Augustis sündis 798 last
Eesti perekonnaseisuasutustes registreeriti augustis 798 sündi, mis on 32 sündi vähem kui aasta varem samal ajal. Tänavu on sündide arv 800 piiri ületanud vaid kahel kuul, selgub siseministeeriumi andmetest.
Augustis sündis 399 tütarlast ja 399 poisslast, selgub siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna andmetest.
Kaksikuid registreeriti 11 paari, neist viis paari poisse, kolm paari tüdrukuid ja kolm segapaari.
Sünnid jagunesid lapse elukoha alusel järgmiselt: Tallinnas registreeriti 275 sündi, Harjumaal 129, Hiiumaal neli, Ida-Virumaal 39, Jõgevamaal 19, Järvamaal 15, Läänemaal kümme, Lääne-Virumaal 36, Põlvamaal üheksa, Pärnumaal 46, Raplamaal 22, Saaremaal 20, Tartumaal 117, Valgamaal 11, Viljandimaal 27 ja Võrumaal 18 lapse sünd. Eesti elukohata sünde registreeriti üks.
Tänavu on ühes kuus rohkem kui 800 last sündinud juulis ja märtsis.
Augustis olid populaarsemad eesnimed tüdrukutele Mia (12), Emma, Sofia (10) Eliise ja Nora (7). Poistele pandi enim nimeks Mark (13), Gustav, Hans, Hugo, Oliver (9) ja Johannes (7).
Augustikuus sõlmiti 863 abielu, neist 76 sõlmisid notarid ja 67 vaimulikud. Lahutati 249 abielu. Eelmisel aastal augustis sõlmiti 1001 ning lahutati 239 abielu.
Augustis registreeriti 1218 surma, möödunud aastal samal ajal 1216.
Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond peab arvestust registreeritud perekonnaseisukannete üle.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi