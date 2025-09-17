Päraküla selts pole rahul kaitsetööstuspargi planeeringuga Pärnumaal

Kaitseminister kohtus kolmapäeval Päraküla seltsi esindajatega, kes pole rahul kaitsetööstuspargi planeeringuga Pärnumaal. Selts tõi välja, et arvesse pole võetud mõju keskkonnale ega inimestele.

Varem pöördus Päraküla Selts Tallinna halduskohtusse seoses Ermistu piirkonda planeeritavate kaitseväe varustusladudega. Selts ei välista kohtusse pöördumist ka kaitsetööstuspargiga seoses.

"Juhul kui see planeering sellisel moel edasi läheb, siis me ei näe muud varianti, et need keskkonnamõjud nii inimesele kui looduskeskkonnale kaalutaks läbi, vaadataks põhjalikumalt sisse, võetaks kasutusele uuemad tehnoloogiad, mitte ei mindaks praegu planeeritud vanade tehnoloogiatega edasi," sõnas Päraküla seltsi esindaja Christo Holzberg.

Kaitsetööstuspargi asukoht Pärnumaal. Autor/allikas: Kaitseministeerium

"Me peame otsima, kuidas me saame inimestele midagi kompenseerida. Me oleme leppinud kokku seal kergliiklusteed, teede arendamise. Kindlasti tuleb rääkida ka päästevõimekuse arendamisest päästeameti poole pealt. Seal on tegevusi, millega me saame kohalikule kogukonnale toeks olla, aga kas me saame pargi ära jätta või moonalaod päris ära jätta? Seda on keeruline täna loota," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.