Kantar Emor: Reformierakond pööras sügava languse tõusule

Augustis rekordmadalale 11 protsendile langenud Reformierakonna toetus tõusis septembris 14 protsendile, selgus Kantar Emori uuringust. Samal ajal kerkis Sotsiaaldemokraatliku Erakonna reiting 17 protsendile ehk tasemele, mis oli neil enne valitsusest välja heitmist.

"Reformierakonna langus augustis 11 protsendile oli nähtavasti lühiajaline emotsionaalne reaktsioon meediakriitika tulvale. Septembris on Reformierakond olnud aktiivne meediapildis ning negatiivse info osakaal on oluliselt vähenenud," hindas Kantar Emori uuringuekspert Aivar Voog värskeid uuringutulemusi, mis puudutavad erakondade toetusi riigikogu valimiste kontekstis.

Reformierakonna toetuse tõus tuli põhiliselt vanemas vanuserühmas. Septembrikuu 14 protsenti toetust on siiski veel oluliselt madalam tase, mis Reformierakonnal on olnud aastaid. Viimastel riigikogu valimistel sai erakond 31,2 protsenti toetust.

Kõige populaarsema parteina jätkab endiselt Isamaa, mida septembris toetas 24 protsenti (augustis 25). Isamaa on olnud Kantar Emori küsitlustes kõige populaarsem partei novembrist 2023 ehk varsti kaks aastat.

Teisel kohal on Keskerakond 18 protsendi suuruse toetusega (augustis 19 protsenti), kuid kohe nende kannule on tõusnud Sotsiaaldemokraatlik Erakond 17 protsendiga (augustis 15 protsenti).

17 protsenti toetust on SDE-le parim näitaja alates septembrist 2024 ja on jõudnud Aivar Voogi sõnul tagasi tasemele, mis oli SDE-l enne valitsusest välja heitmist.

Reformierakonda toetas 14 protsenti, mis viis nad ka mööda kuuga toetust kaotanud EKRE-st. EKRE toetus oli septembriküsitluses 12 protsenti (augustis 15).

Aivar Voogi sõnul on EKRE toetus olnud ebastabiilne, muutudes viimase poole aasta jooksul vahemikus 12-15 protsenti.

Parlamendiväliste Parempoolsete toetus püsib viiendat kuud järjest valimiskünnist ületaval kaheksal protsendil.

Eesti 200 reiting langes kahele protsendile ja on nüüd võrdne erakonnaga Koos. Rohelisi ja ERK-d toetas mõlemat üks protsent. Ülejäänud erakondade toetus jäi alla protsendi.

Valituskoalitsiooni summaarne reiting oli septembris 16 protsendi tasemel.

Oma eelistust ei osanud septembris välja tuua 30 protsenti vastanutest.

Kui eelistuseta vastajaid arvesse võtta, toetas Isamaad augustis 16 protsenti, Keskerakonda 13 protsenti, SDE-d 12 protsenti, Reformierakonda 10 protsenti, EKRE-t üheksa protsenti, Parempoolseid viis protsenti ja Eesti 200 üks protsent.

Toetused rahvusrühmades

Eestlastest vastajate seas on esikohal Isamaa 28 protsendiga. Teisel kohal oli SDE 20 protsendi, kolmandal Reformierakond 16 protsendi ja neljandal EKRE 14 protsendiga. Parempoolseid ja Keskerakonda toetas eestlastest valijatest võrdselt üheksa protsenti. Eesti 200 toetus oli eestlastest valijate seas kaks protsenti.

Muust rahvusest vastajate seas on suveräänne liider Keskerakond, kes sai selles vastajarühmas 65 protsenti toetust (augustis 71 protsenti).

Teisel kohal on erakond Koos 12 protsendiga. EKRE kogus muust rahvusest vastajate seas kuus ja SDE viis protsenti toetust.

Kantar Emor küsitles veebi- ja telefoni teel 10.–17. septembrini 1502 valimisealist kodanikku üle Eesti. Antud valimi suuruse juures on maksimaalne võimalik viga ± 2,1 protsenti.

Kell 11 kommenteerivad ERR-i portaali erisaates värskeid reitingutulemusi Aivar Voog Kantar Emorist ning ERR-i ajakirjanikud Anvar Samost ja Urmet Kook.