekordtasemel, kui tehnoloogiaettevõtte Oracle aktsia hüppeliselt tõusis ning eeldatust madalam inflatsiooninäitaja toetas ootusi, et föderaalreserv järgmisel nädalal intressimääru kärbib.

Samas näitab USA tööturg jahenemise märke ja ka investorid eeldavad üha rohkem, et föderaalreserv leevendab järgmisel nädalal rahapoliitikat.

Inflatsioon püsib aga kolme protsendi lähedal ning on seetõttu endiselt kõrgem kui föderaalreservi eesmärgiks olev kaks protsenti. Seega on võimalik, et föderaalreserv jätab järgmisel nädalal intressimäärad muutmata.