X!

Õpetajate palgakorralduse muutmist pidurdavad harjumused ja umbusk

Eesti
Õpetaja klassis. Pilt on illustratiivne.
Õpetaja klassis. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Kuigi juba kümme aastat seisab seaduses, et õpetaja tasustamise aluseks on ametikoht ning tööaeg jaguneb kontakttundide ja teiste ülesannete vahel, siis praktikas arvestavad paljud koolipidajad siiski vaid kontakttunde ja muude ülesannete eest makstakse lisatasusid. Ministeerium peab seda murekohaks, aga paljudel koolipidajatel ja koolijuhtidel on mitmeid põhjuseid praktikat mitte muuta.

Võru linn ja Kohila vald on mõned näited omavalitsustest, kes on õpetajate palgakorraldust kaasajastanud. Protsessi valmistavad ette ka näiteks Rae ja Märjamaa vald, kuid enamus omavalitsustest ja koolidest eelistavad vana süsteemi.

Eesti koolijuhtide ühenduse juht ja Tartu Erakooli juht Urmo Uiboleht rääkis, et tihti seisab muutus nii õpetajate, koolijuhtide kui koolipidajate harjumuste taga.

Eesti linnade ja valdade liidu haridusnõuniku Robert Lippini sõnul on tegemist murekohaga.

"Need muutused toimuvad liiga aeglaselt. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus, mis õpetaja ametikoha viis üldtööaja põhimõtetele, on juba aastast 2013. Need muutused võiksid kiiremini toimuda. Teisalt, õpetajad on harjunud teistsuguse lähenemisega ja see rakendumine paraku võtab rohkem aega," sõnas Lippin.

Urmo Uiboleht rääkis oma kogemusest Tartu Erakoolis.

"Me oleme proovinud oma palgakorraldust kaasajastada ja maksimeerida põhipalgaosa, et kõik lisaülesanded võiksid olla tööaja sees. See protsess on iseenesest olnud üsna keerukas ja eeldabki, et kogukondlikult on asjad läbi räägitud ja ja sellel peab olema töötajate toetus ja juhtide võimekus seda ellu viia ja läbi rääkida," ütles Uiboleht.

Haridus- ja teadusministeeriumi haridusjuhtimise ja õpetajapoliitika valdkonna nõunik Liis Lehiste rääkis, et üldhariduskoolide juhtide seas läbi viidud uuring viitas selgelt, et juhid on tööaja arvestamise põhimõtetega kursis, aga siiski on kontakttund kõigile osapooltele tihti kõige arusaadavam ühik.

"See on meil murekoht, et me ei ole suutnud seda kõikidele piisavalt selgeks teha. Kusjuures kitsaskoht ei pruugi olla ainult koolipidaja või koolijuhi tasandil, vaid isegi needsamad õpetajad, kes meil tulevad sellest süsteemist, kus nad on kontakttunnipõhise arvestusega harjunud. Ja seda on võib-olla isegi veel kõige keerulisem muuta – nende enda mõtteviisi."

Eesti haridustöötajate liidu juht Reemo Voltri ütles, et põhimõtteliselt on plaan ju hea, aga õpetajad suhtuvad umbusuga selle rakendamisse, sest peljatakse, et tööd peab lõpuks rohkem tegema.

"Pigem arvan ja mõned halvemad kogemused ka näitavad, et see pigem on vahest nii olnudki, et öeldakse: näed, aga meil on nüüd ju meie õpetajate palk selline, aga nüüd sa pead tegema selle sees neid nelja ülesannet. Aga kui ta need neli ülesannet muidu enne tegi lisaülesannetena, siis ta sai rohkem raha, kui nüüd saaks."

Teise hirmuna tõi Voltri välja, et ei ole piisavalt hästi kommunikeeritud, miks ei taheta kokku leppida õpetajaga, kui suur on tema vahetu töö õpilastega.

"Et küll kujuneb ja siis õpetaja kardabki. Aga siis kujunebki see, et olen lepingule alla kirjutanud ja direktor tuleb ja ütleb, et sellel nädalal sa annad nüüd 25 või 30 tundi."

Samal teemal

uus hooaeg

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:21

Lävepakuküsitlus: AfD kasvatas Lääne-Saksa kohalikel valimistel toetust

06:46

Kõlvart on populaarseim linnapeakandidaat

06:22

USA ja Hiina kaubanduskõnelustelt suurt läbimurret ei oodata

06:14

Õpetajate palgakorralduse muutmist pidurdavad harjumused ja umbusk

05:58

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

05:57

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi

05:55

Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

04:59

Mitmete krampidega võidelnud Latsepov: olen uhke, et lõpetasin

04:44

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

04:02

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha

otse uudistemajast

spordipidu

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

14.09

Sõja 1299. päev:Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

14.09

Kellogg: ainus takistus teel rahule on Venemaa

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt Uuendatud

14.09

Seville ja Thompson tõid MM-il Jamaicale kaksikvõidu, Lyles kolmas Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14.09

Lemmit Kaplinski: olen rahul, et valitsus taastuvenergia toetusi vähendab

14.09

Ingebrigtsen 1500 meetris eeljooksust edasi ei pääsenud Uuendatud

13.09

Poolas ja Rumeenias tõusid laupäeval drooniohu tõttu hävitajad õhku

13.09

Vägivalda õhutanud juutuuber astus Isamaast välja

14.09

Hodges: Balti riikide õhuturbemissioon peaks muutuma õhukaitsemissiooniks

ilmateade

loe: sport

05:58

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

05:55

Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

04:59

Mitmete krampidega võidelnud Latsepov: olen uhke, et lõpetasin

04:44

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

loe: kultuur

14.09

Karin Allik: kui piletihinda aina tõstetakse, siis muutub teater ka üha elitaarsemaks

14.09

Võrus avati tekstiilikunstnike liidu aastapreemia laureaatide näitus

14.09

Galerii: Ülle Feršel pälvis Ullo Toomi rahvatantsustipendiumi

14.09

Pildid: Vaal galeriis avati grupinäitus "Vaikne mälu"

loe: eeter

14.09

Üle kolme aastaga ümber maailma purjetanud Karl Saluveer: ise ka ei usu, kui mitmekülgne maailm on

14.09

Anne Mari Saks modellinduse varjuküljest: sõin hommikuks ühe õuna ja lõunaks ühe riisigaleti

14.09

Eik: ma ei taha võistelda ega teha kunstist sporti

14.09

Hendrik Relve kutsub oma saatesarjas avastama ainulaadseid ookeanisaari

Raadiouudised

14.09

Võrumaa Muuseumis on Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemiate laureaatide loomingu näitus

14.09

Tartu Turu tänav läheb remonti

14.09

Päevakaja (14.09.2025 18:00:00)

14.09

Eesti on vastu Taani algatatud chat-kontrolli eelnõule

13.09

Naiskodukaitse Saaremaal tähistab saja aastast sünnipäeva

13.09

Rakvere linnuses saab näha haruldast pronkskausside kogu

13.09

Päevakaja (13.09.2025 18:00:00)

12.09

Pärnus tihendavad valimiskonkurentsi uued tulijad

12.09

Päevakaja (12.09.2025 18:00:00)

12.09

Kolonel Kiviselg: tänavune Zapad on 10-20 korda väiksem kui eelmised

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo