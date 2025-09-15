X!

Augustis sündis 798 last

Eesti
Viljandi vana haigla sünnitusosakond, kus augustis tuli ilmale viimane beebi. Pärast seda sünnivad Viljandi lapsed uues Tervikumis.
Viljandi vana haigla sünnitusosakond, kus augustis tuli ilmale viimane beebi. Pärast seda sünnivad Viljandi lapsed uues Tervikumis. Autor/allikas: Arp Müller/ERR
Eesti

Eesti perekonnaseisuasutustes registreeriti augustis 798 sündi, mis on 32 sündi vähem kui aasta varem samal ajal. Tänavu on sündide arv 800 piiri ületanud vaid kahel kuul, selgub siseministeeriumi andmetest.

Augustis sündis 399 tütarlast ja 399 poisslast, selgub siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetest.

Kaksikuid registreeriti 11 paari, neist viis paari poisse, kolm paari tüdrukuid ja kolm segapaari.

Sünnid jagunesid lapse elukoha alusel järgmiselt: Tallinnas registreeriti 275 sündi, Harjumaal 129, Hiiumaal neli, Ida-Virumaal 39, Jõgevamaal 19, Järvamaal 15, Läänemaal kümme, Lääne-Virumaal 36, Põlvamaal üheksa, Pärnumaal 46, Raplamaal 22, Saaremaal 20, Tartumaal 117, Valgamaal 11, Viljandimaal 27 ja Võrumaal 18 lapse sünd. Eesti elukohata sünde registreeriti üks.

Tänavu on ühes kuus rohkem kui 800 last sündinud juulis ja märtsis.

Augustis olid populaarsemad eesnimed tüdrukutele Mia (12), Emma, Sofia (10) Eliise ja Nora (7). Poistele pandi enim nimeks Mark (13), Gustav, Hans, Hugo, Oliver (9)  ja Johannes (7).

Augustikuus sõlmiti 863 abielu, neist 76 sõlmisid notarid ja 67 vaimulikud. Lahutati 249 abielu. Eelmisel aastal augustis sõlmiti 1001 ning lahutati 239 abielu.

Augustis registreeriti 1218 surma, möödunud aastal samal ajal 1216.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond peab arvestust registreeritud perekonnaseisukannete üle.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

11:09

Kirurg: nooruses arvutimänge mänginud arstid on robotkirurgias osavamad

10:53

Prantsuse uus peaminister lubas kaks riigipüha alles jätta

10:52

Almann: Kirkil oli suur roll Trumpi võidus

10:43

Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon jätkab riigi kulude-tulude arutelu

10:42

"Teise mätta otsast": rahvameditsiini kogemus näitab teed tõenduspõhisusele

10:40

SKA nooremteadur: lünki Eesti õhuseires aitaks täita õhupallid

10:35

Maailmarekordi püstitanud Eesti jõutõstja: üldse ei oodanud seda

10:14

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

10:11

Lisahapniku ja abijõuta mägesid vallutav alpinist: hirmsaid hetki on olnud

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

14.09

Sõja 1299. päev:Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

10:14

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

14.09

Kellogg: ainus takistus teel rahule on Venemaa

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

14.09

Hodges: Balti riikide õhuturbemissioon peaks muutuma õhukaitsemissiooniks

14.09

Seville ja Thompson tõid MM-il Jamaicale kaksikvõidu, Lyles kolmas Uuendatud

14.09

Kaitsetööstuspargis võib laskemoona tootmine jääda venima

14.09

Tartu plaanib Turu tänaval vähendada lubatud piirkiirust

ilmateade

loe: sport

10:35

Maailmarekordi püstitanud Eesti jõutõstja: üldse ei oodanud seda

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

09:53

Karmen Maikalu: laste ja treenerite vahelisest toksilistest suhetest

09:43

St. Pauli tõusis Meistrite liiga kohale, Werder avas võiduarve

loe: kultuur

10:01

Emmydel võidutses Apple'i satiirisari "The Studio"

08:55

Selgusid 2025. aasta muusikapreemiate nominendid

08:47

Galerii: Pärnus avati joonistuste näitus "Tungivast sisemisest vajadusest"

08:25

Arvustus. Uudse pilguga nähtud Teine maailmasõda

loe: eeter

11:09

Kirurg: nooruses arvutimänge mänginud arstid on robotkirurgias osavamad

10:42

"Teise mätta otsast": rahvameditsiini kogemus näitab teed tõenduspõhisusele

10:40

SKA nooremteadur: lünki Eesti õhuseires aitaks täita õhupallid

10:11

Lisahapniku ja abijõuta mägesid vallutav alpinist: hirmsaid hetki on olnud

Raadiouudised

09:50

Õpetajate palgakorralduse muutmist pidurdavad harjumused ja umbusk

09:50

USA ja Hiina arutavad tollimakse ning Tiktoki saatust

09:40

Kohati sajab hoovihma

09:25

Raadiouudised (15.09.2025 09:00:00)

14.09

Päevakaja (14.09.2025 18:00:00)

14.09

Võrumaa Muuseumis on Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemiate laureaatide loomingu näitus

14.09

Tartu Turu tänav läheb remonti

14.09

Eesti on vastu Taani algatatud chat-kontrolli eelnõule

13.09

Naiskodukaitse Saaremaal tähistab saja aastast sünnipäeva

13.09

Rakvere linnuses saab näha haruldast pronkskausside kogu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo