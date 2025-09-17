Tallinna Lastekodu tänava remont on jõudnud linnaruumi korrastamise etappi

Üle aasta kestnud teeremont Tallinnas Lastekodu tänaval on jõudnud lõpusirgele ja ehitaja on veendunud, et suudab objekti lepingus kokku lepitud ajal ehk novembris üle anda, ütles Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE).

Ossinovski sõnul on remont läinud vastavalt sõlmitud lepingule.

"Lepingu tähtaeg on 23. november sellel aastal. Nii et tööd on lõpusirgel, suurem osa tööst ja ajast tegelikult läks sellele, et uuendada maa-aluseid kommunikatsioone: vee- ja kanalisatsioonitrassi ning kaugkütte- ja kaugjahutustorustiku rajamist. Neid töid teostasid Tallinna Vesi ja Utilitas," ütles Ossinovski.

Ossinovski sõnas, et tööde viimane ots on läinud juba linnaruumi korrastamisele ja teha on jäänud väiksem osa, põhiliselt tänavasillutise panemine.

"Ehitaja on veendunud, et nad suudavad lepingu tähtaegadest kinni pidada ja novembrikuus selle objekti meile üle anda," ütles linnapea.

Remont on piiranud ligipääsu väga populaarsele keskturule kaks suve ja mitmed linnaelanikud ning kohalikud ettevõtjad on seisukohal, et tööd oleks võinud teha kiiremini.

"Ei ole mina ehitusinsener, et hinnata töödele kuluvat aega, aga tervikuna loomulikult linn peab oskama võimalikult täpselt prognoosida eeldatavat ehitusaega, et hanke tulemused oleksid optimaalsed. Siin on mitu asja. Kui ehitusaega prognoosida valesti, liiga lühikeseks, siis hankepakkumised tulevad liiga kallid. Aga teisipidi loomulikult, kui me prognoosime ehitusaja liiga pikaks, siis ehitajal on võib-olla pisut liiga lihtne nendes tähtaegades püsida," arutles Ossinovski.

Ossinovski nentis, et loomulikult on teetöödel ka mõju liikuvusele selles piirkonnas.

"Teadmist ja oskust, kuidas seda aega paremini planeerida, on kindlasti Tallinnas juurde tulnud. Neljapäeval algava Peterburi tee remondi puhul oleme seadnud selge tingimuse, et liiklus peab ka siiski olema avatud ehk siis töid tuleb teha sellisel viisil, et muud elu häiritaks võimalikult vähe," lausus linnapea.

Kui Ossinovski linnapeaks saades käis välja idee, et tähtsamatel teelõikudel võiks töid teostada ka hilisemal ajal ja nädalavahetuseti, siis Lastekodu tänaval, kus tööd tehakse vaid argipäevadel ja umbes kella 17ni, ta graafiku tihendamist võimalikuks ei pea.

"Selles piirkonnas, mis on siiski vaikne tänav, kus on väga palju elumaju ümber, seal pikaaegseid öötöid kindlasti teha ei ole mõistlik, sest inimesed peavad saama magada," lausus Ossinovski.

Remont Lastekodu tänaval algas 2024. aasta juuni lõpus.

Lastekodu tänava ehitustööde lepinguline maksumus on käibemaksuta ligi 14 miljonit eurot, millest ligi 3,5 miljonit kaasfinantseerib vee-, sadevee- ning kanalisatsioonitrasside ehitusel AS Tallinna Vesi ning 5,16 miljonit kaugkütte ja -jahutuse trasside rajamisel AS Utilitas Tallinna.