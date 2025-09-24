X!

FT: Ukraina rünnakud langetasid Venemaa diisliekspordi viie aasta madalaimale tasemele

Välismaa
Vaade Peterburi naftaterminalile.
Vaade Peterburi naftaterminalile. Autor/allikas: SCANPIX / EPA / ANATOLY MALTSEV
Välismaa

Ukraina droonirünnakud Venemaa naftatöötlemistehastele on langetanud Vene diislikütuse ekspordi tasemele, mida pole nähtud alates 2020. aastast, teatas väljaanne Financial Times (FT).

Ukraina on alates 2025. aasta augustist rünnanud droonidega 16 Venemaa naftatöötlemistehast. Kokku on Venemaal 38 sellist tehast, märkis FT, mida vahendas The Kyiv Independent. Rünnakute põhjustatud katkestused on piiranud Venemaa rafineerimisvõimsust enam kui miljoni barreli võrra päevas, langetades ekspordi alla sõjaeelse taseme, selgub FT vahendatud uurimisgrupi Energy Aspects raportist.

Rünnakud rafineerimistehastele on juba tekitanud Venemaal üha kasvava bensiinipuuduse. Ukraina jaoks on aga olulisem, et Vene nafta- ja gaasitaristu ründamine vähendab selle võimet naftasaadusi eksportida, mis on Moskva peamine tuluallikas ja võimaldab tal jätkata sõjategevust Ukrainas.

Kiiev on kutsunud lääneliitlasi üles avaldama Venemaa naftale täiendavat majanduslikku survet, öeldes, et see häirib Venemaa majandust ja sunnib Vene režiimi juhti Vladimir Putinit läbirääkimiste laua taha tulema.

USA president Donald Trump on korduvalt kutsunud Euroopa Liitu üles peatama Venemaa energiaimport, väites, et Venemaa energiatulude voo lõpetamine on USA rangemate meetmete eeltingimus.

Teisipäeval ÜRO Peaassambleel peetud kõnes kutsus Trump liitlasi otse üles importi peatama. "Euroopa peab kiirustama. Nad ei saa jätkata sellega, mida nad teevad. Nad ostavad Venemaalt naftat ja gaasi, samal ajal kui nad Venemaaga võitlevad," ütles Trump.

"Andestamatu, et isegi NATO riigid ei ole Venemaa energia ja energiatoodete ostmist täielikult katkestanud – millest, nagu teate, sain teada umbes kaks nädalat tagasi ja ma polnud sellega rahul. Mõelge sellele: nad rahastavad sõda iseenda vastu. Kes pagan sellest kunagi kuulnud on?" rääkis USA president.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas 16. septembril Trumpi surve all, et teeb ettepaneku Venemaa energiaostud lõpetada varem kui algselt plaanitud. Teisipäeval sai avalikuks, et Euroopa Komisjon ettepanek ongi lõpetada Vene veeldatud maagaasi (LNG) import juba 2026. aastaks, mis on aasta varem kui algselt plaaniti.

Selle taustal on aga Moskva-sõbralikud Ungari ja Slovakkia jäänud Venemaa nafta peamisteks importijateks Euroopas, hoolimata korduvatest üleskutsetest sõltuvust vähendada.

Trump ütles 23. septembril, et võib sel teemal Ungari peaministri Viktor Orbániga rääkida: "Ta on mu sõber," ütles ta. "Ma pole temaga rääkinud, aga mul on tunne, et kui ma seda teeksin, võiks ta lõpetada. Ja ma arvan, et ma teen seda."

Venemaa majandus on jätkuvalt silmitsi ebakindlusega kõrge inflatsiooni, aeglustunud majanduskasvu ja rekordilistele intressimääradele keskendunud keskkonnas. Kaubandussanktsioonid on piiranud ka ettevõtete juurdepääsu turgudele, mis on piiranud Moskva majanduslikku võimekust.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

säravad tähed

pane pea tööle

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:42

Nädala alguses hinda tõstnud tanklaketid viisid taas hinda alla

08:42

Eestlaste klubide duellis jäi peale Kullamäe oma

08:18

Suri Itaalia filmitäht Claudia Cardinale

08:07

Tartu Ülikooli kaheksapaat krooniti Euroopa ülikoolide meistriks

07:53

Norra politsei uurib plahvatust Oslo kesklinnas

07:48

Üha enam 70-aastaseid ja vanemaid teeb palgatööd

07:46

Merealused kaablid kütkestavad emaseid krabisid

07:19

FT: Ukraina rünnakud langetasid Venemaa diisliekspordi viie aasta madalaimale tasemele

07:00

Norstat: koalitsioonierakondade toetus on rekordmadal

06:43

Riik korraldab paari kuu pärast uue ohuteavitustesti

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

23.09

Sõja 1308. päev: Ukraina korraldas droonirünnaku Moskvale Uuendatud

23.09

Koristaja palkamine tõi ühistule kohustuse töökeskkonna spetsialist määrata

23.09

Yolo Group koondab Eestis 280 töötajat

23.09

Trump: Ukraina võib kogu oma territooriumi tagasi võita Uuendatud

23.09

Keskerakond viskas asutajaliikme välja

23.09

Allikad: Venemaal süveneb bensiininappus

23.09

Oslo ja Kopenhaageni lennujaam suleti öösel drooniohu tõttu Uuendatud

22.09

Kreml süüdistab Eestit õhuruumi rikkumise kohta valetamises

23.09

Trump pilkas ÜRO-d ja kritiseeris Euroopa rändepoliitikat Uuendatud

23.09

Trump seostas autismi Tylenoli ja vaktsiinidega

ilmateade

loe: sport

08:42

Eestlaste klubide duellis jäi peale Kullamäe oma

08:07

Tartu Ülikooli kaheksapaat krooniti Euroopa ülikoolide meistriks

23.09

TalTech sai eurosarja avamängus Saksamaa karikavõitjalt kindla kaotuse

23.09

Tuult segab OM-hooaja eel seljavigastus: olen pidanud tegema kompromisse

loe: kultuur

08:18

Suri Itaalia filmitäht Claudia Cardinale

23.09

Tallinnas avati kaks Richard Uutmaa suurejoonelist näitust

23.09

Euroopa lavadele oodatakse nii Eesti raskemuusikat kui indiebände

23.09

Puustusmaa: reeturiks ei sünnita, inimesest kujuneb selline elukas

loe: eeter

23.09

Kaheksa küsimust klassikatähele: Annabel Soode

23.09

Karmel Killandi: Tommy Cash on tänu Eesti Laulule väga rikas mees

23.09

"Klassikatähed 2025" alustab maailmakuulsate meloodiatega

23.09

Aare Baumer otsib oma uues filmis seitsmest Eesti rannast laulvat liiva

Raadiouudised

23.09

NATO mõistis hukka Venemaa hävitajate tungimise Eesti õhuruumi

23.09

Eesti Pank korrigeeris tänavuse majanduskasvu ootust allapoole

23.09

Hamburgi talendifestival avas Eesti artistidele uksi Euroopasse

23.09

Päevakaja (23.09.2025 18:00:00)

23.09

Tallinna lennujaam: riigil puudub droonitõrje osas vastutaja

23.09

Tartu näeb suurhalli parima asukohana Raadi ala

23.09

Raadiouudised (23.09.2025 15:00:00)

23.09

Prantsusmaa ametiühingud ootavad valitsuselt järeleandmisi eelarvekärbete osas

23.09

Haridusministeerium kärbib nulleelarvega 18 miljonit eurot

23.09

Raadiouudised (23.09.2025 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo