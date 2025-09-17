Euroopa Komisjoni Eesti esinduse uueks juhiks saab Ave Schank-Lukas

Schank-Lukas on töötanud Euroopa Komisjonis 20 aastat ning tema töökogemus hõlmab muu hulgas strateegilist juhtimist nii poliitika- kui ka majandusküsimustes.

Ta on esindanud Euroopa Komisjoni rahvusvahelistel läbirääkimistel ning juhtinud kolmepoolseid läbirääkimisi Eesti EL-i eesistumise ajal. Alates 2020. aastast on Schank-Lukas olnud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik, täites viimasel aastal ka esinduse juhi kohusetäitja rolli.

"Kuigi EL on majandusühendus, on selle tähtsus üha olulisem ka julgeoleku tagamisel. Sellepärast on praegu väga tähtis hoida kokku, et Eesti hääl oleks Euroopa hääl. Seda näengi uues ametis olulise ülesandena, et Eesti oleks Euroopa Liidule võimalikult lähedal ja vastupidi. Tegelikult ei saagi neid lahutada: Eesti ongi Euroopa, Eesti saab suunata kogu Euroopa poliitikat ja Eesti hääl loeb otsuste tegemisel," ütles Schank-Lukas.

Komisjoni esinduse ülesanne on suhelda riigi ametiasutuste, sidusrühmade ja kodanikega ning hoida meediat ja avalikkust kursis EL-i poliitikaga. Esinduse juhi nimetab ametisse Euroopa Komisjoni president ja ta on presidendi poliitiline esindaja liikmesriigis.

Ave Schank-Lukas on õppinud majandusteadust Tartu Ülikoolis ja Lõuna-Taani Ülikoolis.

Esinduse eelmine juht Vivian Loonela asus möödunud aasta 1. detsembril ametisse EL-i välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallase kabinetiülemana.