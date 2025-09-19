X!

Riigikogu töökorda kriisiolukorras hakkab arutama põhiseaduskomisjon

Eesti
Parlamendierakondade esimeeste kohtumine 2023. aasta oktoobris.
Parlamendierakondade esimeeste kohtumine 2023. aasta oktoobris. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu vanematekogu arutas kevadise kriisiõppuse ajal ilmnenud kitsaskohti parlamendi töös võimaliku sõjalise või tsiviilkriisi korral ning otsustas nendele lahenduse otsimise suunata edasi riigikogu põhiseaduskomisjoni, olles eelnevalt otsustanud, et ei toeta riigikogu liikmete õigusi piiravaid ettepanekuid. Riigikogu opositsiooniliikmed on algatuse osade ettepanekute suhtes siiski kriitilised.

"Vanematekogu otsustas, et tuleb teha põhiseaduskomisjonile ettepanek analüüsida ja kaaluda esitatud ettepanekuid ja hinnata ise seda olukorda ja kui põhiseaduskomisjon koostab oma ettepanekute paketi või nägemuse sellest, siis me arutame seda veel kord riigikogu vanematekogus. Vaatame, kas leiame sellele konsensuse ja kui me oleme sellisesse seisu jõudnud, siis võimalik, et ka mingid seadusemuudatused tulevad," rääkis riigikogu esimees Lauri Hussar (Eesti 200) reedel ERR-ile.

Postimees avaldas reedel artikli, mille kohaselt olevat riigikogu juhatus eesotsas Hussariga küsinud riigikogu vanematekogult toetust rahvasaadikute õiguste kärpimiseks eri- ja sõjaseisukorras, sealhulgas voli takistada riigikogu liikmetel välismaale lahkumist ja istungite ulatuslikumat salastamist. Ettepanekute põhjendusena oli kaaskirjas välja toodud, et kevadise riigikogu lauaharjutuse tagajärjel "koorusid välja mõned kitsaskohad riigikogu töökindluses kriisiolukorras, mille lahendamiseks tuleks kaaluda õigusaktide muutmist."

"Viimased paar aastat olen ma väga tõsiselt nende teemadega tegelenud. Me oleme parandanud ka riigikogu juhatuse toimepidevuse korda, mis reguleerib väiksemaid asju seoses riigikogu kriisiks valmisolekuga, aga me vajame ka laiemat analüüsi, et kuidas olemasolevatest seadustest lähtuvalt on meil võimalik toimetada ja kas miski vajab parandamist. Ja seda me sellel nädalal ka riigikogu vanematekogus arutasime lähtuvalt kevadel toimunud lauaõppusest ja lauaõppuse järeldustest," ütles Hussar.

"Ka kõikide meie liitlaste valitsused ja parlamendid tegelevad selle teemaga väga aktiivselt. Toimepidevuse teema puudutab loomulikult ka Eesti Vabariigi Riigikogu, sellepärast et riigikogul on väga olulisi rolle kriisi puhuks: riigikogu kuulutab välja ja erakorralise olukorra, riigikogu kuulutab välja ka sõjaseisukorra ja selle jooksul peab riigikogu kindlasti langetama ka väga palju olulisi otsuseid, sealhulgas ka näiteks riigieelarve muutmine. Nii et hinnata, millises olukorras me oleme oma seadusandluses, aga milline on meie toimepidevus, kas me peaksime midagi parandama, et see on äärmiselt oluline teema ja ma peaks ütlema, et oleks väga imelik, kui me nende teemadega ei tegele," lisas ta.

Hussar kinnitas, et ei ole plaani hakata riigikogu liikmete õigusi piirama ning meenutas, et riigikogu liikmete kui riigikaitselistel ametikohtadel olevate inimeste välismaale sõitmise keeldu valitsuse väljakuulutatava kõrgendatud kaitsevalmiduse olukorras näevad ette ka juba praegused seadused.

Ka riigikogu Isamaa fraktsiooni esimees Helir-Valdor seeder tõdes ERR-ile, et selleteemalisi arutelusid on vaja, et riigikogu puudutavaid otsuseid teeks riigikogu ise või need tuleneks seadustest, mitte ei hakkaks täitevvõim riigikogule asju ette dikteerima, kuna see ohustaks võimude lahususe printsiipi.

"Aga see ei tohi kindlasti kujuneda selliseks lahenduseks, mida saab kuidagi pahatahtlikult ära kasutada ka mitte-eriolukorras või ka eriolukorras, et väga kitsas ring inimesi või üksikisik hakkab mingisuguseid regulatsiooni ainuisikuliselt otsustama. Nii et aruteluks siin materjali on aga nüüd ülemäära põnev, see olukord ei ole. Kui ma lehti loen, siis tundub see palju põnevam olema," rääkis Seeder.

Samas Isamaa esimees Urmas Reinsalu oli vestluses ERR-iga märksa kriitilisem, rääkides, et näeb nendes algatustes põhimõtteid, mis on kantud autoritaarsest mõttekäigust ning ratsionaalsete ja vajalike tehniliste muudatuste kõrval ka ettepanekuid, mis ei ole kooskõlas õigusriigi põhimõtetega.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Lauri Laats ütles ERR-ile, et riigikogu juhatuse esitatud dokument vanematekogule sisaldas väga palju punkte, millest osa piiraks riigikogu liikmete õigusi. "Jäi kuidagi mulje, et praegune parlamendi juhatus, vähemalt osa sellest, ei usalda riigikogu liikmeid," kommenteeris ta. "Ma arvan, et sellise suhtumisega ei saa juhtida riigikogu ka praegusel normaalsel ajal ja ma arvan, et see ei tee kindlasti au praegusele esimehele ja ka juhatusele, vähemalt osale sellest," lisas Laats.

"Ma arvan, et rahvas on meid usaldanud, meid siia valinud. Täpselt sama moodi praegune juhatus on ju riigikogu liikmete poolt valitud ja nüüd meie oma seas anname suuremad volitused kahele-kolmele inimesele, et nad korraldaksid eriolukorras meie tööd, [et] mõnes mõttes meie selja taga oleks õigus piirata, ära võtta riigikogu liikmete volitusi – see ei ole kindlasti ühele demokraatlikule riigile kohane," rääkis ta.

Laats avaldas kahetsust, et juhatus otsustas dokumendi saata põhiseaduskomisjoni, mitte ei jätkanud arutelusid vanematekogus, et sellele laiemat konsensuslikku toetust leida. Küll aga pidas ta vajalikuks eriolukordadeks seadusandlikult valmistuda. "Ma loodan, et see diskussioon läheb edasi, aga mitte sellisest positsioonist nagu see algas," lõpetas Laats.

Postimehe teatel oli algsete ettepanekute hulgas näiteks idee anda riigikogu juhatusele õigus keelata riigikogu liikmetel eriolukorras Eestist lahkumine, sundida neid alluma valitsuste erikorraldustele ja -kitsendustele, arvata saadikuid lihtsustatud korras riigikogust välja ja salastada riigisaladust sisaldav arutelu riigikogus ilma istungit kinniseks kuulutamata.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:20

Otse kell 19: Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi finaalkontsert

17:08

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi

17:07

Läänemets: maksin Heinsarile väiksemaid summasid, kui ta väidab

17:05

Iisraeli armee hoiatas Gaza linna elanikke enneolematu rünnaku eest

17:03

Riigikogu töökorda kriisiolukorras hakkab arutama põhiseaduskomisjon

16:50

Loomingu Raamatukogus ilmus Aliis Aalmanni luulekogu "Pääsulinn"

16:43

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

16:42

Saaremaa tantsutrupp Lips toob rahvatantsu tänasesse maailma

16:30

Sveta Grigorjeva: oleme liikumas maailma, mis on mingis mõttes anti-enemihkelsonilik

16:30

Reuters: EL teeb ettepaneku keelustada Vene LNG import alates 2027. aastast Uuendatud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

10:00

Õhtuleht: kas Lauri Läänemets maksis teenuste eest mustalt? Uuendatud

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

18.09

Sõja 1303. päev: Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

16:43

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

15:40

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

18.09

Läti rannikult leiti drooni rusud

18.09

Kaupmees: inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma

17.09

Saaremaal puumat kasvatav Risto Ränk: põgenenud loom otsiks inimestega kontakti

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

07:06

Kantar Emor: Reformierakond pööras sügava languse tõusule

ilmateade

loe: sport

16:43

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

16:07

Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall Uuendatud

15:52

ÖÖSEL OTSE | Mirotvortseva teeb MM-debüüdi, kümnevõistlejad alustavad

15:19

Õiglane: loodetavasti on mul isajõud keres

loe: kultuur

17:20

Otse kell 19: Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi finaalkontsert

16:50

Loomingu Raamatukogus ilmus Aliis Aalmanni luulekogu "Pääsulinn"

16:42

Saaremaa tantsutrupp Lips toob rahvatantsu tänasesse maailma

16:30

Sveta Grigorjeva: oleme liikumas maailma, mis on mingis mõttes anti-enemihkelsonilik

loe: eeter

14:36

"Terevisiooni" nädala hoidis: Inge aprikoosi-kõrvitsapüree

13:19

Toiduteadlane Rain Kuldjärv: seened on supertoit

12:15

Psühholoog oma läbipõlemisest: tänaseks olen suutnud hoo maha pidurdada

12:01

Eesti Laul 2026 konkurss on avatud!

Raadiouudised

15:50

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

15:25

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

12:50

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

12:40

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

12:30

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

12:30

Raadiouudised (19.09.2025 12:00:00)

12:25

Laupäev tuleb hoovihmadega

09:55

Euroopa Liit püüab koos USA-ga seada Venemaale uued sanktsioonid

09:50

Elektrilevi saab tormikatkestusi kriisireservi toel kiiremini kõrvaldada

09:50

Kantar Emor: Keskerakond ei saa Tallinnas ainuvõimu

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo