Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase

Välismaa
Peterburi lähedal asuv Kiriši naftatöötlemistehas
Peterburi lähedal asuv Kiriši naftatöötlemistehas Autor/allikas: Telegram/exilenova_plus
Ukraina droonirünnak süütas Leningradi oblasti Kiriši linnas asuva naftatöötlemistehase, mis on üks riigi suurimaid. Ukraina droon ründas laupäeva õhtul Metafraxi keemiatehast Permi krais, teatas Vene opositsiooniline uudistekanal Astra.

Ukraina drooni rusud süütasid Venemaal Kiriši linnas asuva naftatöötlemistehase.

Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas pühapäeval, et tulekahju kustutati ja keegi viga ei saanud.

Surgutneftegazi Kiriši naftatöötlemistehas on üks Venemaa kahest suurimast naftatöötlemistehasest. See töötleb umbes 17,7 miljonit tonni (355 000 barrelit päevas) Venemaa toornaftat aastas, mis moodustab 6,4 protsenti riigis töödeldavast naftast.

Meedia: Ukraina droon tabas keemiatehast Venemaal Permi krais

Ukraina droon ründas laupäeva õhtul Metafraxi keemiatehast Venemaa Permi krais, teatas Vene opositsiooniline uudistekanal Astra, viidates kohalike elanike jäädvustatud videole.

Permi krai asub üle 1800 kilomeetri kaugusel Vene-Ukraina piirist.

Laupäeval kell 21.20 kohaliku aja järgi teatas Permi krai kuberner Dmitri Mahonin, et Ukraina droon tabas tööstusettevõtet Gubakha linnas. Ta ei avaldanud ettevõtte täpset nime. Mahonin väitis, et kannatanuid ei olnud ja ettevõte jätkab tööd tavapäraselt.

Metafrax Chemicalsi tehas Permi krais Autor/allikas: Astra

Hiljem tuvastas Astra sihtmärgina Metafrax Chemicalsi tehase, suure tööstuskompleksi, mis asub Gubakhas.

2023. aastal käivitas Metafrax Chemicalsi tehas uue tootmiskompleksi, mis olevat esimese kaheksa kuu jooksul tootnud 300 000 tonni ammoniaaki.

Ettevõttele on kehtestatud sanktsioonid Ühendkuningriigi ja Ukraina poolt.

Ukraina korraldab regulaarselt droonirünnakuid tööstuslikele ja sõjalistele sihtmärkidele Venemaa territooriumil.

Luureallikate kohaselt viis Ukraina sõjaväeluure agentuur (HUR) 12. septembril läbi droonirünnaku suurele naftatöötlemistehasele Venemaa Baškortostani Vabariigis, mis asub 1500 kilomeetri kaugusel piirist.

Venemaal Orjoli oblastis hukkus raudteepommi plahvatuses kaks rahvuskaardi ohvitseri

Laupäeval toimus Venemaa Orjoli oblastis raudteel plahvatus, milles hukkusid kaks Rosgvardia (Venemaa rahvuskaardi) ohvitseri ning üks jäi kriitilisse seisundisse, teatas piirkonna kuberner Andrei Klitškov.

Kuberneri sõnul avastati raudteeraja ülevaatuse käigus plahvatusohtlikke seadmeid. Üks neist plahvatas, tappes kaks inimest ja raskelt vigastades ühe, vahendas The Kyiv Independent.

Naaberala Kurski oblasti ajutine kuberner Aleksandr Hinštšein teatas, et plahvatuses hukkusid Venemaa rahvuskaardi ohvitserid.

Ametnike sõnul ei saanud plahvatuses ühtegi reisijat surma ega vigastada.

Plahvatus põhjustas Orjoli oblasti raudteel Maloarkhangelski–Glazunovka lõigul vähemalt 10 rongi hilinemise. Moskva Raudteede teatel viibis ka Kurski–Moskva rongi väljumine.

Klitškov väitis, et olukord on kontrolli all ning käimas on otsingud plahvatusohtlike seadmete paigaldajate leidmiseks.

The Kyiv Independent ei suutnud Vene ametnike väiteid kontrollida.

Ukraina väed ja Ukraina-meelsed partisanirühmad on korduvalt sihtinud Venemaa raudtee- ja energeetikataristut sabotaažioperatsioonide ja droonirünnakute teel. Nende operatsioonide eesmärk on nõrgestada Venemaa logistilisi võimeid ning takistada sõjaväe varustamist kütuse, laskemoona ja personaliga.

Ukraina kahjustas 28. augustil Venemaa raudteetaristut Tveri linnas, paigaldades kütusetsisternide alla plahvatusohtlikke seadmeid, teatas The Kyiv Independentile allikas Ukraina sõjaväeluure agentuurist (HUR).

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 880 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 094 610 (võrdlus eelmise päevaga +880);

- tankid 11 184 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 23 267 (+0);

- suurtükisüsteemid 32 749 (+42);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1487 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1217 (+0);

- lennukid 422 (+0);

- kopterid 341 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 59 086 (+261);

- tiibraketid 3718 (+0);

- laevad/kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 61 614 (+102);

- eritehnika 3964 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: The Kyiv Independent, Reuters

