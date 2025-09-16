EISA viib 600 000 euro abil info digitaliseerimise voorustest ettevõtjateni

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EISA) otsib hankega partnerit, kes pakuks ettevõtetele digitaliseerimise mentorteenust ning töötaks turismi- ja loomesektori ettevõtetele välja digitaliseerimise teekaardi.

Hange turismi- ja loomesektori ettevõtetele digimentorluse pakkumiseks aastatel 2025-2027 on mõeldud selleks, et leida partner, kes aitaks tõsta ettevõtete teadlikkust digitaliseerimise võimalustest ja digitaalsete tehnoloogiate rakendamisest, et toetada ärimudelite innovatsiooni.

"Eesmärk on aidata ettevõtetel mõista oma digitaliseerituse hetkeolukorda,

tuvastada tööprotsesside kitsaskohad ning leida lahendusi nende tõhusamaks muutmiseks," sedastab hankepass.

Digimentorluse tulemusel peaks ettevõte oskama oma ressursse paremini kasutada ning teenuseid efektiivsemalt, digitaalselt nutikamalt ja kestlikumalt pakkuda ning sel viisil pakutavate teenuste ja toodete lisandväärtust suurendada.

Sihtgrupina näeb EISA turismisektori ja loomesektori ettevõtteid, kes teenindavad sise- ja välisturiste ja soovivad oma tööprotsesse digitaalsete tehnoloogiate abil tõhusamaks muuta.

Eeldatav hanke maht on 600 000 eurot ilma käibemaksuta, millest 300 000 kulub eelduslikult turismisektori ja 300 000 eurot loomesektori ettevõtetele.

Hanke võitjaga sõlmitakse leping maksimaalselt kaheks aastaks või kuni selle rahaline maht on saavutatud.

Projekti kaasrahastatakse EL-i ühtekuuluvuspoliitika fondist 2021-2027.