Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

Ettepanekute põhjendusena on kaaskirjas välja toodud, et kevadise riigikogu "lauaharjutuse" tagajärjel "koorusid välja mõned kitsaskohad riigikogu töökindluses kriisiolukorras, mille lahendamiseks tuleks kaaluda õigusaktide muutmist."



Ettepanekute hulgas on näiteks anda riigikogu juhatusele õigus keelata riigikogu liikmetel eriolukorras Eestist lahkumine, sundida neid alluma valitsuste erikorraldustele ja -kitsendustele, arvata saadikuid lihtsustatud korras riigikogust välja ja salastada riigisaladust sisaldav arutelu riigikogus ilma istungit kinniseks kuulutamata.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Lauri Läänemets avaldas ajalehega vesteldes muret, et kui pakutud plaan seadusse raiuda, võib valitsusel tekkida kiusatus kasutada tekkivaid võimalusi muul eesmärgil.

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme osutas, et riigikogu liikmetelt võetaks õigused ära ja nad allutataks juhatusele, samas juhatuselt võetaks ära konsensuse nõue.

"Hussar on muidugi närvis, tema tahtis, et teeksime seda kõike hästi vaikselt," märkis Helme. "Soovis ka, et lepiksime kokku, et ei räägi sellest meediaga, aga ma ei pea võimalikuks, et selliseid kokkuleppeid vanematekogus tehakse."