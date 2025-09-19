X!

Reinsalu soovib õhupiiri rikkumise vastuseks maismaapiiri sulgemist

Eesti
Eesti idapiir.
Eesti idapiir. Autor/allikas: Mirjam Mõttus/ERR
Eesti

Erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Eesti õhupiiri rikkumine Vene hävitajate poolt näitab, miks on vaja Eesti idapiir sulgeda. Siseminister Igor Taro (Eesti 200) sõnul ei ole hetkel maismaapiiri sulgemist arutatud, sest tegu oli õhupiiri rikkumisega ja maismaapiiri sulgemine eeldaks mingeid provokatsioone maismaal.

"Ma arvan, et on asjakohane sellele Venemaa kasvavale provokatiivsele tegevusele vastata idapiiri sulgemisega. Julgeolekuolukord selgelt pingestub, ka idapiiril, ja ma arvan, et see on relevantne vastus Venemaa käitumisele," ütles Reinsalu ERR-ile.

"Me peame vaatama ka seda, millised on meie võimalused, milliste instrumentidega anda oma hukkamõist ja vastusamm Venemaa tegevusele. Ja see ma arvan, et on põhjendatud samm," lisas ta.

Tema sõnul tuleks piiri sulgedes konsulteerida ka Eesti lõunanaabritega, et see samm ellu viia ühiselt.

Siseminister Taro ütles, et hetkel ei ole maismaapiiri sulgemist arutatud, sest tegu oli õhupiiri rikkumisega ja maismaapiiri sulgemine eeldaks mingeid provokatsioone maismaal. Seetõttu ei oleks tema sõnul maismaapiiri sulgemine adekvaatne vastus.

"Maismaapiiri puudutav lähtub ikkagi eelkõige sellest ohuhinnangust, mis maismaal toimub, mis toimub piiripunktides, mis toimub meie rohelisel piiril, Peipsi järvistul. Hetkel seal olulisi muudatusi ei ole. Aga eks me arutame ja analüüsime olukorda. Kui tekib tunnetus, et seda on vaja teha, siis seda tehakse. Hetkel maismaapiiri osas sellist arusaama veel ei ole," lausus Taro.

Ühtlasi nimetas ta Reinsalu üleskutseid poliitiliseks palaganiks.

Peaminister Kristen Michali sõnul ajutise kontrolljoone sulgemist reedel julgeolekukabinetis ei arutatud.

Reede hommikul sisenes Vaindloo saare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi kolm Venemaa hävituslennukit MIG-31 ning viibisid Eesti õhuruumis ligi 12 minutit. Intsidendile reageerisid hetkel Ämaris NATO Balti õhuturbemissioonil viibivad Itaalia õhuväe hävituslennukid F-35, kes eskortisid Vene lennukid Eesti õhuruumist välja.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: Intervjueeris Johannes Voltri

Samal teemal

arvo pärt 90

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:38

Metsa klubi sai hooaja esimese kaotuse

23:07

Noor Eesti aerutaja võitis tugevakoosseisulisel võistlusel medali

23:00

Vene hävitajad lendasid madalalt Poola naftaplatvormi kohal

22:44

Reinsalu soovib õhupiiri rikkumise vastuseks maismaapiiri sulgemist

22:39

Reinbok eurohooaja eel: meeskonna sügavus võiks tuua edu

22:34

Eesti mäesuusatajad sihivad mitmekesi olümpiale

22:24

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi Uuendatud

22:20

Laupäev tuleb vihmane

22:14

Fotod: Kadriorus algas taas valgusfestival "Valgus kõnnib 2025"

22:00

ETV spordisaade, 19. september

otse uudistemajast

laadi alla

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22:24

Kolm Venemaa hävitajat rikkus Eesti õhuruumi Uuendatud

10:00

Õhtuleht: kas Lauri Läänemets maksis teenuste eest mustalt? Uuendatud

19:05

Venemaa ründas Kiievit droonidega Uuendatud

21:56

Sprindikullad läksid USA-sse, esikohale tuli ka Femke Bol Uuendatud

13:27

Läänemets: maksin teenuse eest säästudest, mida hoidsin sularahas

07:06

Kantar Emor: Reformierakond pööras sügava languse tõusule

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

18.09

Õpetajad, päästjad, politseinikud, kultuuritöötajad saavad palgatõusu Uuendatud

16:07

Enok sai avapäeval kaks nulli, seitsmevõistlust juhib Hall Uuendatud

06:34

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

ilmateade

loe: sport

23:38

Metsa klubi sai hooaja esimese kaotuse

23:07

Noor Eesti aerutaja võitis tugevakoosseisulisel võistlusel medali

22:39

Reinbok eurohooaja eel: meeskonna sügavus võiks tuua edu

22:34

Eesti mäesuusatajad sihivad mitmekesi olümpiale

loe: kultuur

19:06

Sveta Grigorjeva: julgus lõpuni mõelda on tihti ebamugav

18:55

Tiit Ojasoo: oleme inimese primaarsed instinktid lahti ja laiali võtnud

17:20

Otse kell 19: Klaudia Taevi nimelise noorte ooperilauljate konkursi finaalkontsert

16:50

Loomingu Raamatukogus ilmus Aliis Aalmanni luulekogu "Pääsulinn"

loe: eeter

14:36

"Terevisiooni" nädala hoidis: Inge aprikoosi-kõrvitsapüree

13:19

Toiduteadlane Rain Kuldjärv: seened on supertoit

12:15

Psühholoog oma läbipõlemisest: tänaseks olen suutnud hoo maha pidurdada

12:01

Eesti Laul 2026 konkurss on avatud!

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (19.09.2025 18:00:00)

18:30

Narvas avati Kanada ettevõtte magnetitehas

15:50

Robotiseerimine kõigile mööblitootjatele ei sobi

15:25

Raadiouudised (19.09.2025 15:00:00)

12:50

Kaasik: riik peab lähiaastail kulusid miljardi euro jagu vähendama

12:40

Tallinn lükkab Liivalaia tänava uuendamisprojekti tutvustamise edasi

12:30

Plaan: eriolukorras tuleks riigikogu liikmete õigusi kärpida

12:30

Raadiouudised (19.09.2025 12:00:00)

12:25

Laupäev tuleb hoovihmadega

09:55

Euroopa Liit püüab koos USA-ga seada Venemaale uued sanktsioonid

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo