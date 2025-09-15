X!

Rubio arutab Iisraelis Katari rünnaku tagajärgi ja relvarahu võimalusi Gazas

Välismaa
USA välisminister Marco Rubio ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.
USA välisminister Marco Rubio ja Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Välismaa

Iisraelis visiidil viibiv USA välisminister Marco Rubio arutab Iisraeli peaministri Benjamin Netanyahuga Katari rünnaku tagajärgi ja relvarahu võimalusi Gazas.

USA president Donald Trump on teatanud, et Iisraeli rünnak Hamasi liidrite vastu möödunud nädalal Kataris oli talle pettumus ja tuletas meelde, et Doha on USA liitlane. Kataris asub regiooni suurim Ameerika Ühendriikide lennuväebaas. Katari võimud on kutsunud rahvusvahelist üldsust Iisraeli vastutusele võtma. Netanyahu rõhutas esmaspäeval, et otsus rünnata, oli puhtalt tema isiklik otsus ja korraldus.

"Olen korduvalt öelnud, et Iisraeli otsus tegutseda Kataris Hamasi terroristliku juhtkonna vastu oli Iisraeli täiesti iseseisev otsus. Selle otsuse tegime mina ja meie kõrgemad julgeolekujuhid. Meie viisime selle läbi ja me võtame selle eest täieliku vastutuse, sest me usume, et terroristidele ei tohiks varjupaika anda ja inimestel, kes kavandasid juudi rahva hulleimat veresauna pärast holokausti, ei saa olla puutumatust. Nii me tegimegi seda ise. Punkt," lausus Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu.

Rubio ütles ajakirjanikele, et president Donald Trump soovib Gaza sõja lõpetamist, kuid selleks tuleb elimineerida selle sõja alustajad. Rubio rõhutas, et maailm ei tohiks unustada, kuidas see sõda 7. oktoobril algas ja et Suurbritannia, Prantsusmaa ja teiste lääneriikide otsus tunnustada Palestiina riiki annab Hamasile julgust juurde.

Iisraeli analüütikud ütlesid kohapeal ERR-ile, et sõja lõpetamiseks tuleb loobuda Trumpi enda välja pakutud ideedest, aga ka, et Iisrael tegutseb igal juhul eelkõige enda huvidest lähtudes.

"See on võimalik, aga see nõuab praeguselt koalitsioonilt ja valitsuselt, et nad hülgaks ideed, mis on minu meelest igal juhul mitterakendatavad ehk
puhastada Gaza sealsetest elanikest või muud sedasorti fantaasiad, mida on mingil määral toitnud mõned õnnetud president Trumpi fraasid," sõnas Netanyahu julgeolekunõukogu endine asenõunik Eran Lerman.

"Iisrael hoolib kõigepealt enda huvidest. Ma ei usu, et ükski riik, kes on kritiseerinud Iisraeli hommikust õhtuni omab vähimatki ideed, kuidas seista silmitsi seitsme rindega. Ma tahaks näha ühte neist elamas üle ööd Iraani raketirünnakuga ja siis näha reaktsiooni. Väga hea on istuda Euroopa pealinnades mõnusalt konditsioneeritud ruumides ja kritiseerida," ütles Ameerika Juudikomitee direktor Avital Leibovich.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

