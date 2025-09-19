Trump ja Xi arutasid Ukraina sõda ja Tiktoki müügitehingut

USA president Donald Trump ütles, et tegi Hiina president Xi Jinpingiga Tiktoki müügitehingu teemal edusamme. Presidendid arutasid reedel toimunud telefonikõnes ka Ukraina sõda ning leppisid kokku näost-näkku kohtumise järgmisel kuul Lõuna-Koreas.

Maailma kahe suurima majanduse juhid rääkisid telefoni teel teist korda pärast Trumpi naasmist Valgesse Majja.

Trump teatas sotsiaalmeedias, et telefonikõne Hiina presidendiga oli edukas.

"Me tegime edusamme paljudes väga olulistes küsimustes, sealhulgas kaubanduses, fentanüüli teemal, vajaduses lõpetada Venemaa ja Ukraina vaheline sõda ning Tiktoki tehingu heakskiitmisel," kirjutas Trump.

Trump ütles, et kaks liidrit kohtuvad järgmise kuu alguses Lõuna-Koreas toimuval APEC-i tippkohtumisel ning et ta ise kavatseb varakevadel Hiinasse sõita. Ta lisas ka, et Xi külastab hiljem Ameerika Ühendriike.

"Kõne oli väga hea, me räägime taas telefoni teel, hindan Tiktoki tehingu heakskiitu ning me mõlemad ootame APEC-il kohtumist!" kirjutas Trump, kuid ei täpsustanud kokkuleppe tingimusi Tiktoki osas.

Hiina andis kõnelustele vaoshoituma hinnangu.

"Hiina valitsus austab ettevõtete tahet ja tervitab ärikõnelusi, mis põhinevad turureeglitel, et leida lahendusi, mis tasakaalustavad huve ning on kooskõlas Hiina seaduste ja määrustega," vahendas riiklik ringhääling CCTV Hiina presidendi sõnu.

"Hiina loodab, et USA pool pakub avatud, õiglast ja mittediskrimineerivat ärikeskkonda Ühendriikidesse investeerivatele Hiina ettevõtetele," sõnas Xi.

Trump on nõudnud, et Tiktoki emafirma, mis kuulub hiinlastele, müüks selle USA haru mittehiinlastes omanikele, et vähendada rakenduse võimalikku julgeolekuohtu ning ähvardanud vastasel juhul selle tegevuse Ameerika Ühendriikidest peatada.

Juuni lõpus teatas Trump, et Tiktoki USA harule on leitud ostja.

Telefonivestlus toimus pärast seda, kui Xi korraldas sel kuul suure tippkohtumise Venemaa ja India juhtidega ning kutsus Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni jälgima Pekingis toimunud suurt sõjaväeparaadi Teise maailmasõja lõpu tähistamiseks.

Trump süüdistas toona Hiinat ja Venemaad vandenõus Ühendriikide vastu.