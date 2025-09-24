FT: Ukraina rünnakud langetasid Venemaa diisliekspordi viie aasta madalaimale tasemele

Ukraina droonirünnakud Venemaa naftatöötlemistehastele on langetanud Vene diislikütuse ekspordi tasemele, mida pole nähtud alates 2020. aastast, teatas väljaanne Financial Times (FT).

Ukraina on alates 2025. aasta augustist rünnanud droonidega 16 Venemaa naftatöötlemistehast. Kokku on Venemaal 38 sellist tehast, märkis FT, mida vahendas The Kyiv Independent. Rünnakute põhjustatud katkestused on piiranud Venemaa rafineerimisvõimsust enam kui miljoni barreli võrra päevas, langetades ekspordi alla sõjaeelse taseme, selgub FT vahendatud uurimisgrupi Energy Aspects raportist.

Rünnakud rafineerimistehastele on juba tekitanud Venemaal üha kasvava bensiinipuuduse. Ukraina jaoks on aga olulisem, et Vene nafta- ja gaasitaristu ründamine vähendab selle võimet naftasaadusi eksportida, mis on Moskva peamine tuluallikas ja võimaldab tal jätkata sõjategevust Ukrainas.

Kiiev on kutsunud lääneliitlasi üles avaldama Venemaa naftale täiendavat majanduslikku survet, öeldes, et see häirib Venemaa majandust ja sunnib Vene režiimi juhti Vladimir Putinit läbirääkimiste laua taha tulema.

USA president Donald Trump on korduvalt kutsunud Euroopa Liitu üles peatama Venemaa energiaimport, väites, et Venemaa energiatulude voo lõpetamine on USA rangemate meetmete eeltingimus.

Teisipäeval ÜRO Peaassambleel peetud kõnes kutsus Trump liitlasi otse üles importi peatama. "Euroopa peab kiirustama. Nad ei saa jätkata sellega, mida nad teevad. Nad ostavad Venemaalt naftat ja gaasi, samal ajal kui nad Venemaaga võitlevad," ütles Trump.

"Andestamatu, et isegi NATO riigid ei ole Venemaa energia ja energiatoodete ostmist täielikult katkestanud – millest, nagu teate, sain teada umbes kaks nädalat tagasi ja ma polnud sellega rahul. Mõelge sellele: nad rahastavad sõda iseenda vastu. Kes pagan sellest kunagi kuulnud on?" rääkis USA president.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen teatas 16. septembril Trumpi surve all, et teeb ettepaneku Venemaa energiaostud lõpetada varem kui algselt plaanitud. Teisipäeval sai avalikuks, et Euroopa Komisjon ettepanek ongi lõpetada Vene veeldatud maagaasi (LNG) import juba 2026. aastaks, mis on aasta varem kui algselt plaaniti.

Selle taustal on aga Moskva-sõbralikud Ungari ja Slovakkia jäänud Venemaa nafta peamisteks importijateks Euroopas, hoolimata korduvatest üleskutsetest sõltuvust vähendada.

Trump ütles 23. septembril, et võib sel teemal Ungari peaministri Viktor Orbániga rääkida: "Ta on mu sõber," ütles ta. "Ma pole temaga rääkinud, aga mul on tunne, et kui ma seda teeksin, võiks ta lõpetada. Ja ma arvan, et ma teen seda."

Venemaa majandus on jätkuvalt silmitsi ebakindlusega kõrge inflatsiooni, aeglustunud majanduskasvu ja rekordilistele intressimääradele keskendunud keskkonnas. Kaubandussanktsioonid on piiranud ka ettevõtete juurdepääsu turgudele, mis on piiranud Moskva majanduslikku võimekust.