Reinsalu soovib õhupiiri rikkumise vastuseks maismaapiiri sulgemist

Erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Eesti õhupiiri rikkumine Vene hävitajate poolt näitab, miks on vaja Eesti idapiir sulgeda. Siseminister Igor Taro (Eesti 200) sõnul ei ole hetkel maismaapiiri sulgemist arutatud, sest tegu oli õhupiiri rikkumisega ja maismaapiiri sulgemine eeldaks mingeid provokatsioone maismaal.

"Ma arvan, et on asjakohane sellele Venemaa kasvavale provokatiivsele tegevusele vastata idapiiri sulgemisega. Julgeolekuolukord selgelt pingestub, ka idapiiril, ja ma arvan, et see on relevantne vastus Venemaa käitumisele," ütles Reinsalu ERR-ile.

"Me peame vaatama ka seda, millised on meie võimalused, milliste instrumentidega anda oma hukkamõist ja vastusamm Venemaa tegevusele. Ja see ma arvan, et on põhjendatud samm," lisas ta.

Tema sõnul tuleks piiri sulgedes konsulteerida ka Eesti lõunanaabritega, et see samm ellu viia ühiselt.

Siseminister Taro ütles, et hetkel ei ole maismaapiiri sulgemist arutatud, sest tegu oli õhupiiri rikkumisega ja maismaapiiri sulgemine eeldaks mingeid provokatsioone maismaal. Seetõttu ei oleks tema sõnul maismaapiiri sulgemine adekvaatne vastus.

"Maismaapiiri puudutav lähtub ikkagi eelkõige sellest ohuhinnangust, mis maismaal toimub, mis toimub piiripunktides, mis toimub meie rohelisel piiril, Peipsi järvistul. Hetkel seal olulisi muudatusi ei ole. Aga eks me arutame ja analüüsime olukorda. Kui tekib tunnetus, et seda on vaja teha, siis seda tehakse. Hetkel maismaapiiri osas sellist arusaama veel ei ole," lausus Taro.

Ühtlasi nimetas ta Reinsalu üleskutseid poliitiliseks palaganiks.

Peaminister Kristen Michali sõnul ajutise kontrolljoone sulgemist reedel julgeolekukabinetis ei arutatud.

Reede hommikul sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi kolm Venemaa hävituslennukit MIG-31 ning viibisid Eesti õhuruumis ligi 12 minutit. Intsidendile reageerisid hetkel Ämaris NATO Balti õhuturbemissioonil viibivad Itaalia õhuväe hävituslennukid F-35, kes eskortisid Vene lennukid Eesti õhuruumist välja.