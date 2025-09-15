X!

Soome saaks EL-i uuest eelarvest piirivalveks 1,6 miljardit eurot

Välismaa
Vartiuse piiripunkt Soome-Vene piiril
Vartiuse piiripunkt Soome-Vene piiril Autor/allikas: SCANPIX / AFP / ALESSANDRO RAMPAZZO
Välismaa

Euroopa Liit kolmekordistab oma järgmises mitmeaastases eelarvekavas (MFF) piirivalve tugevdamiseks mõeldud eelarvet, mis tähendab Soomele 1,6 miljardi euro eraldamist, ütles Euroopa Komisjoni siseasjade ja rändevolinik Magnus Brunner.

"Järgmises EL-i eelarves kolmekordistame piirijulgeolekuks mõeldud raha. Soome jaoks tähendab see 1,6 miljardit eurot," ütles Brunner, kes külastas Soomet siseminister Mari Rantaneni kutsel.

Euroopa Komisjoni liige ütles ka, et Venemaa üritas kasutada suurt hulka migrante hübriidoperatsioonis Valgevene ja Poola piiril. "Soomes seda ei juhtunud, kui piir oli täielikult suletud," ütles Brunner.

Brunner kiitis Soome pingutusi ebaseaduslike immigrantide tagasisaatmisel. "Soome on Euroopa Liidus üks tõhusamaid eitava varjupaigaotsuse saanud inimeste tagasisaatmisel," ütles volinik. Ta märkis, et ainult iga viies inimene, kellel ei ole õigust EL-is viibida, naaseb praegu oma päritoluriiki.

"Need, keda tagasi ei saadeta, saavad selle süsteemi abil vabalt liikmesriikide vahel liikuda. See on vastuvõetamatu. Seetõttu on EL pakkunud välja uue üleeuroopalise lähenemisviisi tagasisaatmisele, et lahendada rändeprobleeme," lisas Brunner.

Rantanen tõdes, et immigratsioon kui hübriidoht eksisteerib endiselt, mistõttu on Soome piiripunktid Venemaaga endiselt suletud.

Ta märkis ka, et Venemaaga piirnevad riigid kaitsevad kogu Euroopat ja nende idapiir on ka Euroopa ja NATO välispiir (...), mistõttu Soome ehitab piiritara kõige kriitilisematesse kohtadesse.

Rantaneni sõnul on tagasisaatmine ka julgeolekuküsimus. "Peame leidma uuenduslikke lahendusi inimeste tagasisaatmiseks kolmandatesse riikidesse," ütles minister. Ta usub, et nende hulka võiksid kuuluda näiteks erinevad tagasisaatmiskeskused väljaspool EL-i.

Euroopa Komisjoni juuli keskel esitatud eelarve ettepaneku kogumaht aastateks 2028–2034on ligi kaks triljonit eurot ehk 1,26 protsenti liikmesriikide summaarsest sisemajanduse koguproduktist (SKP). Uue MFF-i ettepanekut hakkavad nüüd riigid omavahel ja Euroopa Parlament arutama ning kokkulepet selle üle oodatakse alles umbes kahe aasta pärast ehk tavapäraselt umbes pool aastat enne eelarve kehtima hakkamist.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Interfax, Yle

Samal teemal

arvo pärt 90

spordipidu

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:20

Pärnus katsetatakse apteekides ravimijäätmete kogumiskaste

21:19

Ühendkuningriigi hävitajad liituvad Poolas NATO missioonidega

21:17

Ministeeriumi sõnul otsustavad sünnitusosakonna sulgemise haiglad ise

21:15

Vilniuses sõlmiti Rail Balticu elektrifitseerimise miljardilepe

21:11

Rubio arutab Iisraelis Katari rünnaku tagajärgi ja relvarahu võimalusi Gazas

21:09

Valgevene peastaabi ülem: meie õppused ei ole suunatud ühegi riigi vastu

21:08

Kagupiirile kaevatakse ligi 40-kilomeetrine tankitõrjekraav

21:08

Hea lõpp tõi Viljandile teise võidu

21:05

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

20:58

Rootsi peaminister tõrjus Orbani väiteid laste kuritegevuse kohta Rootsis

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

laulu- ja tantsupidu

Loetumad uudised

21:05

Kiiev: Ukraina hävitas 40 miljonit dollarit maksva Vene õhutõrjesüsteemi Uuendatud

16:53

Duplantis lõpetas kergejõustiku MM-i õhtu maailmarekordiga Uuendatud

15:28

Pärast Primorski sadama rünnakut seisavad kümned varitankerid Soome lahel ankrus

08:37

Kuberner: Kirki tapmises kahtlustatav ei tee võimudega koostööd

14.09

Sõja 1299. päev:Ukraina droonirünnak süütas ühe suurima Venemaa naftatöötlemistehase Uuendatud

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

09:02

Taro tegi terroripropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

14.09

Kaitsetööstuspargis võib laskemoona tootmine jääda venima

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

ilmateade

loe: sport

21:08

Hea lõpp tõi Viljandile teise võidu

20:39

Võrkpalli MM-il on esimesed piletid kaheksandikfinaali juba jagatud

20:03

VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

19:12

Karelson peab esimest korda enne võistlust kaalu langetama

loe: kultuur

18:17

Ugala 106. hooaja avas Ameerika draama "Taeva kingitus"

17:56

Rakvere teatris esietendus tõestisündinud lool põhinev "Elevantmees"

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

11:46

Galerii: Rapla kultuurifestivalil Särin esines ansambel Koer

loe: eeter

17:18

Uus dokumentaalsari seab Ida-Virumaa paari silmitsi sõjaga Ukrainas

16:56

Üle 50 aasta abielus olnud Evi ja René Eespere: kõige olulisem on täielik sõprus

15:17

Johan Elm: dilemma sügava kunsti ja meelelahutuse vahel tuleb mõnikord ikka pähe

15:05

Grete Lõbu: ekraanil olemine on teletöö ebameeldivaim osa

Raadiouudised

18:50

TALO soovib jätkuvalt kultuuritöötajate miinimumpalga tõusu 2065 euroni

18:35

Päevakaja (15.09.2025 18:00:00)

18:35

Taro tegi terrorismipropaganda jälgimise karistamise teemal kannapöörde

17:55

Kahanev sündide arv tõstatab küsimuse väiksemate sünnitusosakondade kestlikkusest

17:30

Turismiviisade teema ei pruugi jõuda Euroopa Liidu uude sanktsioonide paketti

15:40

Soome joogitootjale Olvi kuuluv A. Le Coq ostab Värska Originaali

15:30

Raadiouudised (15.09.2025 15:00:00)

12:55

Teisipäev tuleb sajune

12:25

Raadiouudised (15.09.2025 12:00:00)

09:50

USA ja Hiina arutavad tollimakse ning Tiktoki saatust

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo