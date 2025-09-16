X!

Konkurentsiamet lõpetas Coca-Cola Plaza kino müügitehingu uurimise

Foto: Ken Mürk/ERR
Konkurentsiamet lõpetas Coca-Cola Plaza kino müügitehingu uurimise, kuna tõendid rikkumise kohta ei ole ametile kättesaadavad. Konkurentsiameti juhi Evelin Pärn-Lee sõnul raskendab ameti tööd see, et pärast konkurentsiseaduse muutmist tegutseb Eesti amet Läti ja Leedu kolleegidega võrreldes teistes õiguslikes raamides.

Konkurentsiamet lõpetas uurimise asjas, kas Forum Cinemasele kuulunud Coca-Cola Plaza kino omandamiseks oleks Margus Linnamäe kontsern MM Grupp pidanud esitama koondumisteate. Algselt sai MM Grupp Forum Cinemase Eesti kinode ostmiseks konkurentsiametilt eitava vastuse. Seejärel ootas kontsern, kuni Coca-Cola Plaza käive kukkus tasemele, kus konkurentsiameti luba tehinguks vaja polnud, ning tegi tehingu ikkagi ära. Konkurentsiameti uurimine mitmel põhjusel tulemust ei andnud.

"Ühelt poolt see, et kõik tõendid ei ole konkurentsiametile kättesaadavad ja ei ole ka tulevikus kättesaadavad ja need, mis on kättesaadavad, ei ole piisavad, et veenvalt põhistada etteheidet keelatud teo toimepanemise kohta. Teiselt poolt tingisid lõpetamise kehtiva õigusruumi piirangud, mis meie hinnangul ei anna konkurentsiametile võimalust rakendada võimalikku koondumise tagasipööramise nõuet," ütles Evelin Pärn-Lee.

Riigikogu võttis suve algul vastu konkurentsiseaduse muudatused, mille kohaselt karistatakse konkurentsirikkumiste eest väärteomenetluse põhjal, mitte haldusmenetluse korras, nagu algselt plaaniti ning nagu toimub Pärn-Lee sõnul ka Lätis ja Leedus.

"See uus menetluskord ei võimalda meil naaberriikidega tõendeid vahetada, arutada, vaadata. Kui meil on süüteomenetlus ja neil haldusmenetlus, siis see seab omad piirid. Mina isiklikult oleksin eelistanud lahendust, kus me töötame sarnases õigusruumis nagu meie naaberkonkurentsiametid. Täna me väga eristume," sõnas Pärn-Lee.

Justiitsminister Liisa Pakosta (Eesti 200) konkurentsiameti juhi väitega ei nõustu ning kinnitab, et ühinemismenetluse osas kehtib Eestis sama õiguslik raamistik, mis Lätis ja Leedus.

"Kahe ettevõtte ühinemise puhul me asume täpselt samas kohas, kus Läti ja Leedu ja me ei ole seaduses mitte midagi muutnud. Kui meie lugesime konkurentsiameti juhi kommentaari kinode ühinemise kohta, siis meile jäi arusaamatuks, mida ta silmas peab," ütles Pakosta.

Ka Leedu konkurentsiamet uuris MM Grupi sarnast tehingut ning saatis firmale teate võimalikust rikkumisest.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

