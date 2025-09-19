X!

Trump ja Xi arutasid Ukraina sõda ja Tiktoki müügitehingut

Välismaa
Donald Trump ja Xi Jinping
Donald Trump ja Xi Jinping Autor/allikas: SCANPIX/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS and SUO TAKEKUMA/various sources/AFP
Välismaa

USA president Donald Trump ütles, et tegi Hiina president Xi Jinpingiga Tiktoki müügitehingu teemal edusamme. Presidendid arutasid reedel toimunud telefonikõnes ka Ukraina sõda ning leppisid kokku näost-näkku kohtumise järgmisel kuul Lõuna-Koreas.

Maailma kahe suurima majanduse juhid rääkisid telefoni teel teist korda pärast Trumpi naasmist Valgesse Majja.

Trump teatas sotsiaalmeedias, et telefonikõne Hiina presidendiga oli edukas.

"Me tegime edusamme paljudes väga olulistes küsimustes, sealhulgas kaubanduses, fentanüüli teemal, vajaduses lõpetada Venemaa ja Ukraina vaheline sõda ning Tiktoki tehingu heakskiitmisel," kirjutas Trump.

Trump ütles, et kaks liidrit kohtuvad järgmise kuu alguses Lõuna-Koreas toimuval APEC-i tippkohtumisel ning et ta ise kavatseb varakevadel Hiinasse sõita. Ta lisas ka, et Xi külastab hiljem Ameerika Ühendriike.

"Kõne oli väga hea, me räägime taas telefoni teel, hindan Tiktoki tehingu heakskiitu ning me mõlemad ootame APEC-il kohtumist!" kirjutas Trump, kuid ei täpsustanud kokkuleppe tingimusi Tiktoki osas.

Hiina andis kõnelustele vaoshoituma hinnangu.

"Hiina valitsus austab ettevõtete tahet ja tervitab ärikõnelusi, mis põhinevad turureeglitel, et leida lahendusi, mis tasakaalustavad huve ning on kooskõlas Hiina seaduste ja määrustega," vahendas riiklik ringhääling CCTV Hiina presidendi sõnu.

"Hiina loodab, et USA pool pakub avatud, õiglast ja mittediskrimineerivat ärikeskkonda Ühendriikidesse investeerivatele Hiina ettevõtetele," sõnas Xi.

Trump on nõudnud, et Tiktoki emafirma, mis kuulub hiinlastele, müüks selle USA haru mittehiinlastes omanikele, et vähendada rakenduse võimalikku julgeolekuohtu ning ähvardanud vastasel juhul selle tegevuse Ameerika Ühendriikidest peatada.

Juuni lõpus teatas Trump, et Tiktoki USA harule on leitud ostja.

Telefonivestlus toimus pärast seda, kui Xi korraldas sel kuul suure tippkohtumise Venemaa ja India juhtidega ning kutsus Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni jälgima Pekingis toimunud suurt sõjaväeparaadi Teise maailmasõja lõpu tähistamiseks.

Trump süüdistas toona Hiinat ja Venemaad vandenõus Ühendriikide vastu.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters

Samal teemal

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

20:37

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi Uuendatud

20:36

Eesti naiste käsipallikoondis alustas turniiri Soomes kaotusega

19:34

VIDEO | Jefferson-Wooden sai sprindikuningannaks, Lylesile neljas kuld järjest

19:25

Trump ja Xi arutasid Ukraina sõda ja Tiktoki müügitehingut

19:13

Lisovskaja tegi olümpia katsevõistlusel tubli lühikava

19:06

Sveta Grigorjeva: julgus lõpuni mõelda on tihti ebamugav

19:05

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:55

Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

18:55

Tiit Ojasoo: oleme inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

20:37

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi Uuendatud

10:00

Õhtuleht: kas Lauri Läänemets maksis teenuste eest mustalt? Uuendatud

19:05

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

16:43

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

13:27

Läänemets: maksin teenuse eest säästudest, mida hoidsin sularahas

07:06

Kantar Emor: Reformierakond pööras sügava languse tõusule

18.09

Kaupmees: inimesed on hakanud tööstuskaupu poodide asemel veebist ostma

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

18.09

Sõja 1303. päev: Ukraina ründas droonidega Venemaa naftatöötlemistehaseid Uuendatud

ilmateade

loe: sport

20:36

Eesti naiste käsipallikoondis alustas turniiri Soomes kaotusega

19:34

VIDEO | Jefferson-Wooden sai sprindikuningannaks, Lylesile neljas kuld järjest

19:13

Lisovskaja tegi olümpia katsevõistlusel tubli lühikava

18:55

Rasmus Mägi Tokyos: ütlen julgelt, et olen vabatahtlik

loe: kultuur

19:06

Sveta Grigorjeva: julgus lõpuni mõelda on tihti ebamugav

18:55

Tiit Ojasoo: oleme inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud

17:20

Otse kell 19: Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi finaalkontsert

16:50

Loomingu Raamatukogus ilmus Aliis Aalmanni luulekogu "Pääsulinn"

loe: eeter

14:36

"Terevisiooni" nädala hoidis: Inge aprikoosi-kõrvitsapüree

13:19

Toiduteadlane Rain Kuldjärv: seened on supertoit

12:15

Psühholoog oma läbipõlemisest: tänaseks olen suutnud hoo maha pidurdada

12:01

Eesti Laul 2026 konkurss on avatud!

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (19.09.2025 18:00:00)

18:30

Narvas avati Kanada ettevõtte magnetitehas

15:50

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

15:25

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

12:50

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

12:40

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

12:30

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

12:30

Raadiouudised (19.09.2025 12:00:00)

12:25

Laupäev tuleb hoovihmadega

09:55

Euroopa Liit püüab koos USA-ga seada Venemaale uued sanktsioonid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo