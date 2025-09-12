Sõja 1297. päev: Ukraina ründas droonidega Moskvat ja Venemaa naftarajatisi

Ukraina ründas öösel droonidega Moskvat ja mitut teist piirkonda Venemaal. Plahvatustest on teatatud Moskva, Peterburi ja Smolenski lähedal ning drooniohu tõttu suleti Peterburis asuv Pulkovo lennujaam.

Oluline Ukraina sõjas reedel, 12. septembril kell 16.42:

- Venemaa rünnakutes hukkus ööpäevaga kuus tsiviilinimest;

- Ukraina ründas droonidega Moskvat ja Venemaa naftarajatisi;

- Umerov ja Kellogg arutasid relvahanke algatusega seonduvat;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit.

Kreml: Vene-Ukraina rahukõnelused on pausil

USA presidendi Donald Trumpi katsed Ukraina sõda lõpetada ei ole seni vilja kandnud.

"Meie läbirääkijatel on võimalik kanalite kaudu suhelda. Aga praegu on tõenäoliselt õigem rääkida pausist," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov.

Trump: minu kannatus Putiniga hakkab katkema

USA president Donald Trump ütles reedel, et tema kannatus Vene režiimi juhi Vladimir Putiniga hakkab katkema ja vihjas karmidele sanktsioonidele.

"See hakkab katkema ja kiiresti, kuid tangoks on vaja kahte," ütles Trump saates "Fox and Friends".

"See on hämmastav. Kui Putin tahtis seda teha, siis Zelenski ei tahtnud. Kui Zelenski tahtis, siis Putin ei tahtnud. Nüüd tahab Zelenski, kuid Putin on küsimärk. Me peame astuma väga-väga jõulisi samme," rääkis Trump.

Venemaa rünnakutes hukkus ööpäevaga kuus tsiviilinimest

Venemaa rünnakud Ukraina vastu tapsid viimase ööpäeva jooksul vähemalt kuus ja vigastasid veel 26 tsiviilinimest, teatasid piirkondlikud võimud reedel.

Ukraina õhujõud teatasid, et Vene vägede poolt öö jooksul välja lastud 40 droonist tulistati alla 33, sealhulgas Shahed-tüüpi ründedroonid. Avalduse kohaselt tabas kuus drooni kolme erinevat piirkonda.

12. septembri hommikul korraldas Venemaa drooni- ja raketirünnaku Sumõ oblastile, sihtides tööstuspiirkonda ja elamuala. Vähemalt kolm inimest sai surma ja viis inimest haavata, teatas kuberner Oleh Hrõhoriev.

Venemaa ründas ka Zaporižžja oblastit, tappes 65-aastase mehe Polohõ linna lähedal, teatas kuberner Ivan Fedorov.

Kuberner Oleh Sõniehubovi sõnul sai Venemaa rünnakutes viies Harkivi oblasti külas vigastada viis meest ja viis naist.

Dnipropetrovski kuberner Serhii Lõsaki teatel sai Venemaa rünnakutes viimase ööpäeva jooksul oblastis vigastada kolm inimest.

Donetski oblasti kuberner Vadõm Filaškini teatel hukkus Kostiantõnivkas ja Kalenõkõs kaks inimest. Veel üks inimene sai piirkonnas vigastada.

Hersoni oblasti kuberner Oleksandr Prokudin teatas, et Venemaa väed ründasid 33 asulat, sealhulgas piirkonnakeskust Hersoni linna. Vigastada sai kuus inimest.

Ukraina ründas droonidega Moskvat ja Venemaa naftarajatisi

Moskva linnapea Sergei Sobjanini sõnul on Moskva lähedal alla lastud vähemalt üheksa Ukraina drooni.

Sobjanin teatas Telegramis, et sündmuskohale, kuhu droonide rusud kukkusid, suundusid hädaabimeeskonnad. Linnapea ei täpsustanud, kus droonid alla lasti.

Kahjustuste või ohvrite kohta teave puudub.

Vene Telegrami kanalid teatasid elanikelt saadud infole viidates plahvatustest Moskva oblastis asuvates Mozhajski ja Dedovski asulates, mis paiknevad pealinna läänepoolses äärealas.

Ametnike ja kohalike elanike sõnul ründasid droonid ka Smolenski linna. Smolenski oblasti kuberner Vassili Anohhin teatas, et õhutõrjeüksused tõrjusid droonirünnakut piirkonna kohal, kuid täiendavat teavet ta ei esitanud.

Smolenski elanikud teatasid plahvatustest linnas. Sotsiaalmeediasse postitatud videotes väitsid pealtnägijad, et droonid sihtisid lähedal asuvat Lukoili rajatist.

Russia: Lukoil gas stations in Smolensk (population 313,000) will no longer have gasoline after the city's fuel depot was destroyed by Ukrainian drones.https://t.co/umeBY6BG7E pic.twitter.com/4jsOAO3cme — Igor Sushko (@igorsushko) September 11, 2025

Anohhin ei maininud oma avalduses naftarajatisi ega võimalikke sihtmärke.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas, et oblasti kohal lasti alla üle 30 drooni.

Droonide rusud kukkusid eri kohtades Tosnos, Peterburist 53 kilomeetrit kagusse jäävas linnas, kuid kuberneri väitel ei põhjustanud need vigastusi ega kahju. Rusud kukkusid ka teistesse piirkonna küladesse.

Peterburis suleti drooniohu tõttu Pulkovo lennujaam. Drozdenko märkis, et õhutõrje töötas mitmes piirkonnas oblasti ja Peterburi Puškini rajooni kohal.

Lennujaama sulgemise tõttu on häiritud või tühistatud ligi 50 lendu.

Tosno linna elanikud teatasid droonirünnaku ajal plahvatustest, vahendas Vene sõltumatu kanal Astra.

Residents of the town of Tosno in the Leningrad region report a drone attack. pic.twitter.com/DjJThfQFFd — ASTRA (@ASTRA_PRESS) September 12, 2025

Rünnak põhjustas tulekahju Primorski sadamas asuvas laeval, teatas Drozdenko. Tema sõnul kustutati tulekahju ning naftalekkega seotud ohtu ei ole.

Ukraina on varem lennutanud droone Moskva suunas, kuid sõjaliste sihtmärkide tabamisel piirkonnas on edu olnud piiratud. Viimastel kuudel on Ukraina teadlikult muutnud oma droonistrateegiat, et segada Vene lennundustegevust ja muuta sõda Vene elanikkonnale nähtavamaks.

Rünnak Venemaale toimus vaid paar päeva pärast seda, kui Venemaa korraldas rekordilise drooni- ja raketirünnaku Kiievile, tappes ühe naise ja tema vastsündinu ning vigastades 20 inimest. Venemaa rünnak kahjustas ka esmakordselt täiemahulise sõja ajal Ukraina pealinna keskuses asuvat valitsuse kabineti hoonet.

Viimastel kuudel on Venemaa suurendanud droonirünnakuid Ukraina linnadele, lastes öö jooksul regulaarselt õhku üle 500 ründedrooni.

Smolenski pärast Ukraina rünnakut Autor/allikas: Exilenova/Telegram

Umerov ja Kellogg arutasid relvahanke algatusega seonduvat

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu juhataja Rustem Umerov ja USA presidendi Ukraina erisaadik Keith Kellogg arutasid neljapäeval Kiievis toimunud kohtumisel Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja (PURL) algatust, teatas uudistekanal Ukrinform.

Algatus võimaldab rahastada relvade hankimist Ühendriikidest.

"Meie eesmärk on kaasata sellesse algatusse võimalikult palju Euroopa riike. Üheskoos tugevdame Ukraina kaitsevõimet ja kinnitame transatlantilist ühtsust," rääkis Umerov.

Arutelu keskendus ka Ukraina julgeolekugarantiidele ja praktilistele sammudele nende tugevdamiseks.

Umerov rõhutas, et Ukraina hindab kõrgelt Ühendriikide vankumatut toetust.

"Ameerika on Ukraina peamine strateegiline partner vabaduse ja iseseisvuse eest võitlemisel," sõnas julgeolekujuht.

PURL on mehhanism, mis on keskendunud Ukrainale prioriteetsete vajadustena loetletud relvade tarnimisele. See võimaldab NATO liikmesriikidel vabatahtlike annetuste kaudu rahastada USA relvade ja tehnoloogiate tarneid. Programmiga on liitunud juba üksteist riiki.

6. septembri seisuga oli algatusega kogutud kaks miljardit dollarit ja president Volodõmõr Zelenski teatas, et Ukraina töötab programmi rahastuse suurendamise nimel.

Zelenski kohtus neljapäeval Kiievis samuti Kelloggiga, et arutada ühist relvatootmist, survet Venemaale ja julgeolekugarantiisid.

"USA presidendi erisaadik Ukrainas Keith Kellogg saabus Kiievisse. Olen tänulik konstruktiivse kohtumise eest. Arutasime erinevaid koostöösuundi, kuidas saavutada tõeline rahu ja tagada Ukraina julgeolek. Nende hulka kuuluvad Ukraina prioriteetsete vajaduste nimekirja (PURL) programmi raames raketisüsteemide Patriot tootmine ja hankimise rahastamine ning tugevad kahepoolsed lepingud droonide ja relvade ühistootmiseks, mille oleme Ameerikale välja pakkunud. Loodame Ühendriikide positiivsele vastusele," rääkis president.

USA presidendi erisaadik Ukrainas Kellogg viibib Kiievis ametlikul töövisiidil.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 092 780 (võrdlus eelmise päevaga +890);

- tankid 11 177 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 23 266 (+2);

- suurtükisüsteemid 32 668 (+40);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1485 (+2);

- õhutõrjesüsteemid 1217 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 341 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 58 467 (+273);

- tiibraketid 3718 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 61 403 (+64);

- eritehnika 3964 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.